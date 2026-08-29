الهلال يستعيد تمبكتي وبوابري قبل «الأهلي»

شارك الثنائي حسان تمبكتي، والفرنسي سايمون بوابري، لاعبا الهلال، في تدريبات فريقهما الجماعية، مساء السبت، ليصبحا رهن إشارة الإيطالي سيموني إنزاغي في مواجهة الزعيم المقبلة أمام الأهلي.

وتعرض تمبكتي للإصابة في يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم.

وكان الإسباني خوان خيمينيز، طبيب فريق الهلال، قد أوضح في وقت سابق أن التقارير التي وصلتهم عن إصابة اللاعب لم تكن مطابقة تماماً لما وجدوه عند فحصه، حيث كان لا يزال يعاني من التهاب وألم واضحين في اللفافة العضلية، قبل أن يشير في يوم 12 أغسطس (آب) الحالي إلى أن اللاعب وصل إلى مرحلة متقدمة من تدريبات الصالة الرياضية، قبل أن يشارك بشكل جزئي في تدريبات فريقه الجماعية خلال الأيام الماضية، لتكتمل جاهزيته مؤخراً للعودة للمشاركة في المباريات.

أما فيما يتعلق باللاعب الفرنسي سايمون بوابري، فقد أكمل برنامجه التأهيلي نظير إصابته الأخيرة في عضلة الفخذ، ليشارك بعد ذلك في التمارين الجماعية ليصبح جاهزاً للعب.