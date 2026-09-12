الفيصل رئيساً لاتحاد «التضامن الإسلامي» حتى 2029

زكّت الجمعية العمومية الخامسة عشرة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والتي استضافتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، السبت، في محافظة الطائف، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد لولاية جديدة، إلى جانب تزكية مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2026 - 2029.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في الكلمة التي ألقاها بتزكيته رئيساً للاتحاد: «خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المتواصل وتمكينهما لعمل الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، كما أشكر أعضاء الجمعية العمومية على تجديد ثقتهم بتزكيتي رئيساً للاتحاد لفترة جديدة، لنواصل العمل معاً لخدمة الرياضة في العالم الإسلامي، وترسيخ قيم التضامن والتعاون بين اللجان الأولمبية في دولنا».

وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد «الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائباً للرئيس عن دولة المقر، ونوال المتوكل، وغينادي غولوفكين نواباً للرئيس، بالإضافة لأعضاء المجلس».