آرسنال يكسر عقدة 22 عاماً ويستعيد عرش إنجلترا

كان توني بلير لا يزال رئيساً للوزراء في بريطانيا، وكان بيب غوارديولا يختتم مسيرته لاعباً في قطر، عندما توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأخيرة في موسم 2003-2004، حيث حقق الفريق إنجازاً تاريخياً بقيادة أرسين فينغر، بالفوز باللقب من دون أي هزيمة.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن إنجاز آرسنال هذه المرة لم يكن مثالياً، حيث خسر الفريق خمس مباريات في طريقه نحو لقبه المحلي رقم 14، لكن ذلك لم يقلل من إنجاز المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا ولاعبيه بعد ثلاث مرات متتالية من احتلالهم المركز الثاني.

ولا الاحتفالات التي أعقبت ذلك، حيث رقص الآلاف وغنوا خارج ملعب الإمارات، وقام إيان رايت برش «الشمبانيا»، وفي حفلات الشوارع العفوية التي استمرت حتى صباح اليوم التالي، يوم الأربعاء الماضي.

وفاز ديفيد رايا بجائزة القفاز الذهبي للموسم الثالث على التوالي، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة، بينما شكل غابرييل وويليام ساليبا حاجزاً منيعاً أمامه.

وكان ديكلان رايس لاعباً محورياً في خط الوسط، وتجاوز فيكتور جيوكيريس المخاوف بشأن قدرته على إنهاء الهجمات، مسجلاً 14 هدفاً بعد انضمامه من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار).

أما توتنهام، المنافس اللدود، بطل الدوري الأوروبي قبل 12 شهراً، فقد خاض صراعاً شرساً لتجنب الهبوط استمر حتى الجولة الأخيرة.

وعين توتنهام كلا من توماس فرانك وإيجور تيودور كمدربين، ورحلا قبل أن يضمن روبرتو دي زيربي بقاء توتنهام في الدوري.

وهبط بيرنلي ووست هام وولفرهامبتون إلى دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وكان للتغييرات الفنية المستمرة الأثر الأكبر في ذلك.

وغادر سكوت باركر بيرنلي، وتولى نونو إسبيريتو سانتو تدريب وست هام خلفاً لغراهام بوتر، وخلف روب إدواردز فيتور بيريرا في وولفرهامبتون.

وعاد البرتغالي بيريرا إلى الساحة ليقود نوتنغهام فورست إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي والبقاء في الدوري الإنجليزي، بعد أن أقال المالك إيفانغيلوس ماريناكيس، كل من البرتغالي نونو سانتو، و الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، وشون دايتش في موسم مضطرب.

وودع غوارديولا جماهير مانشستر سيتي بعد عشر سنوات وعشرين لقباً، حيث فوَّت الفريق فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة بسبب بداية متعثرة كلفته غالياً.

وبفضل انضمام أنطوان سيمينيو ومارك جيهي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يخسر سيتي سوى مباراة واحدة بعد هزيمته في ديربي مانشستر أمام مانشستر يونايتد في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفاز إيرلينغ هالاند بجائزة الحذاء الذهبي مجدداً برصيد 27 هدفاً.

وفي يناير (كانون الثاني)، حل مايكل كاريك محل البرتغالي روبن أموريم، وقلب موازين مانشستر يونايتد، بفضل تمريرات برونو فرنانديز الحاسمة التي حطمت الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 تمريرة.

كما ضمن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وأنهى انتظاراً دام 30 عاماً لتحقيق الألقاب بفوزه بلقب الدوري الأوروبي.

وتراجع ليفربول، حامل اللقب، إلى المركز الخامس بعد موسم بدأ بوفاة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي.

تأهل بورنموث وسندرلاند الصاعد حديثاً إلى الدوري الأوروبي، حيث أنهى سندرلاند الموسم متقدماً بخمسة مراكز على غريمه التقليدي نيوكاسل، الذي حل في المركز الثاني عشر.

وتأهل برايتون إلى دوري المؤتمر، بينما غاب برينتفورد، الذي تألق مهاجمه إيجور تياغو، الذي سجل 22 هدفاً، عن التأهل الأوروبي في الموسم الأول لكيث أندروز على رأس الجهاز الفني.

وتراجع تشيلسي من المركز الرابع إلى العاشر، وأقيل إنزو ماريسكا ويليام روسينيور خلال هذه الفترة، وربما يأتي تعيين تشابي ألونسو لينشر أملاً جديداً في الموسم المقبل.