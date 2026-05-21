كاريك يعلن نهاية مسيرة كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

أكّد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو خاض مباراته الأخيرة بقميص الفريق، وذلك خلال المواجهة التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «أولد ترافورد».

وكان كاسيميرو، البالغ 34 عاماً، قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد في عام 2022، بعقد يمتد لـ4 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأعلن النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي أن اللاعب سيرحل مع نهاية عقده، بعدما لعب دوراً مؤثراً خلال الأشهر الأخيرة، وأسهم في احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظي لاعب الوسط البرازيلي بتحية خاصة من جماهير مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» عقب الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجة 3 - 2، الأحد الماضي، فيما أكّد كاريك أن اللاعب لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق أمام برايتون الأحد المقبل.

وقال كاريك عن اللاعب، الذي ربطته تقارير بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي: «كان من المفترض أن تكون مباراة الأسبوع الماضي الأخيرة له».

وأضاف: «أعتقد أن الأمور سارت بالطريقة التي كنا نأملها، وبصراحة كان الوداع رائعاً للغاية».

وتابع: «قلت الكثير عن كاسيميرو وما قدمه لنا منذ انضمامه إلى الفريق، لقد منح النادي الكثير داخل الملعب وخارجه».

وختم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً: «لكنني أعتقد أيضاً أن الوقت كان مناسباً بالنسبة له لخوض تجربة جديدة والرحيل».