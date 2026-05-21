عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كاريك يعلن نهاية مسيرة كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

مايكل كاريك (رويترز)
مايكل كاريك (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

كاريك يعلن نهاية مسيرة كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

مايكل كاريك (رويترز)
مايكل كاريك (رويترز)

أكّد مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو خاض مباراته الأخيرة بقميص الفريق، وذلك خلال المواجهة التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «أولد ترافورد».

وكان كاسيميرو، البالغ 34 عاماً، قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد في عام 2022، بعقد يمتد لـ4 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأعلن النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي أن اللاعب سيرحل مع نهاية عقده، بعدما لعب دوراً مؤثراً خلال الأشهر الأخيرة، وأسهم في احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظي لاعب الوسط البرازيلي بتحية خاصة من جماهير مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» عقب الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجة 3 - 2، الأحد الماضي، فيما أكّد كاريك أن اللاعب لن يشارك في المباراة الأخيرة للفريق أمام برايتون الأحد المقبل.

وقال كاريك عن اللاعب، الذي ربطته تقارير بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي: «كان من المفترض أن تكون مباراة الأسبوع الماضي الأخيرة له».

وأضاف: «أعتقد أن الأمور سارت بالطريقة التي كنا نأملها، وبصراحة كان الوداع رائعاً للغاية».

وتابع: «قلت الكثير عن كاسيميرو وما قدمه لنا منذ انضمامه إلى الفريق، لقد منح النادي الكثير داخل الملعب وخارجه».

وختم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً: «لكنني أعتقد أيضاً أن الوقت كان مناسباً بالنسبة له لخوض تجربة جديدة والرحيل».

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

رياضة عالمية الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد (رويترز)
رياضة عالمية

فرنانديز لروي كين: أنت كاذب!

اتهم البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، نجم النادي السابق الآيرلندي روي كين بالكذب بشأن سعيه الناجح لتحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية المدرب المؤقت لتشيلسي كالوم ماكفارلين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماكفارلين يقرّ بـ«مشكلة الانضباط» في تشيلسي

اعترف المدرب المؤقت لتشيلسي، كالوم ماكفارلين، بأن السجل الانضباطي السيئ لفريقه كان سبباً رئيسياً في فشله في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية لاعبو توتنهام هوتسبير يحيون جماهيرهم بعد النجاة من الهبوط (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

بعد النجاة من الهبوط... إدارة توتنهام تسعى لإعادة البناء

أكد صاحب أغلبية أسهم نادي توتنهام الإنجليزي التزامه التام واستعداده لتقديم الاستثمار اللازم لإعادة بناء النادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية النرويجي مارتن أوديغارد قائد فريق آرسنال يحمل كأس «البريمرليغ» (رويترز)
رياضة عالمية

أوديغارد: رفع كأس «البريمرليغ» حلم تحقق

اعترف النرويجي مارتن أوديغارد، قائد فريق آرسنال، بأن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد سلسلة من الإخفاقات كان أمراً لا يصدق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
TT

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)

يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كولومبيا