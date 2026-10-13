رابطة الدوري السعودي تؤجل قمة النصر والأهلي إلى 6 مارس المقبل

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عن تعديلات جديدة على مواعيد 3 مباريات ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذلك لاعتبارات لوجستية، ومراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات.
وبموجب التعديلات، تقرر إقامة مواجهتي الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، يوم السبت 19 ديسمبر (كانون الأول) 2026، فيما تقام مواجهة الأهلي والنصر يوم السبت 6 مارس (آذار) 2027.
وأكدت الرابطة استمرار بقية مباريات الجولة التاسعة وفق مواعيدها المعتمدة سابقاً، دون إجراء أي تغييرات عليها.
وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدول المسابقة، بما يراعي ارتباطات الفرق المختلفة والاعتبارات اللوجستية والتشغيلية اللازمة لإقامة المباريات، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من فترات الراحة بين المواجهات.