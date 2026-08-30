القادسية يستعرض بثلاثية في شباك الفيصلي

واصل القادسية عروضه الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وانتزع فوزاً جديداً جاء هذه المرة على حساب ضيفه الفيصلي 3-1 ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وتناوب الإيطالي ماتيو ريتيغي (5) ومحمد أبو الشامات (30) ومحمد الشنقيطي (56 خطأ في مرمى فريقه) على تسجيل أهداف القادسية، فيما جاء هدف الفيصلي الوحيد عن طريق عبد الله سيك (12).

وارتفع رصيد القادسية إلى 9 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وشهد اللقاء ضغطاً مبكراً من جانب القادسية الذي ترجم أفضليته بشكل مبكر عبر ريتيغي الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك (5).

وعادل الفيصلي النتيجة عن طريق المدافع عبد الله سيك بعد عرضية قابلها بتصويبة من داخل منطقة الجزاء (12).

وعاد القادسية للتقدم من جديد بعد عرضية من جانب الغاني كريستوفر بونسو باه وصلت إلى المكسيكي خوليان كينيونيس الذي سدد الكرة فتألق الحارس في صدها، لكن أبو الشامات كان في المكان المناسب لمتابعتها في الشباك (30).

ولم تنجح محاولات الفيصلي في معادلة النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل القادسية الهدف الثالث بعد عرضية من مصعب الجوير قابلها إبراهيم محنشي برأسية ارتطمت بالشنقيطي وسكنت شباك فريقه (56).