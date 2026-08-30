مدرب القادسية يتغنى بلاعبه «محنشي»

عبر الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، عن سعادته بالأداء والنتيجة عقب فوز فريقه على الفيصلي بنتيجة 3-1، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه وإصرارهم على حصد النقاط الثلاث.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي: «سعيد بالنتيجة والأداء، وبما قدمه إبراهيم محنشي، الذي سجل هدفاً وأظهر عودة قوية مع المجموعة. جميع اللاعبين تحلوا بروح قتالية وبحثوا عن الانتصار حتى حققوا فوزاً مهماً في مسيرتنا، أمام فريق جيد لا يمكن التقليل من شأنه».

وأضاف: «نثق بأن لدى لاعبينا الكثير ليقدموه مع توالي المباريات، ويجب أن نشكرهم ونشيد بما يقدمونه من تضحيات للحفاظ على قيمة الفريق وقوته».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تراجع المعدل التهديفي للمكسيكي جوليان كينونيس، ومدى إمكانية عودته إلى مستواه المعهود، قال رودجرز: «الجميع يعرف كينونيس وقيمته، بعدما توج هدافاً وتألق خلال الموسم الماضي. لا يزال اللاعب ذاته، لكنه لم يحظَ بالتوفيق حتى الآن؛ فقد سجل اليوم هدفاً ألغي بداعي التسلل، كما ألغيت له أهداف في مباريات سابقة».

وتابع: «نثق به كثيراً، وهو أحد أفضل المهاجمين الذين أشرفت على تدريبهم. لقد توج هدافاً في الموسم الماضي دون الاعتماد على ركلات الجزاء، ولا يزال يمتلك العقلية نفسها، لكنه يحتاج فقط إلى بعض الحظ حتى يستعيد انطلاقته التهديفية».