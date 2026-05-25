رئيس رابطة دوري الرغبي بديلاً لتيلي في رئاسة الاتحاد الأسترالي للتنس

أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس تعيين أندرو عبده، رئيس رابطة دوري الرغبي الوطني، رئيساً تنفيذياً جديداً له ليحل محل كريج تيلي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.

وكان الاتحاد الذي ينظم بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، يبحث عن بديل لتيلي منذ تأكيد المسؤول الجنوب أفريقي في فبراير (شباط) الماضي أنه سيترك منصبه ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد الأميركي للتنس.

ويأتي تعيين عبده، مسؤول إداري مولود في جنوب أفريقيا مثل تيلي، بعد ست سنوات قضاها في منصب الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الرجبي الوطني، وهو أحد أبرز المسابقات الرياضية الشتوية في أستراليا.

وقالت رابطة دوري الرجبي الوطني إن عبده سيظل في منصبه حتى 15 يوليو (تموز) المقبل لضمان انتقال سلس، واستكمال مفاوضات حقوق البث الخاصة بالدوري.

وقال عبده في بيان للاتحاد الأسترالي للتنس اليوم الاثنين: «الاتحاد الأسترالي للتنس يؤدي دوراً مميزاً في الرياضة الأسترالية. بطولة أستراليا المفتوحة بالفعل واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في العالم.

توجد فرصة لمواصلة تطوير البطولة عالمياً وكتجربة للجماهير ومنصة تجذب المزيد من الناس إلى هذه الرياضة».

ونجح تيلي، الذي قاد الاتحاد الأسترالي للتنس لمدة 13 عاماً وبطولة أستراليا المفتوحة 20 عاماً، في تحويل البطولة إلى واحدة من أكثر الأحداث الرياضية نجاحاً في العالم عبر تحطيم الأرقام القياسية للحضور الجماهيري والإيرادات بشكل مستمر.

وقال تيلي في بيان اليوم إنه سيبقى مع الاتحاد لفترة من الوقت لضمان التحول والانتقال السلس.

وأضاف تيلي: «أندرو عبده خيار متميز لهذا المنصب، وأثق في أنه سيواصل البناء على هذه الأسس القوية».