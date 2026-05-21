«إن بي إيه»: شاي يقود ثاندر للفوز على سبيرز ومعادلة السلسلة 1-1

سجل الكندي شاي غلجيوس - ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري للعام الثاني توالياً، 30 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 122 - 113 في نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليعادل السلسلة 1 - 1 الأربعاء.
وبعدما سجل 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة خلال خسارة ثاندر في مستهل مباريات السلسلة أمام سبيرز الاثنين (115 - 122)، رفع شاي من مستواه في المباراة الثانية بتسجيله 30 نقطة وأضاف إليها 9 تمريرات حاسمة و4 متابعات وصدتين وسرقة.
وقال شاي: «قدّم اللاعبون أداءً رائعاً هذه الأمسية، مدركين تماماً ما كانت ستعنيه خسارتنا لهذه المباراة». وأضاف ابن الـ27 عاماً: «لقد أظهرنا حماساً كبيراً منذ البداية». ويسافر حامل اللقب إلى سان أنتونيو لخوض المباراتين الثالثة والرابعة يومي الجمعة والسبت. وبعد يومين من مواجهة أولى مثيرة احتاجت إلى شوطين إضافيين لحسم هوية الفائز، خاض الفريقان مرة جديدة مباراة من العيار الثقيل. بعد انتهاء الربع الأول بالتعادل 31 – 31، فرض ثاندر هيمنته على الربع الثاني (31 - 20)، منهياً الشوط الأول بفارق 11 نقطة.
قاد شاي الذي عانى من بداية بطيئة في المباراة السابقة، هجوم فريقه منذ البداية، فسجل بانتظام من المسافة المتوسطة، في حين خسر فريقه الكرة 13 مرة ما أدى إلى تسجيل 16 نقطة في سلة حامل اللقب خلال الشوط الأول.
في المقابل، وجد الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي تعملق في المباراة الأولى مع سبيرز بتسجيله 41 نقطة و24 متابعة، نفسه هذه المرة في صراع دائم مع الألماني إيزايا هارتنشتاين، كما تعرض لمراقبة مزدوجة من قبل دفاع ثاندر العدواني. أنهى اللاعب الفارع الطول (2.24 م) اللقاء مع 21 نقطة و17 متابعة. وبعد تأخره بفارق 13 نقطة، انتفض سبيرز الذي افتقد جهود نجمه الآخر ديارون فوكس للمباراة الثانية توالياً بسبب التواء في الكاحل الأيمن، ليعادل النتيجة في منتصف الربع الثالث، من دون أن ينجح في قلب الطاولة على مضيفه بعدما امتص ثاندر الضغط ببراعة. ويسعى ثاندر لأن يصبح أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين منذ غولدن ستايت ووريرز في عامي 2017 و2018.
حقق ثاندر أفضل سجل في الدوري المنتظم برصيد 64 فوزاً، واكتسح فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز بقيادة ليبرون جيمس في أول جولتين من الأدوار الإقصائية. ورغم هذا التفوق الواضح، خسر 4 مباريات من مواجهاته الخمس في الموسم المنتظم أمام سبيرز، الفائز بـ62 مباراة، ما شرّع أمامه أبواب الـ«بلاي أوف» للمرة الأولى منذ عام 2019.
ويواجه الفائز في هذه السلسلة نيويورك نيكس أو كليفلاند كافالييرز (يتقدم نيكس 1 - 0) في سلسلة نهائي الدوري.