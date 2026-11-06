موسم الرياض: غرينهالغ ينتزع لقب «باور سلاب 26»

توج الأميركي لوغان غرينهالغ بلقب الوزن خفيف الثقيل، في بطولة «باور سلاب 26» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخاض لوغان المواجهة الرئيسية التي احتضنتها منطقة «ذا فينيو»، أمام مواطنه لوك «ليثال سترايك» سيموندز وحسمها بالضربة القاضية، ليتوج بلقب الوزن خفيف الثقيل.

وجاء تتويج غرينهالغ، المصنف الأول، على حساب سيموندز، المصنف الثالث، في مواجهة كانت مقررة لخمس جولات، ضمن بطولة شهدت مشاركة 16 متنافساً من جنسيات مختلفة، خاضوا ثماني مواجهات موزعة على فئات وزنية متعددة.

وشهدت النزالات الرئيسية ثلاث مواجهات أخرى، حيث تغلب الكازاخستاني زاكير «ستيب ثاندر» نايمانباييف، المصنف الثالث، على الأميركي ويس «ذا بوم» مينا، المصنف الثامن، في منافسات الوزن الثقيل.

حضور جماهيري كبير للفعالية الرياضية (موسم الرياض)

وفي مواجهة الوزن الوسط، تمكن الأميركي زاك «دب زي» زين، المصنف التاسع، من تحقيق الفوز بالضربة القاضية على مواطنه براندون «ذا ريبر» رودز، المصنف الثاني.

أما في منافسات الوزن خفيف الثقيل، فقد نجح الأوزبكي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف، المصنف السابع، في حسم مواجهته أمام الأميركي كيالي «ذا تشيف» كانيكوا بالضربة القاضية، ليضيف انتصاراً آخر إلى سجل مواجهات البطاقة الرئيسية.

من نهائي الوزن خفيف الثقيل في بطولة باور سلاب (موسم الرياض)

وفي النزالات التمهيدية، تفوق الهندي أمانبريت سينغ على الأميركي كارل «ذا كانون» غلينون في منافسات الوزن الثقيل، بينما تغلب الأميركي ماسون «فاي7 مكسيكانو» وودوارد على مواطنه جوزيف «جوي ساكسس» مارتينيز في مواجهة الوزن المتوسط.

وشهدت الفئة ذاتها انتصار الكازاخستاني دانيار «شريدر» توكتاروف، المصنف العاشر، على النيجيري صنداي إيجيوفور، فيما اختتم البرازيلي أكاسيو نتائج مواجهات الوزن الثقيل بفوزه على النيجيري كابيرو «ذا نيجيريان هالك» أديديران.