فرستابن سعيد بعودته إلى منصة التتويج لكنه ينتقد قواعد «فورمولا 1»

عاد ماكس فرستابن إلى منصة التتويج في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لأول مرة هذا الموسم، أمس الأحد، لكن سائق رد بول، الذي احتل المركز الثالث في كندا، لم يترك مجالا للشك في استيائه من القواعد الجديدة التي يعدُّها مُعادية لروح السباقات.

وقال بطل العالم أربع مرات (28 عاماً)، يوم السبت الماضي، إنه لن يكون «ممكناً ذهنياً» له أن يستمر بعد هذا الموسم إذا تراجعت الرياضة عن التغييرات المتفق عليها في القواعد عام 2027.

وتتوزع وحدات الطاقة الهجينة الأحدث حالياً بنسبة 50-50 تقريباً بين الطاقة الناتجة عن الاحتراق والطاقة الكهربائية، لكن التغييرات ستجعل هذه النسبة أقرب إلى 60-40، مما يسمح بمزيد من السباقات السريعة وتقليل إدارة الطاقة.

وقال فرستابن، الذي كان أحد أبرز منتقدي القواعد الحالية، لشبكة قنوات «سكاي سبورتس» التلفزيونية، إن التعديل سيكون «الحد الأدنى» المقبول.

وأضاف السائق الهولندي، الذي شارك في سباق التحمل نوربورجرينغ 24 ساعة للسيارات بين سباقيْ ميامي وكندا: «الأمر هو أنني أعرف، بالطبع، مدى نقاء رياضات السيارات الأخرى. لذلك، عندما تعود إلى هذا، فإن الأمر لا يكون لطيفاً للغاية. لا أريد أن أكون سلبياً للغاية، الآن، بعد سباقٍ مثل هذا، لكنني أعرف كيف يبدو الشعور بقيادة سيارات سباق خالصة والقيام بعمليات تجاوز خالصة وسباق خالص وقيادة طبيعية. كل هذا، خاصة في التجارب التأهيلية، يتعارض تماماً مع القيادة والسباق. هذا ليس ما يجب أن تكون عليه (فورمولا 1)».

وقال فرستابن إن نسبة 60-40 ستساعد، بشكل طبيعي، في تحسين الوضع.

وأبلغ الصحافيين، يوم الخميس الماضي، بأن التغييرات المتفَق عليها بنسبة 60-40 ستعزز فرصه في البقاء بهذه الرياضة.

وقال حينها، قبل ظهور تقارير تفيد بأن بعض الشركات المصنِّعة لديها شكوك: «دائماً أردت الاستمرار، على أي حال، لكنني دائماً أردت رؤية التغيير. أعتقد أن التغيير الذي سيحدث، الآن، إيجابي للغاية بالتأكيد، أو على الأقل، يعود بنا للوضع الطبيعي تقريباً».