ساج باقٍ في منصبه مدرباً لـ«لنس»

أكد مدرب لنس، بيار ساج، الأحد، أنه سيبقى في منصبه مع النادي الشمالي في الموسم المقبل بعد الفوز بلقب كأس فرنسا لكرة القدم.

وارتفعت أسهم المدرب السابق لليون بشكل كبير بعد موسم أول فاق كل التوقعات، أنهى فيه لنس الدوري الفرنسي في المركز الثاني وحقق أول لقب له في كأس فرنسا.

وعند سؤاله في إطار فقرة «نعم/لا»، أجاب بـ«نعم» على سؤال عمّا إذا كان سيواصل مهامه مدرباً للنس من أجل خوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أوضح خلال برنامج «تيليفوت»، أنه لا يطمح بتولّي تدريب مرسيليا، حيث يُتوقع أن يغادر حبيب بي، الذي كان ساج مساعده في النجم الأحمر خلال موسمي 2022-2023، منصبه.

وقال رئيس لنس، جوزيف أوغورليان، السبت: «أعتقد أن بيار ساج سيبقى»، غداة الفوز في نهائي كأس فرنسا على نيس (3-1).

وحسب الصحافة، فإن ملف المدرب البالغ 47 عاماً يثير اهتمام عدة أندية إنجليزية، ولا سيما كريستال بالاس.

وعند سؤاله عن رغبته المحتملة في العمل في الدوري الإنجليزي، اعترف ساج لبرنامج «تيليفوت» بأن حلمه هو تدريب ليفربول يوماً ما.

ويتوقع لنس رحيل عدد من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفية، من بينهم مالانغ سار الذي ينتهي عقده، إضافة إلى الثنائي المتألق النمساوي سامسون بايدو، والمالي مامادو سانغاري، وكذلك آلان سان ماكسيمان.