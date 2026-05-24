كومباني يثني على تألق حارسه أوربيغ في نهائي كأس ألمانيا

امتدح البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، حارس مرماه جوناس أوربيغ بعد أدائه في نهائي كأس ألمانيا، يوم السبت، لكنه أكد على أهمية هذه المباراة من أجل تطوره.

وحقَّق بايرن لقبه الأول في بطولة الكأس خلال 6 سنوات، بالفوز 3 - صفر على شتوتغارت، بفضل «هاتريك» هاري كين، بينما لعب أوربيغ أساسياً في حراسة المرمى، في ظلِّ تأهيل مانويل نوير من إصابة في الساق قبل كأس العالم.

وسئل كومباني، في مؤتمر صحافي حول أداء أوربيغ، ليرد قائلاً: «ثابت كعادته، في أي وقت أتحدث عن كيف كان عظيماً هذا الموسم، أقول أيضاً كم نحن سعداء بهذه التشكيلة، مع نوير وجوناس وسفين أولرايش».

وأضاف: «جوناس لعب مباراة رائعة مرة أخرى والآن يمكنني أن أقول هذا مجدداً، لكن نوير أيضاً قدَّم أداءً كبيراً هذا الموسم، وهذا ما لدينا الآن».

وحلَّ أوربيغ بديلاً لنوير بالفعل في وقت سابق هذا العام، عندما كان يعاني الحارس الأساسي لبايرن من إصابة في عضلات الساق، ويعد هذا النهائي هو الأول للحارس (22 عاماً)، بينما يأمل كومباني في أن يحصل على مزيد من الفرص.

وأضاف المدرب: «لا يجب أن ننسى ذلك بالنسبة لجوناس، فهي لحظة مهمة أيضاً على صعيد تطوره، بالنسبة له ليس سيئاً أن يلعب هذه المباراة، وقد شارك أيضاً في دوري أبطال أوروبا. أتمنى أن يلعب مزيداً من النهائيات في حياته، لكن النهائي الأول له يحمل مزيداً في المستقبل، وأنا سعيد لأنه خاض هذه التجربة».