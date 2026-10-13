غالتييه: ضغط المباريات يدفعنا للمداورة في دوري أبطال الخليج للأندية

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه أمام شعب حضرموت اليمني، في افتتاح مشواره بمنافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز في بداية المشاركة الخارجية، خصوصاً في ظل وجود 3 فرق أخرى في المجموعة، وضغط المباريات الذي يفرض على الجهاز الفني الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إنه راضٍ جداً عن النتيجة، موضحاً أن الجهاز الفني أجرى عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات، ومع ذلك قدّم الفريق مباراة جيدة.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن تسجيل هدفين مبكرين أسهم في تسهيل مهمة فريقه، ومنحه الأفضلية في السيطرة والاستحواذ على الكرة خلال فترات مختلفة من المواجهة.

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:- راضٍ جداً على نتيجة المباراة، لعبنا بعدة تبديلات في التشكيلة بسبب ضغط المباريات وقدمنا مباراة جيدة، هذه أول بطولة خارجية للنادي ولدينا 3 فرق أخرى في المجموعة والفوز مهم جداً.#نيوم_شعب_حضرموت#دوري_أبطال_الخليج pic.twitter.com/B4KOXzeNKk — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في الدوري السعودي للمحترفين، وإمكانية اعتماد سياسة المداورة خلال منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، أكّد غالتييه أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر.

وأوضح أن ضغط المباريات، إلى جانب لوائح البطولة التي تتيح لكل فريق تسجيل 35 لاعباً، يمنح الجهاز الفني مساحة للاستفادة من خياراته البشرية وتوزيع دقائق اللعب بين اللاعبين، بما يساعد على التعامل مع متطلبات المنافسة.

وتطرق غالتييه إلى غياب لاعبَين مهمين عن التشكيلة الأساسية، هما علاء آل حجي وأمادو كوني، بسبب الإصابة، مؤكداً ثقته في بقية عناصر الفريق وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة.

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:- مع ضغط المباريات واللائحة التي تمنح كل فريق مشاركة 35 لاعب سنحاول نشرك أكبر قدر من اللاعبين.- أثق في كل اللاعبين وخلال الحصص التدريبية يقدم اللاعبون المستوى المميز ومع الوقت ننتظر عودة علاء وأمادو.#نيوم_شعب_حضرموت... pic.twitter.com/9fJKjkm6n1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

وأضاف أن اللاعبين يقدمون مستويات مميزة خلال الحصص التدريبية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ينتظر عودة الثنائي المصاب، مع استمرار ثقته في جميع لاعبي خط الوسط وبقية مراكز الفريق.

وشدّد المدرب الفرنسي على أهمية الاستفادة من عمق التشكيلة خلال البطولة الخليجية، في ظل ازدحام جدول المباريات، والسعي إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومواصلة المنافسة على أكثر من جبهة.