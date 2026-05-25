«يوروليغ كرة السلة»: أولمبياكوس يعود إلى منصة التتويج بعد غياب 13 عاماً

عاد أولمبياكوس اليوناني للصعود على منصة تتويج «يوروليغ»، المسابقة الأوروبية الأهم على صعيد أندية كرة السلة، بعد غيابٍ دام 13 عاماً، بفوزه، الأحد، في النهائي على ريال مدريد الإسباني 92-85 في أثينا.

وحمل التتويج الأولُ لأولمبياكوس منذ 2013 والرابع في تاريخه نكهة خاصة، إذ حصل على ملعب غريمه المحلي باناثينايكوس، الذي يحتل المركز الثالث على لائحة أكثر الأندية إحرازاً للقب (7)، خلف ريال مدريد (11)، وسسكا موسكو الروسي (8)، لكنه خرج من الـ«بلاي أوف» بخسارته سلسلته أمام فالنسيا الإسباني 2-3.

وبات أولمبياكوس أول فريق يحرز اللقب بعد تصدره ترتيب المجموعة الموحدة التي استحدثت في عام 2016.

وعوَّض أولمبياكوس خيبة خسارته النهائي 3 مرات منذ تتويجه الأخير عام 2013، آخِرها عام 2023 أمام ريال مدريد الذي كان أيضاً الطرف الثاني في نهائي 2013، حين فاز الفريق اليوناني 100-88.

وكانت الخسارة أمام ريال مدريد في 2023 مؤلمة جداً، إذ جاءت بنتيجة 78-79 بعد سلة للنادي الملكي قبل 3 ثوان على النهاية عبر سيرخيو لول.

وكان فريق العاصمة الإسبانية قريباً، الأحد، من صدمة أولمبياكوس مجدداً، حين حصل على فرصة معادلة النتيجة قبل 13 ثانية على النهاية (85-88)، بعدما كان متخلفاً قبلها بثوانٍ بفارق 8 نقاط 80-88.

لكن المحاولة الثلاثية للدومينيكاني أندريس فيليس لم تكن موفقة، فالتقط الأميركي أليك بيترز المتابعة الدفاعية، ما دفع ريال إلى ارتكاب خطأ لإيقاف ساعة المباراة، إلا أنه ترجم الرميتين الحُرتين ومهد الطريق أمام فريقه لإحراز اللقب.

وأنهى بيترز اللقاء بـ16 نقطة مع 7 متابعات، في حين أسهم الفرنسي إيفان فورنييه الذي اختير أفضل لاعب في دور الأربعة «فاينال فور»، بـ20 نقطة مع 4 تمريرات حاسمة.