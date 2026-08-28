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الرياضة رياضة سعودية

غوميز: الإرهاق ليس عذرا لتواضع الخليج أمام الهلال

البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
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غوميز: الإرهاق ليس عذرا لتواضع الخليج أمام الهلال

البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج (تصوير: نايف العتيبي)

عبّر البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، عن استيائه عقب خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 5-1، مؤكداً أن الإرهاق وضغط المباريات أثّرا على أداء لاعبيه، لكنه رفض اعتبار ذلك مبرراً للمستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق خلال الشوط الأول.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة، ومن الطبيعي أن أشعر بالسوء بعد الخسارة بهذه النتيجة، لكن عند الدخول في تفاصيل اللقاء سنجد بعض الأمور الإيجابية».

وأشار مدرب الخليج إلى تفاوت فترات الراحة بين الفريقين، موضحاً: «الهلال خاض مباراته الماضية قبلنا وحصل على أيام راحة أكثر، فيما تأخرنا في أبها بسبب ظروف الطيران، وهو ما انعكس على جاهزية اللاعبين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما قاله للاعبين بين شوطي المباراة، أجاب غوميز: «أكدت لهم ضرورة الوقوف بصورة أفضل داخل الملعب، والاحتفاظ بالكرة، وعدم استقبال مزيد من الأهداف. لا أستطيع القول إننا قدمنا شوطاً ثانياً كبيراً، لكن أداءنا تحسّن».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن الهلال أهدر فرصاً أخرى في الشوط الثاني، والإرهاق الشديد كان واضحاً على لاعبينا، لكنه لا يشكل عذراً لظهورنا بهذا المستوى المتواضع في الشوط الأول».

وعن مدى تأثر فريقه بارتفاع نسبة الرطوبة، قال: «الرطوبة كانت جزءاً من عوامل الإرهاق، لكن التأثير الأكبر كان بدنياً نتيجة ضغط المباريات وتواليها. من الإيجابيات أننا نجحنا في الاستحواذ على الكرة خلال بعض فترات اللقاء، إلا أن من أبرز السلبيات تركيز الهلال هجماته على الجهة اليمنى وعدم قدرتنا على الحد من خطورته»

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السبت... ختام منافسات «كسر الزمن» على حلبة جدة

من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
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السبت... ختام منافسات «كسر الزمن» على حلبة جدة

من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)

اختتمت الجمعة فعاليات اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية لـ«كسر الزمن 2026»، والتي تقام على حلبة كورنيش جدة.

وكان برنامج الجولة انطلق الخميس بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، إلى جانب جلسة تصوير السائقين، وبلغ عدد المسجلين في الجولة الأولى 107 متسابقين ومتسابقات، فيما اجتاز 74 منهم إجراءات الفحص الفني، استعداداً لخوض المنافسات ضمن 11 فئة، إضافة إلى كأس السيدات.

وتتواصل منافسات الجولة السبت، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق، وتُختتم منافسات الجولة عند منتصف الليل بحفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

وتُعد بطولة السعودية لكسر الزمن منافسة فردية تقام على مسار محدد داخل الحلبة، ويهدف خلالها كل متسابق إلى تسجيل أسرع زمن ممكن، مع الالتزام بالمسار وقواعد السلامة، فيما يُحدد ترتيب المشاركين وفق الأزمنة المسجلة، وليس بناءً على مراكز الانطلاق أو التجاوزات.

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رياضة سباق السيارات السعودية
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ميتي: جماهير الهلال أسعدتني... وتركيزنا على الأهلي

ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
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ميتي: جماهير الهلال أسعدتني... وتركيزنا على الأهلي

ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)

قال الفرنسي محمد قادر ميتي لاعب الهلال، إن فريقه استعد بصورة جيدة للمواجهة التي جمعته بالخليج، مبدياً سعادته بالانتصار والنجاح في تسجيل خمسة أهداف، مؤكداً أن التركيز سيتحول سريعاً نحو المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وقال ميتي: استعددنا جيداً طوال الأسبوع، ونحن سعداء جداً بتسجيل خمسة أهداف، فمن غير المعتاد أن تسجل هذا العدد الكبير من الأهداف. الآن علينا العودة للعمل والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الأهلي، وهدفنا حصد ثلاث نقاط جديدة.

وعن قدرة الفريق في المحافظة على الإيقاع ذاته رغم توالي المباريات، أوضح: علينا الاستمرار في التدريبات، والاهتمام بالاستشفاء بصورة جيدة، ثم تقديم كل ما لدينا في كل مباراة. نمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين، وهذا يمنحنا إمكانية إجراء الكثير من المداورة.

وتحدث ميتي عن أهدافه الشخصية هذا الموسم، قائلاً: أشعر بأنني في حالة جيدة، وأطمح إلى تسجيل الكثير من الأهداف، ومساعدة الفريق بصورة أكبر، واكتساب المزيد من الثقة. خطوة بعد أخرى سأتمكن من الوصول إلى أهدافي.

وعن تسجيله وحضوره اللافت في المباراة، قال: أريد الاستمرار في التأثير على المباريات وتسجيل الأهداف، هذا ما أسعى إليه.

واختتم ميتي حديثه بالإشادة بالجماهير التي حضرت رغم ظروف الطقس، وقال: هم موجودون دائماً، ويواصلون الهتاف وتشجيعنا ويساعدوننا كثيراً. سعيد جداً بوجودهم في الملعب، وسنواصل العمل بهذه الطريقة.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«سيدات الهلال» يبرم صفقة الموسم بضم النيجيرية أوتشيبي 

كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
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«سيدات الهلال» يبرم صفقة الموسم بضم النيجيرية أوتشيبي 

كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)

عزز فريق سيدات الهلال، صفوفه بالنيجيرية كريستي أوتشيبي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2028 في واحدة من أبرز صفقات الفريق في الموسم الجديد.

وانضمت أوتشيبي إلى الهلال بعد نهاية تجربتها مع بنفيكا البرتغالي الذي مثلته منذ عام 2020 وخاضت معه 179 مباراة سجلت خلالها 11 هدفاً وأسهمت في تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية، من بينها ستة ألقاب للدوري البرتغالي.

وتملك اللاعبة خبرة أوروبية واسعة إذ شاركت مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للسيدات وبلغت معه الدور ربع النهائي في نسخة 2023-2024 إلى جانب قدرتها على اللعب في مركز المحور الدفاعي وقلب الدفاع.

وعلى الصعيد الدولي تعد أوتشيبي من العناصر البارزة في المنتخب النيجيري وسبق لها المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024، كما توجت مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات.

ويأتي التعاقد مع الدولية النيجيرية ضمن تحركات الهلال لتدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة دولية وأوروبية، في إطار استعداداته للمنافسات المحلية المقبلة.

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