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الرياضة رياضة سعودية

34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية الموسم الجديد

34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية خلال الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية خلال الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
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34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية الموسم الجديد

34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية خلال الموسم الجديد (الشرق الأوسط)
34 ألف مباراة في مسابقات البراعم والواعدين السعودية خلال الموسم الجديد (الشرق الأوسط)

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم لإطلاق مسابقات البراعم والواعدين للموسم الرياضي الحالي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمشاركة أكثر من 3200 فريق، ضمن مشروع يستهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم واكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة.

ومن المقرر أن يشهد الموسم إقامة نحو 34 ألف مباراة لفئات تحت 5 و7 و9 و11 و12 و13 و14 عاماً، فيما تظهر منافسات تحت 5 و7 و9 أعوام للمرة الأولى بعد استحداثها ضمن مسابقات الموسم الجديد.

وتجاوزت أعداد الفرق واللاعبين المسجلين المستهدفات الأولية للمشروع، التي تضمنت مشاركة أكثر من 3200 فريق و40 ألف لاعب في أكثر من 50 مدينة ومحافظة، إذ تخطى عدد الفرق المسجلة حاجز 3200 فريق مع إغلاق فترة التسجيل في 27 أغسطس (آب) الماضي.

ودخل المشروع، بعد اكتمال التسجيل، مرحلة الإعداد للمنافسات، التي تشمل مراجعة واعتماد الفرق المسجلة، واستكمال توزيعها على المدن والمحافظات، وإعداد جداول المباريات، إلى جانب تهيئة الجوانب التنظيمية والفنية وضمان جاهزية المشاركين.

وتتضمن الاستعدادات كذلك إقامة ورش عمل تعريفية للفرق والأجهزة الإدارية والفنية المشاركة، بهدف التعريف بآليات المسابقات ومتطلباتها التنظيمية والفنية قبل انطلاق المنافسات.

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كرة القدم رياضة الدوري السعودي السعودية

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رياضة سعودية الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
رياضة سعودية

نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

أعلن نادي نيوم، اليوم، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني فالنتين فادا قادماً من نادي ضمك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

حامد القرني (تبوك)
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
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نيوم يعلن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا

الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)
الأرجنتيني فالنتين فادا (الدوري السعودي للمحترفين)

أعلن نادي نيوم، اليوم، تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني فالنتين فادا، قادماً من نادي ضمك، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

ويأتي انضمام فادا ضمن تحركات إدارة نيوم لتعزيز صفوف الفريق ودعم قائمته بالعناصر القادرة على إضافة المزيد من الجودة والخبرة، بالتزامن مع استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويملك اللاعب الأرجنتيني خبرة في الملاعب السعودية، بعد تجربته مع نادي ضمك، التي منحته معرفة بطبيعة المنافسة في الكرة السعودية، الأمر الذي قد يسهم في سرعة اندماجه مع فريقه الجديد.

ويعوّل نيوم على فادا لتقديم الإضافة الفنية المنتظرة، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم، في ظل الطموحات الكبيرة للنادي على مختلف الأصعدة المحلية.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودي وائل الفايز مديراً تنفيذياً لدوري الملوك

وائل الفايز (الشرق الأوسط)
وائل الفايز (الشرق الأوسط)
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السعودي وائل الفايز مديراً تنفيذياً لدوري الملوك

وائل الفايز (الشرق الأوسط)
وائل الفايز (الشرق الأوسط)

أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» تعيين التنفيذي السعودي المختص بقطاعي الرياضة والإعلام، وائل الفايز، مديراً تنفيذياً، وذلك تزامناً مع عودة دوري الملوك إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لإقامة منافسات موسعة من الجولة الأولى «سبليت 1».

وأصبح الفايز أول من يتولى هذا المنصب في المشروع الإقليمي، وسيتولى قيادة أعمال وعمليات الدوري في المنطقة، والإشراف على الاستراتيجية التجارية، والشراكات الرئيسة، والنمو التشغيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم الفايز إلى دوري الملوك قادماً من الدوري السعودي للمحترفين، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، ويتمتع بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات الرياضة، والإعلام، والترفيه، والتقنية.

ويُقام دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز ليغ مينا» من خلال مشروع مشترك بين «سرج للاستثمار الرياضي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ودوري الملوك، وهو الظاهرة الكروية العالمية التي يقودها صنّاع المحتوى، والتي أسسها رائد الأعمال ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وتشهد الجولة الأولى توسع المنافسة إلى 10 فرق تمثل عدداً من أبرز أسواق كرة القدم، والمجتمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر. ويأتي الموسم الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا» في نسخته الافتتاحية عام 2025، حيث يعود دوري الملوك هذا العام بعدد أكبر من الفرق، والمباريات، وبمشاركة مجموعة من أبرز صنّاع المحتوى، والبث المباشر، والشخصيات الكروية في المنطقة.

وتُقام منافسات الموسم الجديد مجدداً في «كول أرينا» في بوليفارد الرياض، حيث تنطلق مرحلة الدوري في 18 سبتمبر، قبل انتقال أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى النهائي الرباعي يوم 30 أكتوبر، الذي يشهد إقامة مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية، وتتويج بطل الجولة الأولى في اليوم نفسه.

وسجّل الدوري انطلاقته الأولى في المنطقة عبر كأس الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كينغز كاب مينا»، الذي استضافته الرياض خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وشهد إقبالاً جماهيرياً ورقمياً لافتاً تمثّل في وجود نحو 40 ألف مشجع في قائمة الانتظار الإلكترونية للحصول على التذاكر لصالة تتسع لنحو 1300 متفرج.

ومؤخراً، أعلن دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمام اثنين من أبرز نجوم المنتخب الأردني لكرة القدم -يزن النعيمات، وعلي علوان- إلى منافسات الجولة الأولى كرئيسين مشاركين لفريقي «ثري بي إس» و«ريد زون» على التوالي، إلى جانب رئيسي الفريقين عبسي، وماهركو.

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كرة القدم رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يقترب من ضم موهبة موناكو كابرال بـ44 مليون ريال

بابي كابرال (رويترز)
بابي كابرال (رويترز)
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الأهلي يقترب من ضم موهبة موناكو كابرال بـ44 مليون ريال

بابي كابرال (رويترز)
بابي كابرال (رويترز)

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، في صفقة مفاجئة تحركت مفاوضاتها بسرعة خلال الساعات الأخيرة، وسط حاجة النادي الفرنسي إلى توفير سيولة مالية بعد تعثر عدد من عمليات البيع التي كان يعوّل عليها مع إغلاق سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الأهلي تواصل مع إدارة موناكو من أجل الحصول على خدمات كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، قبل أن تتقدم المحادثات سريعاً بين الطرفين، وبات الاتفاق قريباً على أساس انتقال نهائي مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال.

ويأتي تحرك موناكو في أعقاب تعثر انتقال مهاجمه الأميركي فولارين بالوغون إلى إيفرتون في الساعات الأخيرة من السوق الإنجليزية، وهي الصفقة التي كان النادي الفرنسي ينتظر منها توفير جزء مهم من السيولة المطلوبة لموازنة حساباته.

ويواجه موناكو ضغوطاً مالية مرتبطة بضرورة تحقيق التوازن في حساباته والوفاء بمتطلبات هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية (دي إن سي جي)، وهو ما دفعه إلى التحرك سريعاً ودراسة التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب، رغم أن كابرال كان يُنظَر إليه بوصفه أحد العناصر الواعدة في مشروع الفريق.

وكان المدير العام لموناكو، تياغو سكورو، قد فتح الباب علناً، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أمام إمكانية رحيل لاعبين إضافيين خلال الأيام التالية، وليس فقط لامين كامارا وفولارين بالوغون، اللذين كانا محور محاولات انتقال لم تكتمل في اليوم الأخير من السوق الأوروبية.

وتمنح نافذة الانتقالات السعودية، التي تستمر بعد إغلاق السوق في عدد من الدوريات الأوروبية، فرصة لموناكو لإتمام عمليات بيع إضافية، وهو ما جعل عرض الأهلي خياراً يمكن أن يخدم الطرفين في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويكتسب احتمال رحيل كابرال أهمية إضافية بالنظر إلى أن موناكو كان قد أعلن في 6 أغسطس(آب) الماضي تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو (حزيران) 2031، في خطوة عكست تمسك النادي بمستقبله على المدى الطويل، قبل أن يظهر عرض الأهلي بعد أقل من شهر على التجديد.

وانضم كابرال إلى أكاديمية موناكو خلال موسم 2022 - 2023 قادماً من سي إس مانفيلييه، وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج النادي بكأس غامبارديلا للشباب عام 2023، بعدما سجَّل في الدور نصف النهائي أمام نانت، ثم أحرز هدفاً أيضاً في المباراة النهائية أمام كليرمون.

وتدرج لاعب الوسط الفرنسي بعد ذلك عبر فرق الفئات السنية، وخاض 22 مباراة مع فريق تحت 19 عاماً، كما مثل منتخب فرنسا تحت 17 عاماً، وشارك معه في بطولة أوروبا لهذه الفئة. وبدأ لاحقاً الاقتراب من الفريق الأول لموناكو بعدما شارك مع مجموعة النخبة التابعة للنادي.

وسجَّل كابرال ظهوره الأول مع الفريق الأول في 27 سبتمبر (أيلول) 2025 أمام لوريان، قبل أن يحصل على مشاركات إضافية خلال الموسم، بينها الظهور أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وأنهى موسم 2025 - 2026 برصيد 6 مباريات مع الفريق الأول، وفق البيانات الرسمية لموناكو.

وكان اللاعب موجوداً ضمن تحضيرات الفريق للموسم الحالي، وشارك في المباريات الودية أمام سان بريست، وسبورتينغ لشبونة، وسيركل بروج، في مؤشر على وجوده ضمن حسابات موناكو قبل أن تتغير المعطيات المالية في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

في المقابل، لم يكن كابرال ضمن قائمة موناكو في مباراته الأخيرة أمام مرسيليا، التي انتهت بفوز فريق الإمارة 2 - 0، قبل أن تكشف «ليكيب» بعد أيام قليلة عن دخول الأهلي في مفاوضات متقدمة لضمه.

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