فرنانديز لروي كين: أنت كاذب!

اتهم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، نجم النادي السابق الآيرلندي روي كين بالكذب بشأن سعيه الناجح لتحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد.

ووصل فرنانديز إلى رقم قياسي بلغ 21 تمريرة حاسمة مع يونايتد في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع هدفاً للدنماركي باتريك دورغو في الفوز على برايتون 3-0 الأحد.

وكان اللاعب البالغ 31 عاماً قد عادل الرقم القياسي السابق الذي يتقاسمه الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين، قبل أسبوع خلال فوز يونايتد على نوتنغهام فورست 3-2.

لكن لاعب وسط يونايتد السابق روي كين لم يُبدِ إعجابه بمطاردة فرنانديز لهذا الإنجاز.

وقال كين، المعروف بصراحته، إن فرنانديز فضّل المجد الفردي على مصلحة الفريق، واصفاً إياه بأنه في قلب «عرض سيرك».

وخلال حديثه في بودكاست «ذا أوفرلاب»، قال كين: «بعد مباراة فورست أُجريت معه مقابلة وقال قائد مانشستر يونايتد: (في بعض الأحيان، ربما كان يجب أن أسدد، لكنني قمت بتمرير الكرات)».

وأضاف كين: «واو. كيف يمكن لعقلية لاعب كرة قدم أن تدخل مباراة وهي تفكر في رقم قياسي فردي؟ لن يفوز بالألقاب بهذه العقلية».

غير أن القائد السابق ليونايتد بدا أنه أساء فهم تصريحات فرنانديز، إذ قال النجم البرتغالي في الواقع: «ربما كانت هناك لحظات اليوم كان يجب أن أمرر فيها بدلاً من التسديد. أنا سعيد جداً بالتمريرة الحاسمة، لكن أكثر من ذلك، أنا سعيد بالفوز وإنهاء الموسم بشكل إيجابي».

وعندما سُئل عن هجوم كين، رد فرنانديز بقوة على أسطورة «أولد ترافورد»، وقال في بودكاست: «كما قلت دائماً، لا أمانع الانتقادات. ما لا يعجبني هو عندما يكذب الناس، وفي هذه الحالة، ما قاله روي كين هو في الأساس كذبة».

وأضاف: «إما أنه شاهد مقابلة أخرى، أو لا يمكنه أن يقول إنني قلت شيئاً لم أقله أبداً، ولحسن حظي كل شيء موثّق. أتقبل أن يعجبه أدائي كلاعب أو لا، وأن يحبني كشخص أو لا. لكن ما لا أقبله هو أن يضع كلمات في فمي لم تُقل».

وساهم المستوى الرائع لفرنانديز هذا الموسم في إنهاء يونايتد الدوري في المركز الثالث، ونيله جائزتي أفضل لاعب من رابطة كتّاب كرة القدم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

لكن استياءه من انتقادات كين كان كبيراً إلى حد أنه تواصل مع المدرب السابق ليونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير لطلب رقم هاتف الآيرلندي، كي يتمكن الاثنان من مناقشة المسألة.

وقال فرنانديز: «من الواضح أنني أظهرت دائماً احتراماً كبيراً لروي كين، ولكل ما قدمه للنادي ولكل ما قاله دائماً. ما لا يعجبني هو أن يقوم الناس بصياغة كلمات من عندهم على لساني، وهذا غير صحيح».