الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه-بلاي أوف»: ويمبانياما يُشعل النهائي الغربي ويُربك حامل اللقب

سجّل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 33 نقطة وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى فرض التعادل (أ.ب)
  هيوستن: «الشرق الأوسط»
سجل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 33 نقطة، وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى فرض التعادل على أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية، بالفوز عليه 103-82، الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

كما أضاف الفرنسي 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 صدّات (بلوك)، في لقاءٍ عانى خلاله ثاندر هجومياً، وحقق ثاني أدنى حصيلة له من النقاط في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وتبقى النقاط الـ65 التي اكتفى بها أمام ممفيس غريزليز، في الثالث من مايو (أيار) 2014، الأدنى في تاريخ خساراته في الـ«بلاي أوف».

ونجح ويمبانياما في 11 من محاولاته الـ22 خلال اللقاء، بينها 3 من 7 ثلاثيات خلال 31 دقيقة.

وقال الفرنسي: «أحتاج إلى إيجاد طرق للتأثير في المباراة في مجالات كثيرة. لديّ كثير من المسؤوليات، لكنني هنا من أجلها. سنضطر جميعاً إلى القيام بأشياء لم نوقّع عليها (أي بعيداً عما اعتادوه)».

وأضاف: «كانت هذه أول مرة نتأخر فيها خلال سلسلة في الـ(بلاي أوف)، هذا الموسم. كل ما فعلناه هو الرد (بالطريقة المناسبة). لم يكن شيئاً مذهلاً، لم يكن شيئاً سحرياً. قمنا فقط بما كان علينا القيام به. السلسلة لم تنته بعد».

وتُقام المباراة الخامسة، الثلاثاء، في أوكلاهوما سيتي، تليها المباراة السادسة، الخميس، في سان أنتونيو.

ويعرف ويمبانياما ما يتعيّن على سبيرز فعله لإحراز اللقب، قائلاً: «أمامنا ستة انتصارات أخرى (ممكنة مع خوض النهائي)، قبل أن نتمكن من الراحة».

ويطمح سبيرز إلى بلوغ نهائي الدوري، للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في عام 2014، في حين يأمل ثاندر أن يصبح أول فريق يحرز اللقب مرتين متتاليتين منذ غولدن ستايت ووريرز في 2017-2018.

وقال مدرب سبيرز، ميتش جونسون، إن ويمبانياما لعب بشراسة لتجنيب فريقه التخلف 1-3 في هذه السلسلة، مضيفاً: «استجابتنا التنافسية، طوال الموسم، كانت جيدة جداً، وهو (ويمبانياما) لعب الدور الرئيس. شعر، الليلة، بمسؤولية تحديد الوتيرة للفريق بطرق مختلفة. هذه الشراسة كانت انعكاساً لذلك... أعتقد أنه يريد هذه المسؤولية، هو مُهيَّأ لها».

ولم يسبق لثاندر أن خسر خارج أرضه في «بلاي أوف»، هذا الموسم، لكنه فشل، الأحد، في مجاراة سبيرز وتحقيق فوزه السادس على التوالي بعيداً عن معقله بعدما استسلم للدفاع الذي طبقه أصحاب الأرض.

وقال جونسون: «في أي وقت نُحول فيه الدفاع إلى هجوم، عبر إجبار الخصم على الأخطاء... نكون في أفضل حالاتنا. يمكننا الانطلاق واللعب بإيقاع سريع. نشاطنا كان رائعاً، الليلة، وسنحتاج إلى أن نكون أفضل مع تقدم السلسلة».

وأسهم دي أرون فوكس بـ12 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة في صفوف سبيرز الذي بدأ السلسلة بفوز خارج الديار، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين من أصل 7 ممكنة.

لكنه كان عازماً، الأحد، بين جماهيره على تجنب تلقي هزيمة ثالثة، لأول مرة في «بلاي أوف»، هذا الموسم.

وسجّل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 19 نقطة لثاندر، بعدما نجح في 6 من تسديداته الـ15، في لقاءٍ عانى خلاله حامل اللقب هجومياً، ونجح في 33 في المائة فقط من محاولاته، بينها 6 من أصل 33 تسديدة من خارج القوس (18 في المائة).

وبعدما اكتفى بدلاء سبيرز بتسجيل 23 نقطة فقط في المباراة الثالثة (108-123) مقابل 76 لنظرائهم في ثاندر، تحسَّن أداؤهم الأحد بتسجيلهم 30 نقطة، لكن الأهم أنهم حدّوا من خطورة احتياطي الضيوف الذين سجلوا 34 نقطة.

وعلى غرار المباراة الثالثة التي بدأها بـ15 نقطة دون رد لثاندر، ضرب سبيرز بقوة بعد صافرة البداية، لكنه تمسّك، هذه المرة، بتقدمه حتى النهاية، ووصل الفارق بينه وبين ضيفه إلى 25 نقطة.

وقال غلجيوس-ألكسندر: «لكمونا في وجهنا مبكراً. المبادرة كانت لهم للمباراة الثانية على التوالي. في المباراة الماضية، تمكّنا من تصحيح المسار. الليلة لم نفعل ذلك».

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

  مونتريال: «الشرق الأوسط»
قد تنتاب المشجعين الإيطاليين لبطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مشاعر مختلطة مع اقتراب السباق المقبل في موناكو، حيث يشير كيمي أنتونيلي إلى أن فريق فيراري هو المرشح لوضع حد لسلسلة انتصاراته.

واحتفل الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً بفوزه المذهل الرابع على التوالي مع مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى الكندي، الأحد، ليتقدم بفارق 43 نقطة عن زميله جورج راسل في صدارة الترتيب العام.

ولم يفز الفريق الإيطالي فيراري، بأي سباق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون احتل المركز الثاني في مونتريال.

ويعد موناكو سباقاً محلياً بالنسبة لزميل البريطاني في الفريق شارل لوكلير، الفائز هناك في عام 2024، وهو سباق شوارع متعرج لا تعتبر السرعة القصوى وقوة المحرك فيه عاملين أساسيين.

وقال أنتونيلي لتلفزيون «سكاي سبورتس» في حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، وهي حلبة سميت على اسم أسطورة فيراري الكندي الراحل: «أعتقد أن فيراري سيكون الفريق الذي يجب التغلب عليه في موناكو، وسيكون من المثير للاهتمام جداً أن نرى كيف سيكون مستوانا هناك».

وأضاف: «من المؤكد أن فيراري هو المرشح للفوز، لأن الجناح الصغير الموجود في مؤخرة السيارة يمنح الفريق المزيد من الضغط السفلي عند السرعات المنخفضة».

وفاز مرسيدس بجميع سباقات الجائزة الكبرى الخمسة حتى الآن هذا العام، واثنين من أصل ثلاثة سباقات سريعة.

وكان المركز الثاني أفضل نتيجة حققها هاميلتون، باستثناء فوزه في سباق السرعة، منذ انضمامه إلى فيراري قادماً من مرسيدس في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كما كان هذا ثاني منصة تتويج له هذا الموسم.

كما حصل لوكلير على المركز الثالث مرتين، في أستراليا واليابان، وتقدم فريق فيراري إلى المركز الثاني في ترتيب الصانعين، بفارق 72 نقطة عن مرسيدس.

وفاز هاميلتون ثلاث مرات في موناكو، كان آخرها مع مرسيدس في عام 2019. وفاز لاندو نوريس من فريق مكلارين، وحامل اللقب حالياً، العام الماضي.

وقال هاميلتون، الذي تجاوز منافسه القديم في رد بول ماكس فرستابن ليحتل المركز الثاني في نهاية السباق، إن مونتريال وهي حلبة تتميز بسرعتها على المسارات المستقيمة، رفعت الآمال بالنسبة قبل سباق موناكو.

ويخسر فيراري أزمنة على المسارات المستقيمة، لكنه يكتسب أزمنة في المنعطفات، التي يكثر وجودها في موناكو، حيث غالباً ما يتحدد الفائز في السباق خلال التجارب التأهيلية، إذ يكون ترتيب الانطلاق حاسماً والتجاوز صعباً للغاية.

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

  فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
ذكرت مجلة «كيكر» الرياضية، الاثنين، أن آدي هوتر هو المرشح الأبرز لتدريب آينتراخت فرنكفورت خلفاً للإسباني ألبرت رييرا.

وتولى النمساوي هوتر تدريب فرنكفورت بين عامي 2018 و2021، وقاد الفريق إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، وإلى قبل نهائي كأس ألمانيا في العام التالي، وكانت آخر محطاته مع فريق موناكو الفرنسي، حيث أقيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واحتل فرنكفورت المركز الثامن في الموسم الماضي، بعيداً عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، واضطر الإسباني رييرا، الذي خلف دينو توبمولر في فبراير (شباط) الماضي، إلى الرحيل رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.

وأشارت «كيكر» إلى أن ماركوس كروشي، عضو مجلس إدارة فرنكفورت للشؤون الرياضية، التقى مؤخراً بهوتر في مدينة مايوركا الإسبانية، وذكر التقرير أن كروشي رفض التعليق على الموضوع.

رغم التأهل لدوري الأبطال... ليل ينفصل عن مدربه جينيزيو

  ليل: «الشرق الأوسط»
انفصل ليل، ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن مدربه برونو جينيزيو مع نهاية عقده الممتد لعامين، وفق ما أعلن الاثنين.

وجاء هذا القرار رغم أن المدرب البالغ 59 عاماً قاد ليل إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث، ما ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان: «منذ وصوله في يونيو (حزيران) 2024، قاد برونو جينيزيو النادي بموهبة والتزام وأداء مميز على مدار موسمين تميزاً بإنجازات جماعية جميلة».

وأضاف البيان أن ذلك شمل «مشاركتين في المسابقات الأوروبية، وانتصارات لا تُنسى في دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي الذي حُسم في 17 مايو (أيار) مع ختام موسم 2025 - 2026».

وتابع ليل: «سيبقى برونو شخصية بارزة تركت بصمة إيجابية في تاريخ النادي وتستحق كل الاحترام».

وختم: «يتقدم ليل ورئيسه بأحرّ التمنيات لبرونو جينيزيو بالتوفيق في مشاريعه المستقبلية وبالنجاح في بقية مسيرته».

