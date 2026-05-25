«إن بي إيه-بلاي أوف»: ويمبانياما يُشعل النهائي الغربي ويُربك حامل اللقب

سجل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 33 نقطة، وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى فرض التعادل على أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، 2-2 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية، بالفوز عليه 103-82، الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه».

كما أضاف الفرنسي 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة و3 صدّات (بلوك)، في لقاءٍ عانى خلاله ثاندر هجومياً، وحقق ثاني أدنى حصيلة له من النقاط في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وتبقى النقاط الـ65 التي اكتفى بها أمام ممفيس غريزليز، في الثالث من مايو (أيار) 2014، الأدنى في تاريخ خساراته في الـ«بلاي أوف».

ونجح ويمبانياما في 11 من محاولاته الـ22 خلال اللقاء، بينها 3 من 7 ثلاثيات خلال 31 دقيقة.

وقال الفرنسي: «أحتاج إلى إيجاد طرق للتأثير في المباراة في مجالات كثيرة. لديّ كثير من المسؤوليات، لكنني هنا من أجلها. سنضطر جميعاً إلى القيام بأشياء لم نوقّع عليها (أي بعيداً عما اعتادوه)».

وأضاف: «كانت هذه أول مرة نتأخر فيها خلال سلسلة في الـ(بلاي أوف)، هذا الموسم. كل ما فعلناه هو الرد (بالطريقة المناسبة). لم يكن شيئاً مذهلاً، لم يكن شيئاً سحرياً. قمنا فقط بما كان علينا القيام به. السلسلة لم تنته بعد».

وتُقام المباراة الخامسة، الثلاثاء، في أوكلاهوما سيتي، تليها المباراة السادسة، الخميس، في سان أنتونيو.

ويعرف ويمبانياما ما يتعيّن على سبيرز فعله لإحراز اللقب، قائلاً: «أمامنا ستة انتصارات أخرى (ممكنة مع خوض النهائي)، قبل أن نتمكن من الراحة».

ويطمح سبيرز إلى بلوغ نهائي الدوري، للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في عام 2014، في حين يأمل ثاندر أن يصبح أول فريق يحرز اللقب مرتين متتاليتين منذ غولدن ستايت ووريرز في 2017-2018.

وقال مدرب سبيرز، ميتش جونسون، إن ويمبانياما لعب بشراسة لتجنيب فريقه التخلف 1-3 في هذه السلسلة، مضيفاً: «استجابتنا التنافسية، طوال الموسم، كانت جيدة جداً، وهو (ويمبانياما) لعب الدور الرئيس. شعر، الليلة، بمسؤولية تحديد الوتيرة للفريق بطرق مختلفة. هذه الشراسة كانت انعكاساً لذلك... أعتقد أنه يريد هذه المسؤولية، هو مُهيَّأ لها».

ولم يسبق لثاندر أن خسر خارج أرضه في «بلاي أوف»، هذا الموسم، لكنه فشل، الأحد، في مجاراة سبيرز وتحقيق فوزه السادس على التوالي بعيداً عن معقله بعدما استسلم للدفاع الذي طبقه أصحاب الأرض.

وقال جونسون: «في أي وقت نُحول فيه الدفاع إلى هجوم، عبر إجبار الخصم على الأخطاء... نكون في أفضل حالاتنا. يمكننا الانطلاق واللعب بإيقاع سريع. نشاطنا كان رائعاً، الليلة، وسنحتاج إلى أن نكون أفضل مع تقدم السلسلة».

وأسهم دي أرون فوكس بـ12 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة في صفوف سبيرز الذي بدأ السلسلة بفوز خارج الديار، قبل أن يخسر المباراتين التاليتين من أصل 7 ممكنة.

لكنه كان عازماً، الأحد، بين جماهيره على تجنب تلقي هزيمة ثالثة، لأول مرة في «بلاي أوف»، هذا الموسم.

وسجّل الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر 19 نقطة لثاندر، بعدما نجح في 6 من تسديداته الـ15، في لقاءٍ عانى خلاله حامل اللقب هجومياً، ونجح في 33 في المائة فقط من محاولاته، بينها 6 من أصل 33 تسديدة من خارج القوس (18 في المائة).

وبعدما اكتفى بدلاء سبيرز بتسجيل 23 نقطة فقط في المباراة الثالثة (108-123) مقابل 76 لنظرائهم في ثاندر، تحسَّن أداؤهم الأحد بتسجيلهم 30 نقطة، لكن الأهم أنهم حدّوا من خطورة احتياطي الضيوف الذين سجلوا 34 نقطة.

وعلى غرار المباراة الثالثة التي بدأها بـ15 نقطة دون رد لثاندر، ضرب سبيرز بقوة بعد صافرة البداية، لكنه تمسّك، هذه المرة، بتقدمه حتى النهاية، ووصل الفارق بينه وبين ضيفه إلى 25 نقطة.

وقال غلجيوس-ألكسندر: «لكمونا في وجهنا مبكراً. المبادرة كانت لهم للمباراة الثانية على التوالي. في المباراة الماضية، تمكّنا من تصحيح المسار. الليلة لم نفعل ذلك».