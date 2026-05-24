«حقيبة تشخيص ذكية» و«جهاز ذاتي لصرف الدواء» لدعم الرعاية الصحية في الحج

من المستشفيات المتخصصة والميدانية إلى مئات المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة على خطوط سير الحجاج بالمشاعر المقدسة، يجسد التكامل بين التقنيات الحديثة والخدمات الصحية الميدانية التزام المملكة بتقديم نموذج متقدم في إدارة الحشود الصحية، بما يعكس عنايتها بضيوف الرحمن، ويؤكد جاهزيتها لتوفير موسم حج آمن وصحي.

وعبر منظومة صحية متكاملة ومجانية لا تقتصر فقط على تقديم الرعاية الطبية، بل تعزيز الابتكار لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للحجاج، يبرز استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ومنها ما تقدمه الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، لدعم الرعاية الصحية للحجاج، وتوفير كل ما من شأنه راحة الضيوف عبر حلول مبتكرة ونوعية.

ويشهد موسم حج هذا العام ظهوراً أول للحقيبة الإسعافية الذكية وأجهزة صرف الدواء الذاتية، إلى جانب قياس المؤشرات الحيوية الافتراضي ضمن التوجه نحو تعزيز التقنية كجزء أساسي في المنظومة الصحية، بحسب ما ذكره فهد البطحي الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد والتشغيل بشركة «نوبكو»، الذي أكد حرصهم في كل موسم حج على تقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والطبية.

حقيبة التشخيص الذكية تمكّن الممارس الصحي من متابعة المؤشرات الحيوية للحاج والتواصل الفوري مع الطبيب المختص داخل المنشآت الصحية (تصوير: بشير صالح)

حلول تقنية مبتكرة

كشف البطحي في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عن تطبيق تجربة مبتكرة في موسم حج هذا العام، تتمثل في استخدام «حقيبة إسعافية ذكية» تمكّن الممارس الصحي الموجود ميدانياً من متابعة المؤشرات الحيوية للحاج بشكل مباشر، والتواصل الفوري مع الطبيب المختص داخل المنشآت الصحية للحصول على التوجيه الطبي اللازم بشأن آلية التعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات المناسبة.

وأضاف أن الشركة طبّقت كذلك نظام صرف الدواء ذاتياً عبر أجهزة ذكية شبيهة بـ«آلة البيع الذاتي»، تحتوي على عدد من الأدوية العامة، وتعمل بالربط مع منصة «وصفتي»، بحيث يستطيع المستفيد إدخال بياناته وتسلم الدواء بشكل مباشر وسريع.

وبيّن أن تجربة الحقيبة الإسعافية الذكية تُعد مشروعاً تجريبياً جديداً سيتم تطبيقه هذا العام في مشعر منى؛ نظراً لطبيعة بقاء الحجاج فيه لفترة أطول خلال الموسم، تمهيداً لتقييم التجربة وإمكانية التوسع فيها مستقبلاً.

وفي الوقت الذي تسعى فيه «نوبكو» لتقديم حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والطبية، أشار البطحي إلى أن التوجه نحو التقنية أصبح جزءاً أساسياً من خطط الشركة التشغيلية، لافتاً إلى ما شهده العام الماضي من استخدام الطائرات من دون طيار (الدرون)، و«السكوتر»، إلى جانب المستودعات المتنقلة لدعم سرعة الاستجابة وتسهيل عمليات الإمداد.

كما أشار إلى التوسع في نطاق تطبيق خدمة «موصول»، وهي خدمة أطلقتها «نوبكو» قبل عام، وتهدف إلى إدارة سلاسل الإمداد حتى آخر نقطة صرف داخل المرافق الصحية، بما يتيح للممارس الصحي التركيز الكامل على تقديم الرعاية للمريض دون الانشغال بالجوانب اللوجستية؛ إذ يمكنه طلب المستلزم أو الدواء المطلوب ليصل إليه مباشرة وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال وقوفه على تقنية «الدرون» في نقل الأدوية أثناء تفقده المنظومة الصحية لخدمة الحجاج (تصوير: بشير صالح)

وأفاد البطحي بأن منظومة الدعم اللوجستي تعتمد على توزيع المخزون وفق خطة تشغيلية متكاملة تشمل 6 مواقع رئيسية بطاقات تشغيلية متفاوتة، لافتاً إلى أن مستودع مشعر عرفة تبلغ سعته التخزينية نحو 650 طبلية، ونحو 8 آلاف طبلية في حدّة، في حين تصل في جدة إلى نحو 45 ألف طبلية، موضحاً أن هذه المواقع تعمل بشكل متتابع ومترابط لتوفير الدعم المستمر وخدمة المواقع الطبية خلال موسم الحج بكفاءة عالية.

وأشار إلى ما توليه حكومة السعودية من اهتمام كبير بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال منظومة متكاملة تضم مختلف الجهات الحكومية والصحية، لافتاً إلى أن شركة «نوبكو» تؤدي دوراً رئيسياً ضمن هذه المنظومة في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية خلال موسم الحج.

وأوضح أن استعدادات الشركة لموسم الحج تبدأ مبكراً؛ إذ تعمل منذ نحو 8 أشهر عبر لجان متخصصة لوضع الأدلة المعتمدة للأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مشيراً إلى أن التركيز لا ينصب على حجم الكميات فقط، بل على تنوع البنود الطبية، ولافتاً إلى توفير نحو 2000 بند من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب الدليل المعتمد من وزارة الصحة، بالإضافة إلى بنود تخصصية مخصصة للأمراض المزمنة والحالات الحرجة، لتكون متاحة عند الحاجة خلال الموسم.

التشخيص الذكي

تهدف «حقيبة التشخيص الذكي» إلى تعزيز التشخيص المبكر وفرز الحالات الطبية ميدانياً، بما يسهم في تحديد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفى، والحالات التي يمكن التعامل معها عبر الطب الافتراضي، إضافة إلى الحالات التي تحتاج إلى فحص ومتابعة فقط دون تدخل علاجي مباشر.

تبدأ عملية التقييم من خلال الحقيبة التي تكون برفقة الممارس الصحي، بتسجيل بيانات المريض الأساسية، مثل رقم الهوية والعمر والجنس والطول والوزن، يلي ذلك تسجيل الشكوى المرضية، ثم الانتقال إلى مرحلة قياس العلامات الحيوية عبر منظومة متكاملة من الأجهزة الطبية المرتبطة بالنظام الإلكتروني بشكل مباشر.

وتضم الحقيبة عدداً من الأجهزة الطبية المتقدمة التي تمكّن من إجراء عدة فحوصات ميدانية تشمل تخطيط القلب الكهربائي، وقياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، ونسبة الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس؛ إذ تُسجل جميع القراءات آلياً، وتُرفع مباشرة إلى النظام الإلكتروني.

وعقب اكتمال البيانات يتم التواصل الفوري عبر الجهاز مع الطبيب المختص في «المستشفى الصحي الافتراضي»، ليطّلع على المؤشرات الحيوية وتشخيص الحالة، ومن ثم يحدد المسار المناسب للمريض، سواء بتحويله إلى المستشفى، أو إصدار وصفة علاجية إلكترونية عبر منصة «وصفتي»، مما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات، وتسريع الاستجابة للحالات، ودعم الكشف المبكر للحالات الطارئة، مع إمكانية طلب الإسعاف بشكل مباشر وفوري عند الحاجة.

يتيح جهاز الصرف الدوائي الذاتي للمستفيدين الحصول على أدويتهم دون الحاجة إلى مراجعة الصيدليات التقليدية (تصوير: بشير صالح)

جهاز صرف الدواء الذاتي

يتيح جهاز الصرف الدوائي الذاتي للمستفيدين الحصول على أدويتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى مراجعة الصيدليات التقليدية؛ إذ يبدأ عمل الجهاز بعد حصول المريض على الوصفة الطبية الإلكترونية عبر منصة «وصفتي»، ويقوم المريض بالتوجه للجهاز ومسح الرمز الخاص بالوصفة إلكترونياً، أو إدخال بيانات الوصفة ورقم الهوية لتظهر له الأدوية المعتمدة في النظام.

ويوفر الجهاز تجربة سلسة وسريعة، ويُسهم في تقليل الحاجة إلى زيارة الصيدليات داخل المشاعر المقدسة، وتخفيف الضغط على المرافق الصحية، إلى جانب تقليص أوقات الانتظار، ورفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن.

قياس المؤشرات الحيوية يعمل بشكل ذاتي بالكامل في قياس عدد من المؤشرات الحيوية بشكل مباشر ودقيق دون الحاجة إلى تدخل يدوي (تصوير: بشير صالح)

حلول تقنية

يُعد جهاز قياس المؤشرات الحيوية الافتراضي أحد الحلول التقنية الحديثة المرتبطة بـ«المستشفى الصحي الافتراضي»، ويهدف إلى تقديم خدمات التشخيص الأولي، ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن.

والجهاز يعمل بشكل ذاتي بالكامل؛ إذ يقف المستفيد أمامه ليبدأ النظام، المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات الذكية، في قياس عدد من المؤشرات الحيوية بشكل مباشر ودقيق دون الحاجة إلى تدخل يدوي؛ إذ يقوم بجمع وتحليل البيانات الصحية وإرسالها إلى «المستشفى الصحي الافتراضي»، مع إتاحة التواصل المباشر مع الطبيب المختص لتقييم الحالة وتشخيصها واتخاذ القرار الطبي المناسب.

ويستطيع الجهاز قياس أكثر من 6 مؤشرات حيوية، تشمل الطول والوزن وضغط الدم ونسبة الأكسجين في الدم... إلى جانب مؤشرات صحية أخرى، بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص الأولي، وتقديم الخدمة الصحية بكفاءة وسهولة عالية.