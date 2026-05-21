المدربون الإسبان يواصلون حمل إرث غوارديولا في الدوري الإنجليزي

يمثل الرحيل المرتقب لـبيب غوارديولا عن مانشستر سيتي نهاية حقبة كروية بارزة في الدوري الإنجليزي، لكن الحضور الإسباني في ملاعب إنجلترا لا يبدو مرشحاً للتراجع، في ظل استمرار بروز مجموعة من المدربين الذين فرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الأوروبية.

فقد نجح ميكيل أرتيتا، المساعد السابق لغوارديولا، في قيادة آرسنال إلى إنهاء انتظار دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كرّس أوناي إيمري مكانته كأحد أبرز المدربين في المسابقات الأوروبية بعدما توّج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الخامسة في مسيرته، وقاد أستون فيلا إلى أول ألقابه منذ ثلاثة عقود.

كما ارتبط اسم أندوني إيراولا بإمكانية الانتقال إلى ليفربول، بعد النجاح اللافت الذي حققه مع بورنموث وقيادته الفريق إلى التأهل للمسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال رودري، المتوج بالكرة الذهبية عام 2024، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الواضح أن التأثير الإسباني يتزايد في إنجلترا، لكنه موجود أيضاً في أماكن أخرى من أوروبا».

وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو (أيار) المقبل شاهداً جديداً على الحضور الإسباني، حين يلتقي أرتيتا مع لويس إنريكي، الذي يسعى لمعادلة إنجاز غوارديولا عبر التتويج بالبطولة القارية للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية.

كما يستعد شابي ألونسو لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد موافقته على الانتقال إلى تشلسي بدءاً من الموسم المقبل.

وقال أرتيتا: «أعتقد أن مساهمة المدربين الإسبان تبدأ أولاً من الفرصة التي يمنحها هذا البلد، وهذا الدوري للمدربين الأجانب لتحقيق أحلامهم، والقيام بما يحبونه في أفضل دوري بالعالم».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، أحياناً تنجح وأحياناً لا، لكننا ممتنون للطريقة التي نُعامل بها هنا، وللفرصة التي نحصل عليها».

وكان غوارديولا صاحب التأثير الأكبر في تغيير فلسفة اللعب داخل الكرة الإنجليزية، بعدما فرض أسلوب الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، وهي أفكار امتدت من فرق القمة إلى الفئات العمرية والأندية الصغيرة.

وأسهم المدرب الإسباني بدعم المشروع الرياضي الممول من أبوظبي، في قيادة مانشستر سيتي إلى حصد 20 لقباً خلال عشرة أعوام، ما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة.

وقال غوارديولا لقناة مانشستر سيتي: «السر هو أن المدربين الإسبان يعملون بشكل ممتاز منذ المراحل العمرية المبكرة على التكتيك والمنهجيات وفهم اللعبة».

وأضاف: «في الرياضات الجماعية عليك أن تفهم لماذا تحدث الأشياء داخل الملعب، والمدربون الإسبان يملكون قدرة كبيرة على شرح اللعبة وفهم تفاصيلها».

ورغم النجاح الكبير لهذا الأسلوب فإن بعض الجماهير الإنجليزية لم تتقبله بالكامل؛ إذ يرى كثيرون أن الكرة التقليدية في بريطانيا تعتمد أكثر على السرعة والقوة واللعب المباشر.

وقال جون ويليامس، المحاضر في علم الاجتماع بجامعة ليستر ومؤلف كتاب «كرة القدم في الرياح والمطر»: «غوارديولا يحظى بالتقدير أكثر مما يحظى بالمحبة».

وأضاف: «الجمهور البريطاني يحب اللعب المباشر والحركة السريعة، وهذا ليس دائماً جوهر المدرسة الإسبانية».

وتابع: «قدّم مانشستر سيتي كرة قدم جميلة تحت قيادة بيب، لكن أين القلب والمعاناة أحياناً؟ كانوا مثاليين أكثر من اللازم، ومسيطرين أكثر من اللازم».

ومن المفارقات أن أرتيتا نفسه نجح في تقديم نسخة مختلفة نسبياً عن فلسفة أستاذه، بعدما مزج بين أفكار الاستحواذ التي تعلمها من غوارديولا والقوة البدنية والانضباط الدفاعي، ليقود آرسنال إلى اللقب اعتماداً على الكرات الثابتة وصلابة الخط الخلفي، في نموذج يعكس تطور المدرسة الإسبانية وقدرتها على التأقلم مع خصوصية الكرة الإنجليزية.