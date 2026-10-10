الشباب يعلن إصابة «همام» بتمزق عضلي

أعلن نادي الشباب تعرّض لاعبه الدولي همام الهمامي لتمزق عضلي من الدرجة الثانية، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في البطولة الخليجية.
وأوضح النادي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن طبيعة الإصابة، على أن يبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجاً علاجياً وتأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.
وكان الهمامي قد قدّم مستويات لافتة خلال بطولة كأس الخليج، التي تُوّج بها المنتخب السعودي، ونجح في حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.
ومن المنتظر أن يخضع الهمامي للبرنامج المخصص له قبل العودة تدريجياً إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق، وفق تطورات حالته واستجابته للعلاج.