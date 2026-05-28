«رولان غاروس»: ديوكوفيتش وشفيونتيك أمام اختبار صعب

تنطلق منافسات الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الجمعة، عندما يتطلع نوفاك ديوكوفيتش ليقطع خطوة أخرى نحو تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي، في حين تخوض البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة باللقب 4 مرات، اختباراً قوياً أمام مواطنتها ماجدا لينيت.

وستشهد منافسات فردي السيدات ظهور 3 لاعبات من أوكرانيا، إذ تسعى إيلينا سفيتولينا، ومارتا كوستيوك، ويوليا ستارودوبتسيفا لترك بصمة قوية في فرنسا المفتوحة.

في غياب المصنف الثاني عالمياً كارلوس ألكاراس بسبب الإصابة، وخروج المصنف الأول يانيك سينر بعدما تعرض لوعكة صحية في الدور الثاني، يحظى ديوكوفيتش بواحدة من أفضل الفرص في السنوات الأخيرة لحسم لقبه الـ25 في البطولات الكبرى.

وكان اللاعب الصربي، الذي أتمّ عامه الـ39 الأسبوع الماضي، ثابتاً في أول دورين إذ فاز بكلتا المباراتين في 4 مجموعات، بفضل خبرته وصلابته.

لكن من المستبعد أن يستسلم فونسيكا، البالغ من العمر 19 عاماً ومنافس ديوكوفيتش في الدور الثالث.

وكان اللاعب البرازيلي المصنف 28 في البطولة قد واجه كلاً من سينر وألكاراس في مارس (آذار) الماضي، ووضع فونسيكا المصنف الأول عالمياً في مأزق ببطولة إنديان ويلز المفتوحة، قبل أن يتمكن سينر من حسم المجموعتين عبر شوط فاصل.

وظهرت قوة فونسيكا تحت الضغط جلية في الدور الثاني بـ«فرنسا المفتوحة»، عندما عوّض تأخره بمجموعتين ليتغلب على دينو بريغميتش.

وقال فونسيكا: «أتحدث دائماً إلى مدربي وأقول إنني أريد أن أكون في قرعة نوفاك. أريد فقط أن أخوض هذه التجربة في حياتي».

وأضاف: «أعني أن المشاركة في (رولان غاروس) وبلوغ الدور الثالث هو مجرد حلم بالنسبة لي. سأستمتع بكل لحظة ألعب فيها ضد مثلي الأعلى والأعظم في تاريخ هذه الرياضة بالطبع سأحترمه، لكنني سأحاول تقديم أفضل ما لدي والفوز بهذه المباراة».

فازت المصنفة الثالثة شفيونتيك بسهولة في أول مباراتين في إطار مساعيها للفوز بلقبها الخامس في بطولة فرنسا المفتوحة، لكن الأخطاء العديدة التي ارتكبتها في الدور الثاني سيجعل منافستها المقبلة لينيت تثق بحظوظها.

وكانت لينيت، التي لم تتجاوز الدور الثالث في «فرنسا المفتوحة» من قبل، قد فجرت مفاجأة بالفوز على شفيونتيك في بطولة ميامي المفتوحة في مارس الماضي بعدما ارتكبت اللاعبة الفائزة بستة ألقاب كبرى 40 خطأ سهلاً على مدار ثلاث مجموعات.

وارتكبت شفيونتيك 38 خطأ سهلاً في مجموعتين أمام سارة بيليك في الدور الثاني بباريس، لتظهر ثغرات في أدائها تشبه تلك التي استغلتها لينيت سابقاً.

ومع ذلك، لا تشعر المصنفة الثالثة عالمياً بالقلق.

وقالت شفيونتيك: «كانت مباراة صعبة من حيث الإيقاع لأن سارة تلعب بأسلوب مختلف عن معظم اللاعبات. لكنني سعيدة بالطريقة التي تكيفت بها وبكيفية اتخاذ القرارات».

عندما تغلبت الأوكرانية كوستيوك، المصنفة 15 في البطولة، على منافستها الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في الدور الأول يوم الأحد، بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ روسي بالقرب من منزل عائلتها في كييف، واجهت صعوبة كبيرة في السيطرة على مشاعرها.

وقالت كوستيوك بعد المباراة: «شعرت بالغثيان لمجرد التفكير في أن أمي وأختي ربما كانتا ستفارقان الحياة لو كان الانفجار أقرب بمقدار 100 متر. التنس لعبة ذهنية، لكن اليوم كان الوضع مختلفاً تماماً. لم أكن أعرف كيف سيكون تركيزي أو حتى إذا كنت سأتمكن من التحكم في أفكاري».

وبعد مرور 4 سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال الحرب تمثل واقعاً مؤلماً يحمله الرياضيون الأوكرانيون معهم في كل حدث دولي.

وقالت سفيتولينا، المصنفة السابعة والتي بلغت قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، إن الشعب الأوكراني يلهمها، وذلك بعد فوزها بمجموعتين متتاليتين على كايتلين كيفيدو في الدور الثاني.

وتابعت: «منحتني الحرب في أوكرانيا منظوراً مختلفاً للحياة، وكذلك عائلتي وابنتي».

ولم يسبق لأي لاعبة أوكرانية الفوز بلقب الفردي في بطولة فرنسا المفتوحة. وتسعى سفيتولينا، التي بلغت دور الثمانية خمس مرات، لتغيير هذا الواقع.

وتلتقي سفيتولينا مع الألمانية تمارا كورباتش في الدور الثالث الجمعة، في حين تلعب كوستيوك ضد السويسرية فيكتوريا جولوبيتش. كما ستظهر ستارودوبتسيفا في المنافسات بمواجهة شينيو وانغ.