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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتفق مع محرز... و«الرابطة» تعطل التوقيع

الطرفان أنهيا التفاهمات المتعلقة بالعقد والتفاصيل الشخصية

رياض محرز (إ.ب.أ)
رياض محرز (إ.ب.أ)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتفق مع محرز... و«الرابطة» تعطل التوقيع

رياض محرز (إ.ب.أ)
رياض محرز (إ.ب.أ)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الأحد)، أن نادي الشباب توصل إلى اتفاق مع الجزائري رياض محرز على انتقاله إلى صفوف الفريق، بعد أن اتفق الطرفان على جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد، إلا أن إتمام الصفقة لا يزال معلقاً في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب المصادر، فإن الشباب ومحرز أنهيا التفاهمات المتعلقة بالعقد، وينتظر الطرفان الموافقة التي تتيح لهما الانتقال إلى مرحلة التوقيع النهائي، في وقت لا تزال فيه الرابطة ترفض تسجيل اللاعب وفق المعطيات المالية المقدمة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الرابطة طلبت من الشباب تقديم ضمانات تتعلق بقيمة العقد الذي سيوقَّع مع محرز، خصوصاً أن النادي يخضع لـ«الرقابة المالية النشطة»، وهو ما يجعل الموافقة على الالتزامات المالية الجديدة مرتبطة باستيفاء المتطلبات والضمانات المطلوبة.

ويواصل الشباب العمل من أجل استكمال تلك المتطلبات والحصول على الموافقة، بعدما حسم اتفاقه مع النجم الجزائري، فيما ينتظر محرز بدوره الضوء الأخضر لإتمام انتقاله ومواصلة مسيرته في الدوري السعودي بقميص الشباب.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، في 25 أغسطس (آب) الحالي، عن وجود مفاوضات لنقل محرز إلى الشباب أو الاتفاق، بعد ثلاثة أعوام قضاها مع الأهلي، وأن المفاوضات دارت على أساس راتب سنوي في حدود 10 ملايين دولار (37.5 مليون ريال سعودي)، وسط رغبة من الناديين في الإبقاء على اللاعب داخل الدوري السعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أن الشباب كان يقاتل من أجل الحصول على خدمات محرز، مقابل اهتمام مماثل من الاتفاق، إلا أن الوضع المالي للناديين وامتلاء المساحة المتاحة لهما ضمن برنامج الاستقطاب شكّلا العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى صيغة نهائية للصفقة.

ويشكل الاتفاق الذي توصل إليه الشباب مع محرز تطوراً جديداً في الملف، بعدما انتقلت المفاوضات من مرحلة المنافسة على اللاعب والبحث عن صيغة مالية إلى اتفاق كامل بين الشباب ومحرز، لتصبح موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين العقبة الأخيرة أمام توقيع العقد.

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بدر الرزيزاء بعد تزكيته: لا يوجد سر في نجاحنا بالانتخابات… قرأنا اللائحة والشروط فقط

ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
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بدر الرزيزاء بعد تزكيته: لا يوجد سر في نجاحنا بالانتخابات… قرأنا اللائحة والشروط فقط

ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)
ياسر المسحل وبدر الرزيزاء يحييان بعضهما عقب التزكية (سعد العنزي)

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اعتزازه بتوليه رئاسة الاتحاد عقب تزكيته من قبل الجمعية العمومية، مشيداً بالزخم الكبير والإقبال الناجح الذي شهدته العملية الانتخابية.

وقال الرزيزاء في تصريحات لوسائل الإعلام: «بدايةً، لا أعتقد أن هناك أسراراً في نجاحنا بالانتخابات؛ الشيء الوحيد هو أننا قرأنا النظام، وقرأنا اللائحة، واطلعنا على الشروط والالتزامات، ويمكن أن يكون هذا هو السبب الوحيد الذي جعل القائمة اليوم هي القائمة الوحيدة التي استوفت جميع الشروط».

وأضاف: «أشكر زملائي المرشحين الآخرين الذين تقدموا، ولم يحالفهم الحظ للوصول إلى المرحلة النهائية، فلهم كل الشكر»،

وأكمل: «اليوم والحمد لله، قد تكون هذه الانتخابات هي الأعلى من ناحية الزخم وعدد المرشحين؛ حيث ضمت القائمة الأولية التي رأيناها نحو 6 مرشحين - أو ربما سبعة لست متأكداً إن كان البعض قد انسحب سابقاً - وهو عدد ليس بالبسيط، والحمد لله كان هناك إقبال جيد جداً من المرشحين على عضوية مجلس الإدارة، وكان الحظ حليفنا في استيفاء جميع الشروط المطلوبة».

وحول نهج الإدارة وآلية اتخاذ القرار داخل مجلس الاتحاد، أفاد بدر الرزيزاء: «أتمنى ألا يخص الجواب شخصي وحدي، بل يخص جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تماماً؛ لأن أي قرار سنتخذه سيكون بالمشاورة والتفاهم والتنسيق مع زملائي أعضاء المجلس. سياسة العمل لن تكون منفردة إطلاقاً، بل قائمة على الاستشارة والاتفاق، وهذه الآلية والنهج سيضمنان تحقيق الانسجام والوصول إلى القرارات الأفضل للمجموعة بشكل عام».

واختتم الرزيزاء تصريحاته بالحديث عن بيئة العمل ودراسة القضايا المستقبلية قائلاً: «اليوم يوجد أمين عام للاتحاد، والعمل مع الجميع إيجابي ومنتج للغاية. ورغم أنني لم أدخل الوسط سابقاً إلا كرئيس نادي سابق، فإننا لمسنا عملاً إبداعياً عالياً وتعاوناً كبيراً. جميع الأمور المذكورة خاضعة حالياً للتفكير والدراسة لبحث مدى الحاجة للتغيير من عدمها، وحتى الآن لا يوجد جواب واضح حيال ذلك».

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المسحل: نتائج الأخضر في مونديال 2026 أحد أسباب رحيلي… وميزانية اتحاد القدم مليار ريال

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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المسحل: نتائج الأخضر في مونديال 2026 أحد أسباب رحيلي… وميزانية اتحاد القدم مليار ريال

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

كشف ياسر المسحل، الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نتائج المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره عدم الاستمرار، مؤكداً أنه كان يطمح إلى تجاوز ما تحقق في نسخة مونديال قطر 2022.

وقال المسحل، خلال المؤتمر الصحافي: «كنت دائماً أقول لنفسي إن مونديال 2026 يجب أن يتجاوز ما تحقق في 2022، لكن بعد نهاية البطولة وجدت أن الهدف لم يتحقق، ولذلك فضّلت إتاحة الفرصة أمام دماء جديدة، وكانت نتيجة المنتخب في المونديال أحد الأسباب الرئيسية لمغادرتي».

وعن الوضع المالي للاتحاد، أكد المسحل سلامة القوائم المالية وعدم وجود أي ملاحظات من المحاسب القانوني، مشيراً إلى أن الميزانية السنوية تقارب مليار ريال، ويتم صرفها وفق آلية شهرية معتمدة.

وأضاف: «الميزانية موجودة ومعتمَدة، ونغادر اليوم مع توافر مبالغ كافية لتغطية الاستحقاقات المقبلة، بفضل الدعم السخي من القيادة ومشاركة القطاع الخاص، ولا توجد أي تحديات مالية».

وشدَّد المسحل على أنه لن يبتعد عن كرة القدم بعد مغادرته منصبه، موضحاً: «سأستمر في خدمة كرة القدم، فلا يربطني بها منصب. سأواصل عملي في اللجان التي أنتمي إليها، وسأضع خبرة سبعة أعوام في خدمة الجميع».

وحول تقديم توصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد الجديد، قال المسحل إن الإدارات داخل الاتحاد تؤدي أعمالها بالشكل المناسب، وبالتالي لا توجد توصيات محددة، مؤكداً أن بدر الرزيزاء تواصل معه عند تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد.

وتابع: «هناك أكثر من مرشح تواصل معي، وحرصت على تحفيزهم ودعمهم، لأنني أتمنى أن يأتي شخص يكمل هذه المسيرة، وهذا ما يجب أن يحدث في المؤسسات الرياضية».

وعن أبرز التحديات التي تنتظر الإدارة الجديدة، أشار المسحل إلى أن نتائج المنتخب الأول ستبقى المعيار الأهم لدى الجماهير، وقال: «عندما بدأنا العمل كان المنتخب في المركز السبعين عالمياً، ووصل اليوم إلى المركز الـ58 والأول خليجياً، لكن ذلك لا يرضي طموحاتنا العالية».

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على مواصلة العمل، مضيفاً: «أنا واثق من أنهم سيبذلون جهوداً مضاعفة، والأهم أن نصبر عليهم ونمنحهم الدعم اللازم لتحقيق التطلعات».

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتحرك لضم بنزيمة... والفرنسي يرفض

كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الشباب يتحرك لضم بنزيمة... والفرنسي يرفض

كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)
كريم بنزيمة يرفض على الاطلاق اللانتقال لنادي الشباب (سعد العنزي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، في حال انتهاء علاقته مع الهلال، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن المهاجم الفرنسي يرفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي.

وبحسب المصادر، أبلغ بنزيمة الهلال بتمسكه بالبقاء مع الفريق، أو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، شريطة حصوله على كامل مستحقاته المالية المتبقية حتى نهاية عقده في 30 يونيو (حزيران) 2027.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل على 25 مليون دولار سنوياً بموجب عقده المباشر مع الهلال، وتبلغ مستحقاته المتبقية، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو المقبل، نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أيضاً عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، على افتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال، فيما يتضمن بنداً يمنع بنزيمة من اللعب خارج السعودية طوال مدة سريانه، إذ يؤدي انتقاله إلى نادٍ خارج المملكة ومشاركته معه إلى إلغاء العقد فوراً.

وتجعل هذه المعادلة انتقال بنزيمة إلى نادٍ آخر داخل الدوري السعودي أحد الخيارات التي تسمح له بالمحافظة على عقده الآخر الممتد حتى 2030، إلا أن دخول الشباب على خط المفاوضات اصطدم حتى الآن برفض اللاعب.

وفي المقابل، لا يرتبط إتمام الصفقة بموافقة بنزيمة وحدها، إذ يصطدم طلب الشباب بضرورة تصريف لاعبه الإنجليزي جوش براونهيل، البالغ 30 عاماً، قبل أن تتاح للنادي إمكانية استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وطلب الشباب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقال بنزيمة، إلا أن المصادر شددت على أن موقف اللاعب لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام الصفقة، في ظل رفضه الكبير لفكرة ارتداء قميص الشباب.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت أيضاً في تقريرها المنشور في 25 أغسطس أن بنزيمة يرفض خيار تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضع التطور الجديد مستقبل المهاجم الفرنسي أمام خيارات محدودة، في ظل تمسكه بالحصول على كامل حقوقه المالية إذا انتهت علاقته مع الهلال، وفي الوقت ذاته حاجته إلى البقاء داخل كرة القدم السعودية إذا أراد المحافظة على عقده الآخر الممتد حتى عام 2030، بينما لم تنجح موافقة الشباب وتحركه لدى رابطة الدوري حتى الآن في تغيير موقف اللاعب الرافض للانتقال.

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