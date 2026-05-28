«رولان غاروس»: تيافو يوجه نداء عبر الإنترنت بعدما فقد مضربه

فاز الأميركي فرنسيس تيافو، الخميس، بمباراة ماراثونية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ضد هوبرت هوركاتش، لكنه فقد مضربه في أثناء الاحتفالات التي تلت الفوز مع المشجعين، فوجه لاحقاً نداء عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالباً بإعادته، وعرض تذكرتين لحضور مباراته المقبلة مكافأة.

وتغلب تيافو 6-7 و7-6 و6-4 و6-7 و6-4 قبل أن يركض نحو الجماهير الصاخبة للاحتفال، لكن أحد المشجعين أخذ مضربه بخفة يد.

ولم يدرك تيافو على الفور أنه فقد المضرب، إذ ابتعد عن الحشد وواصل احتفالاته بخلع قميصه والإشارة إلى رأسه قبل أن يستعرض عضلاته على الملعب.

لكن سرعان ما أدرك ما حدث، ولجأ لمنصات التواصل الاجتماعي بعد قليل ليطالب باستعادة المضرب قبل أن يواجه البرتغالي جايمي فاريا في الدور الثالث.

وكتب تيافو في منشور على إنستغرام: «أجواء لا تصدق على الملعب 14 اليوم. لكن يجب أن أقول للمشجع الذي أخذ مضربي في النهاية عندما كنت أحتفل معكم جميعاً... هل يمكنني استعادته من فضلك؟ سأكافئك بتذكرتين لمباراتي القادمة».

وتيافو، الذي وصل إلى دور الثمانية في باريس العام الماضي، أحد الأميركيين الطامحين لحسم لقب فردي الرجال بإحدى البطولات الكبرى لأول مرة منذ 2003 عندما فاز آندي روديك ببطولة أميركا المفتوحة.