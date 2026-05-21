ميدلزبره حريص على طي صفحة فضيحة التجسس قبل نهائي الملحق

يحرص كيم هيلبرغ، مدرب ميدلزبره، على تجاوز تداعيات «فضيحة التجسس» التي هزت الكرة الإنجليزية، والتركيز على مواجهة هال سيتي في نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أملاً في إعادة الفريق إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ تسعة أعوام.

وكان موسم ميدلزبره يبدو منتهياً بعد خسارته أمام ساوثامبتون في الدور نصف النهائي، قبل أن تقرر اللجنة المستقلة استبعاد ساوثامبتون من النهائي، على خلفية قضية تجسس على منافسين خلال الموسم، من بينهم ميدلزبره قبل مباراة الذهاب.

وبعد القرار، حصل ميدلزبره على بطاقة التأهل لمواجهة هال سيتي بعد غد السبت على ملعب ويمبلي، في مباراة ستحدد هوية الصاعد إلى «البريميرليغ».

وقال هيلبرغ للصحافيين، الخميس: «كان هناك الكثير من المشاعر، وأنا سعيد جداً لوجودي هنا. الأمر كان صعباً للغاية، لكن منذ تأكيد القرار بشكل نهائي أمس، بدأنا التركيز على المباراة، وهذا هو الأهم بالنسبة للاعبين والجهاز الفني».

وأبدى مدرب ميدلزبره تعاطفه مع جماهير ساوثامبتون التي اشترت تذاكر النهائي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن النادي يتحمل مسؤولية ما حدث.

وأضاف: «أشعر بتعاطف كبير تجاه المشجعين الذين دفعوا ثمن التذاكر معتقدين أنهم ذاهبون إلى ويمبلي. ما حدث كان غريباً بالنسبة للفرق والجماهير، وهو ليس عادلاً لهم، لكنه نتيجة القرار الذي اتخذه ساوثامبتون».

من جهته، أكد سيرجي ياكيروفيتش، مدرب هال سيتي، أن معرفة المنافس الجديد في النهائي منحت فريقه نوعاً من الاستقرار الفني، رغم التحول المفاجئ.

وقال: «كنا نستعد لمواجهة ساوثامبتون طوال الأيام السبعة الماضية تقريباً؛ لأنهم تأهلوا إلى النهائي داخل الملعب، لكن بعد قرار الثلاثاء تحول تركيزنا مباشرة إلى ميدلزبره».

وأضاف: «نعرف هذه الفرق جيداً بعدما واجهناها مرتين هذا الموسم، وهم أيضاً يعرفون كل شيء عنا، لذلك الاستعداد للمباراة ليس معقداً».

وشدد ياكيروفيتش على أن ساوثامبتون «تجاوز الحدود»، قائلاً: «بالتأكيد تجاوزوا الحدود بنسبة 100 في المائة، والأهم أنهم كُشفوا. لكن القرار ليس قراري، فهناك لجنة مستقلة اتخذت القرار، ومهمتي الآن إعداد فريقي لمحاولة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».