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الشباب يعلن إصابة «همام» بتمزق عضلي

همام الهمامي (موقع نادي الشباب)
همام الهمامي (موقع نادي الشباب)
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الشباب يعلن إصابة «همام» بتمزق عضلي

همام الهمامي (موقع نادي الشباب)
همام الهمامي (موقع نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب تعرّض لاعبه الدولي همام الهمامي لتمزق عضلي من الدرجة الثانية، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في البطولة الخليجية.

وأوضح النادي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن طبيعة الإصابة، على أن يبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.

وكان الهمامي قد قدّم مستويات لافتة خلال بطولة كأس الخليج، التي تُوّج بها المنتخب السعودي، ونجح في حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ومن المنتظر أن يخضع الهمامي للبرنامج المخصص له قبل العودة تدريجياً إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق، وفق تطورات حالته واستجابته للعلاج.

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أولكساك: التوقف الطويل أثّر على نيوم أمام الحزم

جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
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أولكساك: التوقف الطويل أثّر على نيوم أمام الحزم

جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)
جانب من المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 (تصوير: بشير صالح)

أرجع تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، البداية غير الجيدة لفريقه أمام الحزم إلى تأثير فترة التوقف الطويلة، مشيراً إلى أن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من استثمار عودته لتحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الحزم ونيوم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين: «لم تكن بدايتنا جيدة، وهذا ما كنا نخشاه بعد فترة التوقف الطويلة، لكننا عدنا بصورة أفضل في الشوط الثاني ونجحنا في إدراك التعادل، إلا أن ذلك لم يكن كافياً».

وتولى أولكساك قيادة نيوم في المواجهة، في ظل غياب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدءاً من مواجهة الحزم.

وأشار مساعد مدرب نيوم إلى أن فريقه عانى على مستوى الأطراف، الأمر الذي منح الحزم فرصة تشكيل الخطورة والوصول إلى المرمى، مضيفاً: «افتقدنا الجودة المطلوبة على الأطراف، وهو ما سمح للحزم بتشكيل خطورة على مرمانا، وللأسف لم ننجح في الحد من خطورته».

وعن إدارته للمباراة في غياب غالتييه، أكد أولكساك معرفته الجيدة بطريقة تفكير المدرب الفرنسي وأسلوبه في إدارة المباريات، حتى في حال عدم وجود تواصل مباشر بينهما.

وحول الخيارات الهجومية، أوضح: «المشكلة اليوم لم تكن في اللعب بمهاجم واحد أو أكثر، بل في فقداننا الكثير من الكرات خلال الشوط الأول، مما صعّب وصولها إلى المهاجمين، لكننا صححنا ذلك في الشوط الثاني، وأصبحنا أكثر قدرة على الوصول إلى المرمى».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: نيوم يحبط فرحة الحزم

من المواجهة التي جمعت الحزم ونيوم في الرس (الدوري السعودي للمحترفين)
من المواجهة التي جمعت الحزم ونيوم في الرس (الدوري السعودي للمحترفين)
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الدوري السعودي: نيوم يحبط فرحة الحزم

من المواجهة التي جمعت الحزم ونيوم في الرس (الدوري السعودي للمحترفين)
من المواجهة التي جمعت الحزم ونيوم في الرس (الدوري السعودي للمحترفين)

تعادل الحزم ونيوم 1-1 في المواجهة التي جمعتهما بالرس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل دياكيتي هدف التقدم للحزم عند الدقيقة 41، وتعادل نيوم عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 55.

ورفع الحزم رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما رفع نيوم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

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القادسية يشد الرحال إلى أوزبكستان بحثاً عن انتصار آسيوي

القادسية اكتسح الخلود ويستعد لباختاكور (نادي القادسية)
القادسية اكتسح الخلود ويستعد لباختاكور (نادي القادسية)
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القادسية يشد الرحال إلى أوزبكستان بحثاً عن انتصار آسيوي

القادسية اكتسح الخلود ويستعد لباختاكور (نادي القادسية)
القادسية اكتسح الخلود ويستعد لباختاكور (نادي القادسية)

تغادر بعثة نادي القادسية، صباح الأحد، متجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق باختاكور الأوزبكي، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المتوقع أن تصل البعثة إلى مطار طشقند، ظهر الأحد، ليتم بعدها التوجه مباشرة إلى مقر إقامة الفريق لترتيب كافة التحضيرات الخاصة باللقاء.

ويعقد برندان رودجرز، مدرب القادسية، المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة في تمام الساعة السابعة مساءً (بتوقيت طشقند).

ويخوض الفريق الشرقاوي حصته التدريبية الأخيرة على ملعب اللقاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً (بتوقيت طشقند).

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى مدينة الدمام مباشرة بعد نهاية المباراة.

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