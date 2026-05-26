ميدفيديف يتلقى خسارة مفاجئة في الدور الأول ويودع «رولان غاروس»

لم يستطع الروسي دانييل ميدفيديف تجنب فخ الدور الأول في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس»؛ إذ خسر 6 - 2 و1 - 6 و6 - 1 و1 - 6 و6 - 4 أمام الأسترالي آدم والتون المشارك ببطاقة دعوة، في مباراة اتسمت بتقلبات حادة في زخم اللعب على الملاعب الرملية بباريس.

وودع المصنف الأول عالمياً سابقاً 6 من مشاركاته الـ9 السابقة في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية من الدور الأول؛ مما يسلط الضوء على علاقته المتوترة مع «رولان غاروس»؛ أبطأ أرضية في هذه الرياضة.

وأظهر ميدفيديف علامات الإحباط مبكراً عندما خسر إرساله، ثم سمح لوالتون بالتقدم 4 - 2 في المجموعة الأولى التي خسرها اللاعب الروسي (30 عاماً) بضربة أمامية لمست الخط الخلفي للملعب.

وعاد سريعاً وبقوة، حيث استعاد ميدفيديف إيقاعه وسيطرته ليفوز بالمجموعة التالية بعد خسارة شوط واحد فقط، لكن المصنف الـ6 لم يتمكن من الحفاظ على سيطرته وترك المجموعة الثالثة تفلت من يديه.

وخسر والتون المصنف الـ97 عالمياً، الذي كان يسعى لتحقيق أول فوز له على لاعب بين المصنفين الـ10 الأوائل، المجموعة الرابعة، لكنه قاتل بشجاعة في المجموعة الحاسمة ليكسر إرسال منافسه والنتيجة 4 - 4، قبل أن يحافظ على إرساله ويتغلب على ميدفيديف ليحقق انتصاراً كبيراً.

وسيواجه اللاعب؛ البالغ عمره 27 عاماً، في الدور الثاني الأميركي زاخاري سفايدا الذي تغلب على الأسترالي أليكسي بوبيرين.