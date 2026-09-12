«جائزة إسبانيا الكبرى»: نوريس ينطلق أولاً على حساب أنتونيللي

قدّم لاندو نوريس، سائق مكلارين، لفة رائعة ليحسم مركز أول المنطلقين بجائزة إسبانيا الكبرى على حلبة «مادرينغ» الجديدة ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، السبت.

وينطلق الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، من المركز الثاني بعدما كان أبطأ من السائق البريطاني بمقدار 0.011 ثانية، في حين احتل ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثالث ولويس هاميلتون سائق فيراري المركز الرابع.

وقال نوريس في تعليقه الأول للجمهور بعد الخروج من سيارته: «أنا مصدوم. أنا مندهش قليلاً لوجودي هنا الآن. ربما كانت واحدة من أفضل اللفات التي قطعتها على الإطلاق في مسيرتي المهنية. كانت إحدى تلك اللفات التي تضافرت فيها كل الظروف. كانت لديَّ فكرة جيدة عما أريد فعله، لكن الأمر كان يتعلق بما إذا كان عقلي سيسمح لي بفعل ذلك في اللفة الأخيرة، وقد سارت الأمور على ما يرام تماماً».

وكانت هذه المرة الـ19 التي يحسم فيها نوريس مركز أول المنطلقين في مسيرته والثالثة هذا الموسم.

وسجّل نوريس زمناً قدره دقيقة واحدة و31.824 ثانية، في حين أكمل أنتونيللي لفته الأسرع في دقيقة واحدة و31.835 ثانية.

وكان نوريس في المركز السادس فقط بعد اللفات السريعة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب التأهيلية، عندما سجَّل هاميلتون أسرع زمن وبدا أنه في طريقه لحسم مركز أول المنطلقين لأول مرة منذ 2023، وكان في المركزين الخامس والسابع على التوالي في المرحلتين السابقتين.

ثم سجل أنتونيللي أسرع زمن، إذ كانت سيارة مرسيدس أول مَن خرج من حارة الصيانة في المحاولة الأخيرة، لكن نوريس حسم المركز الأول بأداء مثالي للغاية.

وقال نوريس متحمساً: «كانت واحدة من اللفات التي تنظر فيها إلى الزمن في النهاية وتقول لنفسك (يا إلهي، لقد كان ذلك جيداً جداً)».

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الخامس، في حين سينطلق جورج راسل سائق مرسيدس من المركز السادس.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز السابع، متقدماً على ليام لاوسون سائق فريق رد بول وفرانكو كولابينتو سائق ألبين، في حين أكمل أرفيد ليندبلاد، السائق الصاعد في ريسنغ بولز، المراكز العشرة الأولى.

ولم يُشارك أوليفر بيرمان سائق هاس في التجارب التأهيلية بعد تعرضه لحادث قوي بسيارته في نهاية التجارب الحرة الأخيرة.

وسيظل البريطاني متقدماً على لانس سترول سائق أستون مارتن، الذي فشل في تسجيل وقت بسبب مشكلة يُعتقد أنها في ضغط المياه.

وسينطلق السائقان الإسبانيان كارلوس ساينز (وليامز) وبطل العالم مرتين فرناندو ألونسو (أستون مارتن) من المركزين 17 و18 على التوالي.