عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
TT
TT

غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن فريقه مُطالب بإظهار ردة فعل قوية خلال مواجهة الخليج، بعد الخسارة الأخيرة أمام الرياض، مشدداً على أهمية استثمار الفرص وعدم تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق نتيجة المباراة الماضية. وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: «ننتظر ردة فعل كبيرة من اللاعبين بعد الخسارة أمام الرياض، ولا بد من ترجمة الفرص التي تسنح للمهاجمين»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركز خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي تظهر أمام مرمى المنافسين. وأوضح مدرب نيوم أن فريقه يجيد صناعة الفرص، إلا أن المشكلة تكمن في عدم استثمارها بالشكل المطلوب، وقال: «صناعة الفرص مميزة لدينا، وما زلنا في التمارين نركز على الأخطاء التي تحدث في منطقة جزاء المنافسين، ولا بد من الهدوء والتركيز من أجل تسجيل الأهداف». وعن مواجهة الخليج، شدد غالتييه على ضرورة التعامل مع منافسه بتركيز كبير، محذراً لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام الرياض، وقال إن الخليج يملك عناصر مميزة في خطي الوسط والدفاع، مشيداً بموسى بارو وفولغيني، ومطالباً لاعبيه بالمراقبة الجيدة. وفيما يخص الغيابات، كشف غالتييه أن سعيد بن رحمة لن يشارك في اللقاء، بينما ستكون عودة عبد العزيز العثمان بعد فترة التوقف الدولي. كما تحدث المدرب الفرنسي عن الوافد الجديد فالنتين فادا، مؤكداً إتمام التعاقد معه، واصفاً إياه باللاعب القادر على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، لكنه أشار إلى أنه «ليس جاهزاً حتى الآن»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بالدوري السعودي. وحسم غالتييه الجدل حول مستقبل المدافع ناثان زيزي، مؤكداً استمرار اللاعب مع نيوم، وقال: «ناثان زيزي ما زال لاعباً لنادي نيوم، وسمعت العديد من الإشاعات، وهو يتدرب معنا». وأضاف أن وصول أي عرض للاعب سيخضع لقرار مشترك بين الجهاز الإداري والفني، موضحاً أن زيزي يناسب أسلوب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن «لا يوجد شيء حتى الآن» بشأن انتقاله. وأشاد غالتييه كذلك بالمهاجم هارون كمارا، مؤكداً ملاءمته لأسلوب الفريق، ومشيراً إلى صغر سنه وثقته بقدراته، رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة في عدد كبير من المباريات. وفي ختام حديثه، تطرق غالتييه إلى اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستعيداً تجربته السابقة معه عندما كان مدرباً في باريس سان جيرمان، وقال إن ميسي يعد من أبرز اللاعبين إلى جانب كريستيانو رونالدو، معتبراً خبر اعتزاله محزناً لعشاق كرة القدم حول العالم.

مواضيع
الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

رياضة سعودية سفيان الكرواني (نادي القادسية)

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سيكمل اللاعب المغربي سفيان الكرواني، لاعب نادي القادسية، انتقاله اليوم إلى نادي بنفيكا البرتغالي، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة سعودية الأمير الوليد بن طلال (نادي الهلال)
رياضة سعودية

الهلال يعيد تشكيل نفسه بـ205 ملايين يورو... ثاني أكبر إنفاق منذ بدء المشروع

لا تبدو الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الهلال مجرد سباق لإضافة لاعب أو اثنين قبل إغلاق النافذة، بقدر ما تكشف عن عملية واسعة لإعادة تشكيل الفريق،

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة سعودية لاعبو الأهلي خلال التدريبات (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

الدوري السعودي: واتكينز وتوني يشعلان قمة الهلال والأهلي المؤجلة

تتجه الأنظار، الثلاثاء، صوب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في قمة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين، نظير خوض

فهد العيسى ( الرياض)
رياضة سعودية اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري مع اللجنة الفنية (نادي أبها)
رياضة سعودية

إصابة روزييه تربك وسط أبها

عقد رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد حامد الأحمري اجتماعاً مع اللجنة الفنية واللاعبين والجهازين الفني والإداري.

إبراهيم جابر (أبها)
الرياضة المغربي سفيان الكرواني (نادي القادسية)
الرياضة

الكرواني يصل لشبونة لإتمام انتقاله إلى بنفيكا: «لم أفكر مرتين»

وصل المغربي سفيان الكرواني إلى لشبونة تمهيداً لإتمام انتقاله إلى بنفيكا قادماً من القادسية السعودي.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الرياضة رياضة سعودية

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)
TT
TT

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)

سيكمل اللاعب المغربي سفيان الكرواني، لاعب نادي القادسية، انتقاله اليوم إلى نادي بنفيكا البرتغالي، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة مع وجود خيار شراء بنحو 10 ملايين يورو.

ووقَّع الظهير المغربي بصفقة انتقال حر مع نادي القادسية، قادماً من أوتريخت بعد دخوله الفترة الحرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدرب رودجرز سبب رئيسي في رحيل اللاعب، حيث قرَّر المدرب عدم الاعتماد عليه؛ بسبب تغيير الرسم الفني للفريق؛ مما جعل النادي يسعى لبحث فرصة إعارة للاعب، ليتوصل إلى اتفاق مع النادي البرتغالي.

مواضيع
الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودية تبدأ تصفيات آسيا بثنائية في هونغ كونغ… وتتصدر مجموعتها

جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
TT
TT

السعودية تبدأ تصفيات آسيا بثنائية في هونغ كونغ… وتتصدر مجموعتها

جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)

استهل المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً مشواره في تصفيات كأس آسيا 2027 بانتصار مستحق على هونغ كونغ-الصين، بهدفين دون مقابل، الاثنين، على استاد حمد بن خليفة، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف.

وفرض الأخضر سيطرته منذ بداية المواجهة، ونجح صهيب الهوساوي في ترجمة الأفضلية بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 26، قبل أن يعزز لؤي العبيدي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه خلال الشوط الثاني، بعدما نجح في إغلاق المساحات أمام محاولات هونغ كونغ-الصين، وحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليبدأ مشواره بانتصار 2-0.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، قلب المنتخب العُماني تأخره أمام قطر بهدف إلى فوز 2-1، ليتساوى مع السعودية بثلاث نقاط، بينما بقي منتخبا قطر وهونغ كونغ-الصين، دون رصيد.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بفارق الأهداف أمام عُمان، قبل المواجهة المباشرة بين المنتخبين، الخميس، في الجولة الثانية، وهي مباراة قد تمنح الفائز أفضلية مبكرة في سباق التأهل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني في 8 مجموعات.

مواضيع
كأس آسيا كرة القدم رياضة سعودية رياضة قطر
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يعيد تشكيل نفسه بـ205 ملايين يورو... ثاني أكبر إنفاق منذ بدء المشروع

الأمير الوليد بن طلال (نادي الهلال)
الأمير الوليد بن طلال (نادي الهلال)
TT
TT

الهلال يعيد تشكيل نفسه بـ205 ملايين يورو... ثاني أكبر إنفاق منذ بدء المشروع

الأمير الوليد بن طلال (نادي الهلال)
الأمير الوليد بن طلال (نادي الهلال)

لا تبدو الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في الهلال مجرد سباق لإضافة لاعب أو اثنين قبل إغلاق النافذة، بقدر ما تكشف عن عملية واسعة لإعادة تشكيل الفريق، خصوصاً على المستوى الهجومي، وسط تحركات قد ترفع فاتورة إنفاق النادي في السوق الحالية إلى نحو 205 ملايين يورو، ما يعادل قرابة 893 مليون ريال سعودي، في حال إتمام صفقة البرازيلي غابرييل مارتينيلي من آرسنال، والتي لم يبقَ منها سوى الفحوصات الطبية.

وبحسب الأرقام الخاصة بإنفاق الهلال خلال السنوات الأخيرة، فإن الوصول إلى 205 ملايين يورو سيجعل السوق الحالية ثاني أعلى فترات الإنفاق للنادي منذ بدء مشروع الدوري السعودي، خلف الإنفاق القياسي البالغ 353 مليون يورو، نحو 1.54 مليار ريال، في 2024، فيما بلغ الإنفاق 93.5 مليون يورو، قرابة 407 ملايين ريال، في 2025. وكان الرقم المسجل للهلال في 2026 يبلغ 101 مليون يورو، نحو 440 مليون ريال، قبل أن ترفع التحركات والصفقات الحالية فاتورة السوق الصيفية، وفق الأرقام المتاحة، إلى 205 ملايين يورو حال اكتمال صفقة مارتينيلي.

ولا ترتبط أهمية السوق الحالية بحجم الإنفاق وحده، إذ تأتي في مرحلة مختلفة من تاريخ النادي بعد انتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال صاحب «شركة المملكة القابضة»، الذي تكفل بصفقات الهلال خلال السوق الحالية والسابقة، في وقت يتحرك فيه النادي لإعادة بناء قائمته بمجموعة من الصفقات الكبيرة، بالتزامن مع رحيل أسماء حضرت في المشروع خلال الفترة الماضية.

ويتصدر مارتينيلي قائمة التحركات الأخيرة، إذ يخضع الجناح البرازيلي للفحوص الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله إلى الهلال، وفق ما نشرته «الغارديان» البريطانية، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وبحسب «The Athletic»، يضع الهلال وآرسنال اللمسات الأخيرة على اتفاق تبلغ قيمته 70 مليون يورو، نحو 305 ملايين ريال سعودي، مضمونة بالكامل ومن دون إضافات أو حوافز، فيما عرض الهلال على اللاعب، البالغ 25 عاماً، عقداً لمدة أربعة أعوام.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح مارتينيلي أغلى لاعب يبيعه آرسنال في تاريخه، بعدما كان الرقم القياسي مسجلاً منذ 2017 باسم أليكس أوكسليد تشامبرلين. ويصل البرازيلي إلى الهلال بخبرة كبيرة رغم سنه، بعدما خاض 278 مباراة مع الفريق الأول لآرسنال منذ انضمامه من إيتوانو عام 2019، وسجل 62 هدفاً، كما شارك في 53 مباراة الموسم الماضي.

سامرفيل يحتفي بفوز الهلال الأخير (نادي الهلال)

وقبل مارتينيلي، حسم الهلال واحدة من أبرز صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا. وبحسب «The Athletic»، بلغت القيمة الأساسية للصفقة 58.3 مليون يورو، ما يعادل نحو 253.5 مليون ريال، إضافة إلى مبلغ صغير مرتبط بالمكافآت والمتغيرات، وذلك بعد مفاوضات طويلة شهدت رفض النادي الإنجليزي أربعة عروض سابقة من الهلال.

ويصل واتكينز، البالغ 30 عاماً، إلى الرياض بعدما ترك بصمة كبيرة خلال ستة أعوام مع أستون فيلا؛ إذ خاض 278 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47، كما غادر النادي بصفته هدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 هدفاً.

وتكشف أرقام المهاجم الإنجليزي عن حجم الرهان الهلالي عليه، إذ سجل 15 هدفاً أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال كل موسم من المواسم الأربعة الأخيرة، فيما أنهى الموسم الماضي مسجلاً 21 هدفاً وصانعاً 5 أهداف خلال 55 مباراة في جميع المسابقات.

وبالتوازي مع دخول واتكينز واقتراب مارتينيلي، يغادر الهلال اسم هجومي ثقيل آخر، بعدما أعلن النادي، الاثنين، إنهاء علاقته مع الفرنسي كريم بنزيمة بالتراضي بعد سبعة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل الإعلان الرسمي بالكشف عن اتفاق الهلال وبنزيمة على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، عقب ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول مستقبل اللاعب والصيغة النهائية للانفصال، علماً أن الأمير الوليد بن طلال تكفل بدفع قيمة المخالصة كاملة، بحسب إدارة النادي.

وخاض بنزيمة، البالغ 38 عاماً، 16 مباراة بقميص الهلال، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6، وتوج مع الفريق بكأس الملك، قبل أن يسهم التعاقد مع واتكينز في إعادة ترتيب الخيارات الهجومية وتفريغ خانة في قائمة اللاعبين الأجانب.

وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت في 25 أغسطس (آب) عن تفاصيل الوضع المالي لبنزيمة، إذ تبلغ قيمة عقده المباشر مع الهلال 25 مليون دولار سنوياً، وكانت مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2027 تقدر بنحو 78.1 مليون ريال.

واتكينز لحظة تقديمه للإعلام (نادي الهلال)

كما يرتبط الفرنسي بعقد آخر مستقل عن الهلال، ممول عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار تتعلق بالترويج لكرة القدم السعودية وفعالياتها، بقيمة 23 مليون دولار سنوياً حتى 2030، فيما تبلغ القيمة المتبقية منه، بافتراض استمراره حتى 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال. وبحسب المصادر، فإن انتهاء علاقة بنزيمة بالهلال لا يعني، في الوقت الحالي، نهاية هذا العقد، الذي يستمر مبدئياً حتى 2030.

ولا تتوقف عملية إعادة التشكيل عند الهجوم. فالهلال علّق موافقته النهائية على إعارة مدافعه التركي يوسف أكشيشيك إلى غلطة سراي على نجاحه أولاً في التعاقد مع قلب دفاع جديد. وكان الهلال قد ضم المدافع، البالغ 20 عاماً، من فنربخشة في صيف 2025 مقابل 22 مليون يورو، نحو 96 مليون ريال، ويرتبط بعقد حتى 2029.

وتشير التحركات مجتمعة إلى أن الهلال لا يعمل على إضافة أسماء إلى قائمته بقدر ما يجري إحلالاً واسعاً داخلها. فقد رحل البرازيلي مالكوم، وانتقل داروين نونيز إلى الدرعية على سبيل الإعارة، وانتهت تجربة بنزيمة، ووصل واتكينز، فيما أصبح مارتينيلي قريباً من ارتداء القميص الأزرق، وقد يلحق أكشيشيك بقائمة المغادرين بمجرد تأمين البديل الدفاعي.

واللافت أن ملامح الهجوم الجديد تختلف في تركيبته عن المرحلة السابقة؛ فمارتينيلي يبلغ 25 عاماً، وواتكينز 30 عاماً، إلى جانب كريسينسيو سامرفيل، بما يعكس محاولة لبناء مجموعة قادرة على الاستمرار لسنوات، وليس التعامل مع السوق باعتبارها مجرد استقطاب لأسماء ذات حضور عالمي.

وإذا اكتملت صفقة مارتينيلي ووصل إنفاق الصيف إلى 205 ملايين يورو، أي نحو 893 مليون ريال، فإن الهلال سيكون أمام ثاني أكبر فاتورة سوق له منذ انطلاق المشروع، بعد 353 مليون يورو، نحو 1.54 مليار ريال، في 2024.

لكن الرقم، على ضخامته، لا يروي القصة كاملة؛ فالسوق الحالية تحمل تغييراً في التمويل والأسماء والهوية الهجومية في وقت واحد. وبين رحيل بنزيمة ووصول واتكينز واقتراب مارتينيلي والتحرك نحو مدافع جديد، يبدو الهلال وكأنه لا يغلق سوق انتقالات بقدر ما يفتح مرحلة جديدة من مشروعه الفني.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية