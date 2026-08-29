سيلينيا لـ«الشرق الأوسط»: المساحات الخلفية أسقطتنا أمام الدرعية

بينما يعيش النصر نشوة «الانتصارات والأرقام» في الدوري السعودي للمحترفين، فإن إدارته ما زالت تعاني أزمة القيود الصارمة من لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تحول دون اعتماد خطتها المالية وتجديد عقود بعض لاعبي الفريق.

ووفقاً للمصادر، فإن الإدارة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء المالية من خلال توقيع اتفاقيات إعارة لعدد من لاعبيها؛ إذ توصلت بالفعل إلى اتفاق على بيع المدة المتبقية للاعب الوسط علي الحسن إلى نادي الفتح، وبيع المدافع الشاب ماجد قشيش إلى نادي التعاون.

وتستهدف الإدارة من هذه التحركات توفير السيولة وتخفيض سقف الأجور لإقناع اللجنة بالسماح بتسجيل وتجديد عقود الثنائي الجناح عبد الرحمن غريب وحارس المرمى راغد النجار.

وفي السياق ذاته، تبدي الإدارة اهتماماً ملحوظاً بالتعاقد مع ظهير محلي سعودي لتعزيز العمق الدفاعي للفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

وكان «العالمي» واصل عزفه المنفرد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره أمام التعاون إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب «الأول بارك»، محققاً العلامة الكاملة بأربعة انتصارات متتالية (12 نقطة).

المباراة شهدت دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما سجل هدف الفوز التكتيكي في الدقيقة 50. هذا الهدف رفع رصيد «الدون» إلى 104 أهداف بقميص النصر في الدوري، لينفرد بلقب الهداف التاريخي للنادي في عهد دوري المحترفين، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للنجم المعتزل محمد السهلاوي (103 أهداف). وتُوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في المباراة عطفاً على أدائه القيادي ومساهمته الهجومية الحاسمة.

رونالدو أصبح الهداف التاريخي لنادي النصر في الدوري السعودي (تصوير: عبدالعزيز النومان)

وعلى الرغم من فرحة الصدارة، فإن المباراة دقت ناقوس الخطر حول المنظومة الدفاعية؛ إذ استمرت معضلة النصر في استقبال الأهداف للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الاتفاق الماضية (3-2). كما شهدت المواجهة المشاركة الرسمية الأولى لحارس المرمى نواف العقيدي هذا الموسم بعد عودته للتشكيل الأساسي.

وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، أعرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، عن فخره باللاعبين، واصفاً نفسه بـ«المايسترو» الذي يقود مجموعة من العازفين المهرة الذين يسهلون من مأموريته.

وأكد أنجي: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة نظراً للظروف البدنية بعد اللقاء الماضي الذي لعبناه بنقص عددي وتحت رطوبة عالية. الجدول الحالي استثنائي ولم أواجه مثله في مسيرتي من قبل».

ولتلافي الإجهاد البدني والذهني، قرر المدرب منح اللاعبين راحة كاملة لمدة يومين، بعد سلسلة من المباريات الشاقة والمضغوطة التي خاضها الفريق دون أي قسط كافٍ من الراحة، بدءاً من مواجهة الدرعية في كأس الملك، مروراً برحلة الشرقية الصعبة أمام الاتفاق، وختاماً بلقاء التعاون. وتأتي هذه الخطوة لالتقاط الأنفاس قبل الاستعداد لقادم الاستحقاقات.

وبعد وصول رونالدو للهدف رقم 978 في مسيرته الاحترافية، تسلط وسائل الإعلام العالمية الضوء على النصر باعتباره المحطة التاريخية التي قد تشهد تسجيل الأسطورة لهدفه رقم 1000؛ إذ تترقب وسائل الإعلام العالمية مسيرة «الدون» مع النصر للوصول إلى حاجز الرقم 1000 هذا الموسم، في رقم تاريخي سيسجل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبات النصر أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي ينجح في التسجيل خلال 91 مباراة متتالية في المسابقة، مما يعكس القوة الهجومية الضاربة للفريق.

واستقر المدرب على إغلاق ملف التعاقدات الأجنبية الصيفية بشكل مؤقت بالاكتفاء بصفقة البرتغالي سامو كوستا، لحين تسوية القضايا المالية العالقة مع لجنة «الرقابة»، في وقت تطالب فيه الجماهير النصراوية بتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع لاعب واحد على الأقل ضمن فئة المواليد في خانة الهجوم أو محور الارتكاز.

وينصب تركيز الطاقم الفني حالياً على استغلال فترة التوقف المقبلة لالتقاط الأنفاس وتجهيز المصابين بدنياً، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة والقمة النارية أمام الاتحاد في الجولة الخامسة بجدة في 5 سبتمبر (أيلول)، في وقت ترى فيه الجماهير النصراوية أنها الاختبار الحقيقي لجاهزية المدرب بوستيكوغلو وكتيبة الفريق للموسم الجديد.