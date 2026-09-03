34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية الموسم الجديد

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم لإطلاق مسابقات البراعم والواعدين للموسم الرياضي الحالي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمشاركة أكثر من 3200 فريق، ضمن مشروع يستهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم واكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة.

ومن المقرر أن يشهد الموسم إقامة نحو 34 ألف مباراة لفئات تحت 5 و7 و9 و11 و12 و13 و14 عاماً، فيما تظهر منافسات تحت 5 و7 و9 أعوام للمرة الأولى بعد استحداثها ضمن مسابقات الموسم الجديد.

وتجاوزت أعداد الفرق واللاعبين المسجلين المستهدفات الأولية للمشروع، التي تضمنت مشاركة أكثر من 3200 فريق و40 ألف لاعب في أكثر من 50 مدينة ومحافظة، إذ تخطى عدد الفرق المسجلة حاجز 3200 فريق مع إغلاق فترة التسجيل في 27 أغسطس (آب) الماضي.

ودخل المشروع، بعد اكتمال التسجيل، مرحلة الإعداد للمنافسات، التي تشمل مراجعة واعتماد الفرق المسجلة، واستكمال توزيعها على المدن والمحافظات، وإعداد جداول المباريات، إلى جانب تهيئة الجوانب التنظيمية والفنية وضمان جاهزية المشاركين.

وتتضمن الاستعدادات كذلك إقامة ورش عمل تعريفية للفرق والأجهزة الإدارية والفنية المشاركة، بهدف التعريف بآليات المسابقات ومتطلباتها التنظيمية والفنية قبل انطلاق المنافسات.