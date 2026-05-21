الرياضة رياضة عالمية

المدربون الإسبان يواصلون حمل إرث غوارديولا في الدوري الإنجليزي

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يعانق مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
يمثل الرحيل المرتقب لـبيب غوارديولا عن مانشستر سيتي نهاية حقبة كروية بارزة في الدوري الإنجليزي، لكن الحضور الإسباني في ملاعب إنجلترا لا يبدو مرشحاً للتراجع، في ظل استمرار بروز مجموعة من المدربين الذين فرضوا أنفسهم بقوة على الساحة الأوروبية.

فقد نجح ميكيل أرتيتا، المساعد السابق لغوارديولا، في قيادة آرسنال إلى إنهاء انتظار دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كرّس أوناي إيمري مكانته كأحد أبرز المدربين في المسابقات الأوروبية بعدما توّج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الخامسة في مسيرته، وقاد أستون فيلا إلى أول ألقابه منذ ثلاثة عقود.

كما ارتبط اسم أندوني إيراولا بإمكانية الانتقال إلى ليفربول، بعد النجاح اللافت الذي حققه مع بورنموث وقيادته الفريق إلى التأهل للمسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وقال رودري، المتوج بالكرة الذهبية عام 2024، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «من الواضح أن التأثير الإسباني يتزايد في إنجلترا، لكنه موجود أيضاً في أماكن أخرى من أوروبا».

وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو (أيار) المقبل شاهداً جديداً على الحضور الإسباني، حين يلتقي أرتيتا مع لويس إنريكي، الذي يسعى لمعادلة إنجاز غوارديولا عبر التتويج بالبطولة القارية للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية.

كما يستعد شابي ألونسو لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد موافقته على الانتقال إلى تشلسي بدءاً من الموسم المقبل.

وقال أرتيتا: «أعتقد أن مساهمة المدربين الإسبان تبدأ أولاً من الفرصة التي يمنحها هذا البلد، وهذا الدوري للمدربين الأجانب لتحقيق أحلامهم، والقيام بما يحبونه في أفضل دوري بالعالم».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، أحياناً تنجح وأحياناً لا، لكننا ممتنون للطريقة التي نُعامل بها هنا، وللفرصة التي نحصل عليها».

وكان غوارديولا صاحب التأثير الأكبر في تغيير فلسفة اللعب داخل الكرة الإنجليزية، بعدما فرض أسلوب الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، وهي أفكار امتدت من فرق القمة إلى الفئات العمرية والأندية الصغيرة.

وأسهم المدرب الإسباني بدعم المشروع الرياضي الممول من أبوظبي، في قيادة مانشستر سيتي إلى حصد 20 لقباً خلال عشرة أعوام، ما جعله أحد أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية الحديثة.

وقال غوارديولا لقناة مانشستر سيتي: «السر هو أن المدربين الإسبان يعملون بشكل ممتاز منذ المراحل العمرية المبكرة على التكتيك والمنهجيات وفهم اللعبة».

وأضاف: «في الرياضات الجماعية عليك أن تفهم لماذا تحدث الأشياء داخل الملعب، والمدربون الإسبان يملكون قدرة كبيرة على شرح اللعبة وفهم تفاصيلها».

ورغم النجاح الكبير لهذا الأسلوب فإن بعض الجماهير الإنجليزية لم تتقبله بالكامل؛ إذ يرى كثيرون أن الكرة التقليدية في بريطانيا تعتمد أكثر على السرعة والقوة واللعب المباشر.

وقال جون ويليامس، المحاضر في علم الاجتماع بجامعة ليستر ومؤلف كتاب «كرة القدم في الرياح والمطر»: «غوارديولا يحظى بالتقدير أكثر مما يحظى بالمحبة».

وأضاف: «الجمهور البريطاني يحب اللعب المباشر والحركة السريعة، وهذا ليس دائماً جوهر المدرسة الإسبانية».

وتابع: «قدّم مانشستر سيتي كرة قدم جميلة تحت قيادة بيب، لكن أين القلب والمعاناة أحياناً؟ كانوا مثاليين أكثر من اللازم، ومسيطرين أكثر من اللازم».

ومن المفارقات أن أرتيتا نفسه نجح في تقديم نسخة مختلفة نسبياً عن فلسفة أستاذه، بعدما مزج بين أفكار الاستحواذ التي تعلمها من غوارديولا والقوة البدنية والانضباط الدفاعي، ليقود آرسنال إلى اللقب اعتماداً على الكرات الثابتة وصلابة الخط الخلفي، في نموذج يعكس تطور المدرسة الإسبانية وقدرتها على التأقلم مع خصوصية الكرة الإنجليزية.

الرياضة رياضة عالمية

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

الرياضة رياضة عالمية

خاميس رودريغيز ولويس دياز يقودان تشكيلة كولومبيا للمونديال

لويس دياز جناح بايرن ميونيخ ومنتخب كولومبيا (أ.ف.ب)
  • بوغوتا: «الشرق الأوسط»
يقود القائد خاميس رودريغيز ولويس دياز جناح بايرن ميونيخ تشكيلة منتخب كولومبيا في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب نيستور لورينزو يوم الاثنين، استعداداً للبطولة التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعود كولومبيا إلى كأس العالم بعد غيابها عن النهائيات في قطر عام 2022، إذ ستشارك للمرة السابعة. وسيقود رودريغيز، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014 في البرازيل، تشكيلة من اللاعبين ذوي الخبرة تضم أيضاً ثنائي كريستال بالاس دانييل مونوز وجيفرسون ليرما.

وتأهل فريق المدرب لورينزو بعد حملة تصفيات قوية في أميركا الجنوبية، وسيسعى لتحسين أفضل نتيجة له في كأس العالم وهي الوصول إلى دور الثمانية في عام 2014.

وتقيم كولومبيا معسكراً في بوغوتا قبل خوض مباراتين وديتين ضد كوستاريكا في الأول من يونيو (حزيران) والأردن في السابع من يونيو، وتستهل مشوارها في المجموعة 11 ضد أوزبكستان في 17 يونيو.

كما ستواجه الكونغو الديمقراطية والبرتغال في دور المجموعات.

