سينر يواصل ابتعاده في الصدارة عن ألكاراس الغائب

واصل الإيطالي يانيك سينر استغلال غياب غريمه الإسباني كارلوس ألكاراس المُصاب، على أكمل وجه، مُحكِماً أكثر قبضته على صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب، تزامناً مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وسيخسر ألكاراس مزيداً من النقاط على خلفية عدم مشاركته في بطولة «رولان غاروس»، حيث كان سيدافع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي، مانحاً الإيطالي فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الذي لامس ثلاثة آلاف نقطة في الترتيب الصادر يوم الاثنين (14.750 مقابل 11.960)، علماً بأن الإسباني كان قد أعلن أيضاً انسحابه من بطولة «ويمبلدون» الإنجليزية.

ويعيش سينر أفضل أيامه بعد أن تُوّج أيضاً بدورة روما، آخر دورات الماسترز للألف نقطة الغائبة عن خزانته.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، على مركزيهما الثالث والرابع توالياً، لكن بفارق كبير عن الثنائي المتصدر.

وبعد خروجهما من الدور الثاني لدورة هامبورغ الألمانية الأسبوع الماضي، تقدم الأميركي بن شيلتون إلى المركز الخامس على حساب الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، ليعادل أفضل تصنيف في مسيرته.

كما صعد الأسترالي أليكس دي مينور مركزين ليصبح سابعاً عالمياً، بعد بلوغه نصف نهائي هامبورغ.

وحقق البيروفي إغناسيو بوسه قفزة كبيرة في التصنيف بعد تتويجه في هامبورغ بأول ألقابه في دورات «إيه تي بي»، إذ تقدم 26 مركزاً دفعة واحدة ليصل إلى المرتبة 31 عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 22 عاماً.

بدوره، واصل الأميركي الشاب ليرنر تيين تقدمه، بعدما توّج في جنيف بأول ألقابه على الملاعب الترابية قبل انطلاق «رولان غاروس»، ليرتقي مركزين إلى المرتبة 18 عالمياً، وهو أيضاً أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 20 عاماً.

ولدى السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي.

ولم تشهد المراكز الـ20 الأولى سوى تغيير واحد هذا الأسبوع، إذ استعادت الدنماركية كلارا تاوسون المركز العشرين، رغم خروجها المبكر من الدور الأول لدورة ستراسبورغ الأسبوع الماضي.

في المقابل، قفزت الأميركية إيما نافارو 14 مركزاً دفعة واحدة لتتقدم إلى المرتبة 25 عالمياً، بعدما أحرزت لقب الدورة الفرنسية، بينما حافظت وصيفتها الكندية فيكتوريا مبوكو، على المركز التاسع عالمياً.