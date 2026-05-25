استبدال ميسي في آخِر مبارياته مع إنتر ميامي قبل «كأس العالم» بعد شعوره بألم

غادر ليونيل ميسي الملعب، في الدقيقة 73 من آخِر مباراة له مع ناديه قبل كأس العالم لكرة القدم، أمس الأحد، لكن جييرمو أويوس، مدرب إنتر ميامي، قال إنه يعتقد أن اللاعب الأرجنتيني كان يعاني الإرهاق فقط بعد اللعب على أرضية ثقيلة.

وجرى استبدال الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، بعد أن أمسك فخذه من الخلف، عقب إحدى ركلاته الحرة الشهيرة، خلال فوز إنتر 6-4 على فيلادلفيا يونيون في ميامي.

وقال أويوس، للصحافيين، في رده على سؤال بشأن سبب استبدال المهاجم الكبير: «ليس لدينا تقرير طبي بشأنه بعد، لكننا سنحصل عليه قريباً».

وتابع: «كان يعاني حقاً التعب في هذا الصدد؛ إنه، بالفعل، إرهاق. كان متعَباً، والملعب كان ثقيلاً، وعندما يكون هناك شك فإن النهج المعتاد دائماً التأكد من عدم المخاطرة».

ويتوقف «الدوري الأميركي للمحترفين»، الآن، في منتصف الموسم بسبب «كأس العالم» التي ستستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين.

وأعلن ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، تشكيلة ضمت 55 لاعباً؛ بينهم ميسي، في 11 مايو (أيار) الحالي. وسيتعيّن عليه تقليصها إلى 26 لاعباً قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، يوم الاثنين المقبل.

وكان لميسي تأثير كبير في فوز الأرجنتين بـ«كأس العالم»، للمرة الثالثة في قطر قبل 4 سنوات. وتستهلّ الأرجنتين مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الجزائر في كانساس سيتي، يوم 16 يونيو المقبل.