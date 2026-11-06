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موسم الرياض: غرينهالغ ينتزع لقب «باور سلاب 26»

غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
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موسم الرياض: غرينهالغ ينتزع لقب «باور سلاب 26»

غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)

توج الأميركي لوغان غرينهالغ بلقب الوزن خفيف الثقيل، في بطولة «باور سلاب 26» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخاض لوغان المواجهة الرئيسية التي احتضنتها منطقة «ذا فينيو»، أمام مواطنه لوك «ليثال سترايك» سيموندز وحسمها بالضربة القاضية، ليتوج بلقب الوزن خفيف الثقيل.

وجاء تتويج غرينهالغ، المصنف الأول، على حساب سيموندز، المصنف الثالث، في مواجهة كانت مقررة لخمس جولات، ضمن بطولة شهدت مشاركة 16 متنافساً من جنسيات مختلفة، خاضوا ثماني مواجهات موزعة على فئات وزنية متعددة.

وشهدت النزالات الرئيسية ثلاث مواجهات أخرى، حيث تغلب الكازاخستاني زاكير «ستيب ثاندر» نايمانباييف، المصنف الثالث، على الأميركي ويس «ذا بوم» مينا، المصنف الثامن، في منافسات الوزن الثقيل.

حضور جماهيري كبير للفعالية الرياضية (موسم الرياض)

وفي مواجهة الوزن الوسط، تمكن الأميركي زاك «دب زي» زين، المصنف التاسع، من تحقيق الفوز بالضربة القاضية على مواطنه براندون «ذا ريبر» رودز، المصنف الثاني.

أما في منافسات الوزن خفيف الثقيل، فقد نجح الأوزبكي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف، المصنف السابع، في حسم مواجهته أمام الأميركي كيالي «ذا تشيف» كانيكوا بالضربة القاضية، ليضيف انتصاراً آخر إلى سجل مواجهات البطاقة الرئيسية.

من نهائي الوزن خفيف الثقيل في بطولة باور سلاب (موسم الرياض)

وفي النزالات التمهيدية، تفوق الهندي أمانبريت سينغ على الأميركي كارل «ذا كانون» غلينون في منافسات الوزن الثقيل، بينما تغلب الأميركي ماسون «فاي7 مكسيكانو» وودوارد على مواطنه جوزيف «جوي ساكسس» مارتينيز في مواجهة الوزن المتوسط.

وشهدت الفئة ذاتها انتصار الكازاخستاني دانيار «شريدر» توكتاروف، المصنف العاشر، على النيجيري صنداي إيجيوفور، فيما اختتم البرازيلي أكاسيو نتائج مواجهات الوزن الثقيل بفوزه على النيجيري كابيرو «ذا نيجيريان هالك» أديديران.

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الرياضة رياضة سعودية

موسم الرياض: غرينهالغ ينتزع لقب «باور سلاب 26»

غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
TT
TT

موسم الرياض: غرينهالغ ينتزع لقب «باور سلاب 26»

غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)
غرينهالغ محتفلاً بالفوز (موسم الرياض)

توج الأميركي لوغان غرينهالغ بلقب الوزن خفيف الثقيل، في بطولة «باور سلاب 26» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخاض لوغان المواجهة الرئيسية التي احتضنتها منطقة «ذا فينيو»، أمام مواطنه لوك «ليثال سترايك» سيموندز وحسمها بالضربة القاضية، ليتوج بلقب الوزن خفيف الثقيل.

وجاء تتويج غرينهالغ، المصنف الأول، على حساب سيموندز، المصنف الثالث، في مواجهة كانت مقررة لخمس جولات، ضمن بطولة شهدت مشاركة 16 متنافساً من جنسيات مختلفة، خاضوا ثماني مواجهات موزعة على فئات وزنية متعددة.

وشهدت النزالات الرئيسية ثلاث مواجهات أخرى، حيث تغلب الكازاخستاني زاكير «ستيب ثاندر» نايمانباييف، المصنف الثالث، على الأميركي ويس «ذا بوم» مينا، المصنف الثامن، في منافسات الوزن الثقيل.

حضور جماهيري كبير للفعالية الرياضية (موسم الرياض)

وفي مواجهة الوزن الوسط، تمكن الأميركي زاك «دب زي» زين، المصنف التاسع، من تحقيق الفوز بالضربة القاضية على مواطنه براندون «ذا ريبر» رودز، المصنف الثاني.

أما في منافسات الوزن خفيف الثقيل، فقد نجح الأوزبكي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف، المصنف السابع، في حسم مواجهته أمام الأميركي كيالي «ذا تشيف» كانيكوا بالضربة القاضية، ليضيف انتصاراً آخر إلى سجل مواجهات البطاقة الرئيسية.

من نهائي الوزن خفيف الثقيل في بطولة باور سلاب (موسم الرياض)

وفي النزالات التمهيدية، تفوق الهندي أمانبريت سينغ على الأميركي كارل «ذا كانون» غلينون في منافسات الوزن الثقيل، بينما تغلب الأميركي ماسون «فاي7 مكسيكانو» وودوارد على مواطنه جوزيف «جوي ساكسس» مارتينيز في مواجهة الوزن المتوسط.

وشهدت الفئة ذاتها انتصار الكازاخستاني دانيار «شريدر» توكتاروف، المصنف العاشر، على النيجيري صنداي إيجيوفور، فيما اختتم البرازيلي أكاسيو نتائج مواجهات الوزن الثقيل بفوزه على النيجيري كابيرو «ذا نيجيريان هالك» أديديران.

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موسم الرياض الرياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر: موتا الأقرب لتدريب الأهلي… وكونتي ضمن المرشحين

موتا (رويترز)
موتا (رويترز)
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مصادر: موتا الأقرب لتدريب الأهلي… وكونتي ضمن المرشحين

موتا (رويترز)
موتا (رويترز)

دخل المدربان الإيطاليان تياغو موتا وأنطونيو كونتي دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي السعودي، خلفاً للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، فيما كشفت مصادر أن موتا يتقدم قائمة الخيارات المطروحة لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، في حين اشترط كونتي مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن اسم المدرب الألماني أولي فيرنر جرى تداوله أيضاً ضمن الخيارات التدريبية، غير أن موتا يبدو الأقرب حتى الآن، في انتظار حسم النادي قراره النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحتل فيه الأهلي المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، كما يوجد في المركز السادس بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات.

ويملك موتا، البالغ 44 عاماً، مسيرة تدريبية بدأت مع شباب باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2018، قبل أن يتولى تدريب جنوه وسبيزيا الإيطاليين، ثم بولونيا في سبتمبر (أيلول) 2022، حيث حقق أبرز نجاحاته بقيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

وانتقل المدرب الإيطالي إلى يوفنتوس في صيف 2024، غير أن تجربته انتهت بإقالته في مارس (آذار) 2025، بعد تسعة أشهر من توليه المهمة، بعدما قاد الفريق في 42 مباراة، حقق خلالها 18 انتصاراً و16 تعادلاً مقابل ثماني هزائم.

كونتي (رويترز)

أما كونتي، البالغ 57 عاماً، فيمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً بالألقاب، بعدما قاد يوفنتوس إلى ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، قبل تدريب المنتخب الإيطالي، ثم الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقبي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعاد كونتي إلى إيطاليا ليقود إنتر ميلان إلى لقب الدوري موسم 2020-2021، قبل خوض تجربة مع توتنهام الإنجليزي، ثم تولي تدريب نابولي في يوليو (تموز) 2024، وقيادته إلى لقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025، قبل انتهاء تجربته مع النادي في يونيو (حزيران) 2026.

وفي المقابل، برز اسم الألماني أولي فيرنر، البالغ 38 عاماً، ضمن الخيارات التي جرى تداولها، بعدما اكتسب خبرته التدريبية في الكرة الألمانية من خلال هولشتاين كيل وفيردر بريمن ولايبزيغ، الذي انتهت تجربته معه في يونيو 2026.

وتضع هذه الأسماء الأهلي أمام خيارات مختلفة من حيث الخبرة والسجل التدريبي، إذ يتمتع كونتي بتجربة واسعة في قيادة الأندية الكبرى والتتويج بالألقاب، بينما صنع موتا أبرز نجاحاته مع بولونيا، في حين ارتبط اسم فيرنر بتجاربه في الدوري الألماني.

ويبقى موتا المرشح الأقرب وفقاً للمصادر، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحركات المتعلقة بمستقبل بوسيتش، الذي تولى قيادة الأهلي في أغسطس (آب) الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2028.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الأهلي» يكشف عن مستجدات إصابتيْ أبو الشامات وسبيرتسيان

صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
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«الأهلي» يكشف عن مستجدات إصابتيْ أبو الشامات وسبيرتسيان

صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)
صالح أبو الشامات (تصوير: محمد المانع)

أعلن النادي الأهلي، الجمعة، آخِر المستجدات الطبية المتعلقة بحالة لاعبيه صالح أبو الشامات وإدوارد سبيرتسيان، ضِمن التقرير الطبي الخاص بلاعبي الفريق، موضحاً استمرار البرنامجين العلاجي والتأهيلي للاعبين، تمهيداً لعودتهما إلى المشاركة.

وأوضح النادي أن صالح أبو الشامات يواصل برنامجيه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفق الخطة الطبية الموضوعة للتعافي من الإصابة؛ تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

وفيما يتعلق باللاعب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، فقد أشار التقرير إلى استكمال برنامجه العلاجي بالتنسيق بين الجهاز الطبي في الأهلي ونظيره في المنتخب الأرميني، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام «السد».

ويترقب الجهاز الفني للأهلي اكتمال جاهزية اللاعبين، خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق لاستعادة عناصره المصابة وتعزيز خياراته الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

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