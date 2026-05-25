«911» منظومة سعودية متكاملة لخدمة الحجاج بلغات عدة على مدار الساعة

بين أروقة التطور التقني المتسارع والأنظمة الذكية وكاميرات المراقبة الفائقة الدقة من جهة، والكفاءة البشرية السعودية المؤهلة التي تتحدث لغات العالم المختلفة من جهة أخرى؛ يُشكل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، منظومة أمنية تقنية مميزة في إدارة الحشود، لا تقتصر مهمتها على تلقي البلاغات والاستجابة لها فحسب، بل تمتد أبعادها إلى التنبؤ بالحدث قبل وقوعه، وإدارته بما يضمن لضيوف الرحمن رحلة إيمانية آمنة وميسَّرة ومحفوفة بالرعاية الشاملة.

تكامل وتناغم أمني

يتميز المركز بقدرة فائقة على الاستجابة والتعامل مع البلاغات؛ حيث يتم الرد على الاتصالات الطارئة الواردة من الحجاج والمواطنين والمقيمين في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين فقط، ضمن منظومة اتصال أمنية متقدمة تعمل على مدار الساعة من دون توقف.

وتربط هذه المنظومة الرقمية أكثر من 20 جهة أمنية وحكومية وخدمية تحت سقف واحد، حيث يتم تمرير البلاغات إلى الجهة المختصة في مدة لا تتجاوز 45 ثانية؛ ما يضمن تسريع تبادل المعلومات والتنسيق الميداني الفوري لمتابعة الحالات كافة حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن.

النقيب عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (الشرق الأوسط)

ويضم المركز صالة المراقبة التلفزيونية التي تدير شبكة واسعة وضخمة من كاميرات المراقبة العالية الدقة التي تغطي العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة بالكامل. وتتيح هذه المنظومة المتطورة للمراقبين رصد الكثافات البشرية في الساحات، والحركة المرورية في المحاور، والحالات الطارئة بشكل مباشر؛ ما يمكنهم من رصد الأحداث وقراءتها والتنبؤ بها حتى قبل وصول البلاغات الرسمية للمركز، واتخاذ إجراءات استباقية فورية لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الميدان.

تسخير الإمكانات كافة

وأوضح النقيب عبد العزيز الغامدي، المتحدث الرسمي للمركز، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً بـ«مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)» يشارك في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، من خلال استقبال جميع المكالمات والاتصالات الأمنية والخدمية والإنسانية الواردة عبر الرقم الموحد «911».

وأشار النقيب الغامدي إلى أن هذه المنظومة يعمل على تشغيلها كوادر بشرية وطنية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات، تتحدث بلغات عالمية عدة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات وتسهيل التواصل معهم، إلى جانب أكثر من 20 جهة أمنية وحكومية وخدمية موجودة، وتعمل داخل المركز بشكل تكاملي وتنسيق مستمر لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

في أقل من ثانيتين يتم الرد على البلاغات الواردة بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) (الشرق الأوسط)

وبيّن أن مركز العمليات يُنفّذ خطة تشغيلية دقيقة ومحكمة خلال موسم الحج، تستند بالأساس إلى تحليل البيانات والتقارير الإحصائية في الأعوام السابقة، والتي يتم من خلالها تعزيز دور صالة المراقبة وتكثيف المتابعة الأمنية والوقائية على الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ونقاط الدخول الرئيسية إلى العاصمة المقدسة، ورصد الملاحظات إن وجدت وتمريرها على الفور للجهات المعنية في الميدان لمعالجتها وضمان سلامة الجميع.

نظام رقمي متطور

وأفاد النقيب الغامدي بأن المركز يسخّر الإمكانات التقنية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن ابتداءً من النظام التقني المتطور والذي يقوم بالرد على جميع المكالمات والاتصالات في أقل من ثانيتين، وتمريرها للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 45 ثانية، مشيراً إلى أن هذه التقنيات الحديثة يعمل عليها كوادر بشرية مخلصة ومؤهلة ومدربة على أعلى المستويات ويتحدثون بلغات حية عدة.

يُشار إلى أن المركز الوطني للعمليات الأمنية يقوم بدوره المحوري والاستراتيجي خلال موسم الحج، بفضل ما يملكه من تجهيزات بشرية متطورة وتقنيات متقدمة تهدف إلى توفير كل ما من شأنه راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بـأمن واليسر.