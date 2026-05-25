كونتي يرحل عن نابولي

أكد نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رحيل مدربه أنطونيو كونتي، الاثنين، وذلك في بيان مقتضب من أربع كلمات فقط، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المدرب مغادرته خلال مؤتمر صحافي شهد تبادلاً للاتهامات بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

وكتب النادي عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي: «شكراً على كل شيء، يا مدربنا».

وأنهى نابولي موسمه بالفوز 1 - صفر على أرضه أمام أودينيزي الأحد، ليضمن المركز الثاني خلف إنتر ميلان المتوج بلقب الدوري الإيطالي. وأعلن كونتي تنحيه في مؤتمر صحافي قبل أن يدخل في مشادة مع رئيس النادي.

وادعى دي لورينتيس أن نابولي كان يدافع عن لقب الدوري بنجاح لولا النقص الذي عانى منه الفريق بسبب مشكلات اللياقة البدنية طوال الموسم.

وعانى نابولي لفترة طويلة خلال النصف الثاني من الموسم، مع غياب لاعبين بارزين مثل سكوت مكتوميناي وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو والقائد جيوفاني دي لورينزو لفترات طويلة.

وقال دي لورينتيس: «لولا الإصابات، لكنا أبطالاً للمسابقة». وأثارت هذه التصريحات رداً فورياً من كونتي، الذي كان يجلس إلى جوار رئيس النادي، حيث طالب بإظهار مزيد من الاحترام لنجاحات إنتر.

وقال كونتي: «ربما لم يكن ذلك ليحدث. يجب الاعتراف بجدارة إنتر». وأضاف: «أنا آسف، لكنني لا أحب التشبث بهذه الأعذار. يجب أن نعترف بانتصارات الآخرين ونظهر الاحترام. إذا أردنا الحصول على الاحترام، فعلينا أن نمنحه أولاً. إنتر استحق الفوز بالدوري، بوجود إصابات أو دونها».