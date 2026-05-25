إيراولا يودِّع بورنموث بأول تأهل أوروبي تاريخي

قال أندوني إيراولا مدرب بورنموث، الذي سيغادر منصبه، إن تأهل الفريق للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز كان ختاماً مثالياً. واعترف بأنه كان يعتقد في وقت ما أن التأهل لإحدى بطولات أوروبا شبه مستحيل.

وأشرف المدرب الإسباني (43 عاماً)، الذي أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم بعد توليه المسؤولية في 2023، على صعود مثير تُوِّج بأفضل مركز حققه بورنموث على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيراولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت): «أنا شخص صارم، ولكنني كنت على وشك البكاء. لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك. كنت محظوظاً جداً لكوني في هذه اللحظة مع هذه المجموعة من اللاعبين في هذا النادي. أعتقد أنها النهاية المثالية وأنا ممتن جداً».

وسيشارك بورنموث، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي قبل 13 عاماً، في إحدى بطولات أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وقال إيراولا إن حسم التأهل الأوروبي لم يكن جزءاً من توقعاته المبدئية؛ إذ كان تركيزه الأساسي على إعادة تشكيل أسلوب لعب الفريق.

وقال: «لم يكن لدي أي فكرة (عن التأهل إلى أوروبا عند انضمامي). كان أول ما طلبه النادي أكثر من النتائج هو تغيير الأسلوب والنهج، واللعب بشكل أكثر هجومية وفعالية؛ لهذا السبب تعاقدوا معي. كان النادي يركز على هذا، ولهذا السبب انجذبت إلى الفكرة. كنت أعلم أنه من المستحيل تقريباً التأهل إلى بطولات أوروبا، ولكن المالك أخبرني منذ البداية: (أريد الوصول إلى بطولات أوروبا). إنهاء مواسمي الثلاثة بتقديم شيء ليس فقط للمالك بل للجماهير واللاعبين أيضا، من وسائل شكرهم».

وأنهى بورنموث الموسم برصيد 57 نقطة، بعد فوزه في 13 من 38 مباراة بالدوري الممتاز.