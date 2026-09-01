غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن فريقه مُطالب بإظهار ردة فعل قوية خلال مواجهة الخليج، بعد الخسارة الأخيرة أمام الرياض، مشدداً على أهمية استثمار الفرص وعدم تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق نتيجة المباراة الماضية. وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: «ننتظر ردة فعل كبيرة من اللاعبين بعد الخسارة أمام الرياض، ولا بد من ترجمة الفرص التي تسنح للمهاجمين»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركز خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي تظهر أمام مرمى المنافسين. وأوضح مدرب نيوم أن فريقه يجيد صناعة الفرص، إلا أن المشكلة تكمن في عدم استثمارها بالشكل المطلوب، وقال: «صناعة الفرص مميزة لدينا، وما زلنا في التمارين نركز على الأخطاء التي تحدث في منطقة جزاء المنافسين، ولا بد من الهدوء والتركيز من أجل تسجيل الأهداف». وعن مواجهة الخليج، شدد غالتييه على ضرورة التعامل مع منافسه بتركيز كبير، محذراً لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام الرياض، وقال إن الخليج يملك عناصر مميزة في خطي الوسط والدفاع، مشيداً بموسى بارو وفولغيني، ومطالباً لاعبيه بالمراقبة الجيدة. وفيما يخص الغيابات، كشف غالتييه أن سعيد بن رحمة لن يشارك في اللقاء، بينما ستكون عودة عبد العزيز العثمان بعد فترة التوقف الدولي. كما تحدث المدرب الفرنسي عن الوافد الجديد فالنتين فادا، مؤكداً إتمام التعاقد معه، واصفاً إياه باللاعب القادر على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، لكنه أشار إلى أنه «ليس جاهزاً حتى الآن»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بالدوري السعودي. وحسم غالتييه الجدل حول مستقبل المدافع ناثان زيزي، مؤكداً استمرار اللاعب مع نيوم، وقال: «ناثان زيزي ما زال لاعباً لنادي نيوم، وسمعت العديد من الإشاعات، وهو يتدرب معنا». وأضاف أن وصول أي عرض للاعب سيخضع لقرار مشترك بين الجهاز الإداري والفني، موضحاً أن زيزي يناسب أسلوب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن «لا يوجد شيء حتى الآن» بشأن انتقاله. وأشاد غالتييه كذلك بالمهاجم هارون كمارا، مؤكداً ملاءمته لأسلوب الفريق، ومشيراً إلى صغر سنه وثقته بقدراته، رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة في عدد كبير من المباريات. وفي ختام حديثه، تطرق غالتييه إلى اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستعيداً تجربته السابقة معه عندما كان مدرباً في باريس سان جيرمان، وقال إن ميسي يعد من أبرز اللاعبين إلى جانب كريستيانو رونالدو، معتبراً خبر اعتزاله محزناً لعشاق كرة القدم حول العالم.
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غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5313421-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج
غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج
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