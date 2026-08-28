غوميز: الإرهاق ليس عذرا لتواضع الخليج أمام الهلال

عبّر البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، عن استيائه عقب خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 5-1، مؤكداً أن الإرهاق وضغط المباريات أثّرا على أداء لاعبيه، لكنه رفض اعتبار ذلك مبرراً للمستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق خلال الشوط الأول.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة، ومن الطبيعي أن أشعر بالسوء بعد الخسارة بهذه النتيجة، لكن عند الدخول في تفاصيل اللقاء سنجد بعض الأمور الإيجابية».

وأشار مدرب الخليج إلى تفاوت فترات الراحة بين الفريقين، موضحاً: «الهلال خاض مباراته الماضية قبلنا وحصل على أيام راحة أكثر، فيما تأخرنا في أبها بسبب ظروف الطيران، وهو ما انعكس على جاهزية اللاعبين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما قاله للاعبين بين شوطي المباراة، أجاب غوميز: «أكدت لهم ضرورة الوقوف بصورة أفضل داخل الملعب، والاحتفاظ بالكرة، وعدم استقبال مزيد من الأهداف. لا أستطيع القول إننا قدمنا شوطاً ثانياً كبيراً، لكن أداءنا تحسّن».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن الهلال أهدر فرصاً أخرى في الشوط الثاني، والإرهاق الشديد كان واضحاً على لاعبينا، لكنه لا يشكل عذراً لظهورنا بهذا المستوى المتواضع في الشوط الأول».

وعن مدى تأثر فريقه بارتفاع نسبة الرطوبة، قال: «الرطوبة كانت جزءاً من عوامل الإرهاق، لكن التأثير الأكبر كان بدنياً نتيجة ضغط المباريات وتواليها. من الإيجابيات أننا نجحنا في الاستحواذ على الكرة خلال بعض فترات اللقاء، إلا أن من أبرز السلبيات تركيز الهلال هجماته على الجهة اليمنى وعدم قدرتنا على الحد من خطورته»