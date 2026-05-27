الرياضة رياضة عالمية

بيان مالي: إقالة أموريم كلّفت مانشستر يونايتد 22.5 مليون دولار

  • لندن: «الشرق الأوسط»
كلّف قرار مانشستر يونايتد إقالة مدربه البرتغالي؛ روبن أموريم وطاقمه التدريبي، قبل 18 شهراً من انتهاء عقده، النادي العملاق 22.5 مليون دولار، وفق بيان مالي من النادي نُشر الأربعاء.

وكان أموريم قد أُقيل في يناير (كانون الثاني)، لكن خليفته مايكل كاريك أشرف على تحسّن ملحوظ في أداء فريق «الشياطين الحمر»، ليحتل المركز الـ3 في الدوري ويتأهل لمسابقة «دوري أبطال أوروبا» الموسم المقبل.

وتُعدّ إقالة أموريم أحدث عملية إقالة مكلفة لمدربين من ملعب «أولد ترافورد»، حيث أظهرت الأرقام المنشورة في فبراير (شباط) 2025 أن إقالة الهولندي إريك تن هاغ وطاقمه التدريبي كلّفت يونايتد 19.5 مليون دولار.

لكن يبدو أن تعيين كاريك؛ الذي جرى تأكيده الأسبوع الماضي، مدرباً دائماً جديداً لفريق يونايتد بعقد يمتد عامين، قد أفاد «الشياطين الحمر» بعدما احتل خلال حقبة أموريم المركز الـ15 في عام 2025، وهو أسوأ مركز له منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية عام 1974.

وارتفعت إيرادات البث التلفزيوني للربع المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي، بنسبة 57.1 في المائة لتصل إلى 87 مليون دولار، استناداً إلى توقعات الجوائز المالية التي سيحصل عليها يونايتد لاحتلاله المركز الـ3 في الـ«بريميرليغ»، وهي أموال تغطَّى من عائدات البث التلفزيوني.

وعلى الرغم من أن يونايتد لم يحقق أي دخل من المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فإن إيراداته خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية ارتفعت إلى 698 مليون دولار، مقارنة بـ674 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما قاد أموريم الفريق إلى نهائي «الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)» الذي خسره أمام توتنهام 0 - 1.

وحقق يونايتد ربحاً تشغيلياً قدره 50.6 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 4.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح النادي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للأشهر الـ9 تلك 251.7 مليون دولار، مقارنة بـ195.1 مليون في العام السابق.

ويعتقد النادي أن خطة خفض التكاليف المثيرة للجدل خارج الملعب، التي تضمنت تسريح بعض موظفي النادي، وهي خطة طُبقت منذ انضمام المالك المشارك، جيم راتكليف، إلى «أولد ترافورد»، قد أسهمت في تحسين هذه الأرقام.

ولا يزال النادي مثقلاً بديون كبيرة تراكمت في ظل «ملكية الغالبية» لعائلة غليزر؛ حيث بلغت قيمة القروض قصيرة الأجل وحدها 352.5 مليون دولار، أي بزيادة قدرها نحو 67 مليوناً على الفترة نفسها من العام الماضي.

دوري أبطال أوروبا: 22 ألف شرطي ينتشرون في فرنسا استعداداً للنهائي

ينتشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وآرسنال الإنجليزي السبت في بودابست، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز الأربعاء.

وكان فوز سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي (5-0) العام الماضي في المباراة النهائية لأهم مسابقة أوروبية للأندية، قد شهد أعمال عنف، ولا سيما في جادة الشانزيليزيه ومحيط ملعب «بارك دي برانس»، حيث نُقلت المباراة على شاشات عملاقة.

وأوضح نونيز لموقع «بروت» الإخباري أن من أصل 22 ألف عنصر سيؤمّنون مباراة السبت، سيكون 8 آلاف منهم في العاصمة الفرنسية.

وشهد العام الماضي أيضاً عملية أمنية واسعة، حيث جرى نشر 5400 شرطي في منطقة باريس الكبرى. وتم تسجيل 563 حالة توقيف في فرنسا تلك الليلة، بينها 491 في باريس، كما أُوقف 79 شخصاً إضافياً في المساء التالي.

ويواجه سان جيرمان، المتوّج بلقبه الخامس توالياً في الدوري المحلي في وقت سابق من هذا الشهر، بطل إنجلترا آرسنال على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست.

«رولان غاروس»: ديوكوفيتش يدعو لتأخير المباريات بسبب الحرّ

اقترح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً سابقاً، تأخير مواعيد مباريات بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لمواجهة موجة الحر في باريس.

وواصل ديوكوفيتش مسعاه الأخير للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الفرنسي فالنتان روييه 6-3 و6-2 و6-7 (7-9) و6-3 في الدور الثاني الأربعاء.

لكن المصنف الرابع عالمياً حالياً أقرّ بأن المباراة أقيمت «في ظروف (جويّة) صعبة جداً».

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية، قال ديوكوفيتش للصحافيين: «بصراحة، في بطولات الغراند سلام لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة عموماً، لأن لدينا عدداً كبيراً من الملاعب. لدينا إضاءة. كما تعلمون، لا توجد مشكلة. لديكم ملاعب كبيرة. يمكنكم إقامة المباريات، ويمكنكم إعادة جدولتها على ملاعب أخرى مع بقاء الجمهور في المدرجات وكل شيء».

وأضاف: «على سبيل المثال، في أوماغ في كرواتيا تبدأ المباريات في وقت متأخر بعد الظهر، في الخامسة مساء أو نحو ذلك، وتستمر حتى وقت متأخر من الليل».

وسأل الصربي: «هل من المثالي أن تمتد بعد منتصف الليل؟ لا، ليس كذلك. لكن إذا كانت هناك أيام تشهد حرارة وظروفاً قاسية، فربما يكون هذا أمراً يستحق التفكير».

ويتحمل المشجعون واللاعبون والعاملون موجة الحر الشديدة التي اجتاحت غرب أوروبا وخيّمت على رولان غاروس.

وسجلت فرنسا رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في مايو (أيار) في ما وصفته هيئة «ميتيو فرانس» بأنه «موجة حر ملحوظة بتوقيتها المبكر وطول مدتها».

وأفاد ميشال فرانكو دوران، مسؤول الإطفاء والسلامة، «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن مسعفي رولان غاروس قدموا الإسعافات لـ25 شخصاً الاثنين الماضي.

لكن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب قال إنه لم يسبق أن توقفت أي مباراة في بطولة رولان غاروس بسبب الحر الشديد، لكن اللعب سيُعلّق على جميع الملاعب التي يسجّل فيها أحد مقياسي «الكرة الرطبة» المعتمدين لديهم حرارة تبلغ 32.2 درجة مئوية.

ويُعد مؤشر «درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية» مقياساً لمدى قدرة جسم الإنسان على تبريد نفسه في ظل الحرارة والرطوبة والتعرض لأشعة الشمس والرياح. وعندما تكون نسبة الرطوبة أقل من 100 في المائة، يعطي هذا المؤشر قراءة أقل من ميزان الحرارة التقليدي.

اعتذر لاعبو رايو فايكانو المحبطون للجماهير بعد أن باءت محاولتهم للفوز بأول لقب أوروبي للفريق بالفشل، بخسارتهم 1-صفر أمام كريستال بالاس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكاد الفريق القادم من مدريد أن يحقق انتصاراً تاريخيا في لايبزيغ، قبل أن يخسر بفارق ضئيل، وانهمرت دموع لاعب خط الوسط إيسي بالازون على الرغم مسيرة الفريق القارية الرائعة.

وقال بالازون لقناة «موفيستار بلس» الإسبانية: «لم نتمكن من تحقيق الفوز. سنعود أقوى العام المقبل ونسعد هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بأموال طائلة ليكونوا هنا. لم نتمكن من إنهاء الهجمات، وعلينا تقبل الهزيمة».

وبقي مشجعو رايو الذين سافروا إلى لايبزيغ في المدرجات بعد صفارة النهاية لتحية لاعبيهم الذين وقفوا محبطين على أرض الملعب.

وقال قائد رايو أوسكار فالنتين إن أسلوب بالاس البدني صعب من مهمة فريقه في فرض سيطرته. وأضاف فالنتين: «بذل الفريق قصارى جهده، لكننا لم نشعر بالراحة أبداً. كانوا أقوياء بدنياً وشرسين للغاية. الوصول إلى النهائي إنجاز عظيم، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الفوز كان في متناول أيدينا. لا أجد الكلمات المناسبة لهؤلاء المشجعين».

وحث لاعب خط الوسط المخضرم أوسكار تريخو الفريق على أن يفخر بوصوله غير المتوقع إلى النهائي، على الرغم من خيبة الأمل. وقال: «الأمر مؤلم للغاية لأن الفريق بذل كل ما في وسعه. نشعر بالأسى أكثر تجاه المشجعين. لقد أنفقوا كل أموالهم على هذه الرحلة، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من الفوز بالكأس».

