الدوري الألماني: دورتموند يصالح جماهيره بثنائية في هامبورغ

بدأ بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني (بوندسليغا) بالفوز 2/ صفر على ضيفه هامبورغ في مباراة أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، مساء السبت.

وتقدم دورتموند بهدف مبكر سجله المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله اليوناني النشيط كونستانتينوس كاريتساس.

وأضاف يانيس كونستانتيلياس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليترك بصمة مميزة في أول ظهور له بالدوري الألماني.

وبهذا الفوز يصالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 1/ 2 أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر «فرانز بيكنباور» يوم السبت الماضي.

وارتفعت معنويات الفريق «الأصفر والأسود» قبل مواجهة هامبورغ بالشبيل أحد أندية دوري الدرجة الخامسة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس ألمانيا. وبعدها بثلاثة أيام سيحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على هوفنهايم.