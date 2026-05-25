الأسترالي بويل «مدير الأجواء» يتطلع لمقعد في كأس العالم بعد انتكاسة قطر

اضطر المهاجم الأسترالي مارتن بويل إلى استخدام العكازات، والتشجيع في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لكنه بعد أربع سنوات يبدو في وضع أفضل للمشاركة في النسخة التي ستقام في أميركا الشمالية.

وساعد بويل، المولود في اسكوتلندا، في تأهل أستراليا لنهائيات 2022، وكان ضمن تشكيلة المدرب غراهام أرنولد في كأس العالم رغم إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليمنى خلال فترة الاستعداد.

وبينما كان يبذل مجهوداً كبيراً للتعافي في الوقت المناسب للمشاركة في قطر، فاق بويل من الجراحة ليجد الأطباء قد أجروا عملية إعادة بناء كاملة للركبة، وانتهاء حلمه في المشاركة بكأس العالم.

وحصل ماركو تيليو على مكانه في التشكيلة، لكن أرنولد اصطحب بويل معه إلى قطر، وعيّنه «مدير الأجواء الرسمي» في قطر بهدف الحفاظ على دوافع زملائه في الفريق خلال مسيرتهم نحو دور الستة عشر.

وقال بويل البالغ (33 عاماً) من معسكر منتخب أستراليا في ساراسوتا بولاية فلوريدا: «رغم أن الأمر انتهى بشكل سيئ بالنسبة لي، فإنني استمتعت به تماماً، وتذوقت طعم تلك التجربة.

عشت التجربة بنفسي، وعرفت ما كان يمر به اللاعبون. نعم، بكل تأكيد ساهمت خارج الملعب، لكنني أتمنى هذه المرة أن أساهم من داخل الملعب».

ودافع مهاجم هايبرنيان، المولود في أبردين، عن ألوان قميص اسكوتلندا في منتخبات الشباب، وقضى معظم مسيرته الكروية هناك.

ومع ذلك، كان بويل مؤهلاً لتمثيل أستراليا عبر والده المولود في سيدني، وأكد انتماءه الرياضي بعد كأس العالم 2018 في روسيا.

وأصبح بويل عنصراً أساسياً في تشكيلة منتخب أستراليا منذ ذلك الحين، وشارك في 41 مباراة، وسجل عشرة أهداف.

ولم يعلن توني بوبوفيتش مدرب أستراليا بعد عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم، حيث يواجه الفريق منتخبات تركيا، والولايات المتحدة، وباراغواي في مجموعة متوازنة.

ويواجه بويل منافسة شرسة على مركزه من لاعبين مثل نيستوري إيرانكوندا، وكونور ميتكالف، في حين يوجد أيضاً زميله ومهاجم هايبرنيان أنتي شوتو في فلوريدا على أمل اقتناص أول مشاركة دولية له مع أستراليا في كأس العالم.

وقال بويل إنه تلقى الكثير من التشجيع على الصعيد المحلي للعمل بجدية في ساراسوتا ليضمن مقعده في التشكيلة النهائية في كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين.

وقال بويل ضاحكاً: «أطفالي يخبرونني كل صباح بأنهم يريدون القدوم لقضاء إجازة. ليس لمشاهدتي، بل يريدون فقط قضاء إجازة.

لكنني أعتقد أن وجود العائلة بالكامل هنا لمشاهدة البطولة سيكون أمراً رائعاً. بالطبع، فإن رد الجميل لكل من وثق في قدراتي سيكون شعوراً خاصاً للغاية».