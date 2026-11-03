كوليبالي: الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال

أعرب خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال السعودي، عن ارتياحه للفوز الذي حققه فريقه على شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كوليبالي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة، وكنا نتطلع إلى التعويض بعد خسارتنا في المباراة الماضية، لذلك كان تحقيق الفوز مهماً للغاية، والحمد لله نجحنا في ذلك».

️ | خاليدو كوليبالي، لاعب فريق #الهلال، لـ«الشرق الأوسط»:«كانت مباراة صعبة، وكنا نتطلع إلى التعويض بعد خسارتنا في المباراة الماضية، لذلك كان تحقيق الفوز مهماً للغاية، والحمد لله نجحنا في ذلك».وعن تفضيله اللعب إلى جانب قلب دفاع واحد أو قلبَي دفاع، قال: «الأهم بالنسبة لي هو... pic.twitter.com/ORhAATFydZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 3, 2026

وعن تفضيله اللعب إلى جانب قلب دفاع واحد أو ضمن خط دفاع يضم ثلاثة لاعبين، أكد كوليبالي أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، قائلاً: «الأهم بالنسبة لي هو فوز الهلال».