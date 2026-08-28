إنزاغي مشيدا بجماهير الهلال: ساندتنا في أجواء صعبة

أشاد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال فوزه على الخليج بنتيجة 5-1، مؤكداً أن اللاعبين نجحوا في التعامل مع الظروف المناخية الصعبة والخروج بانتصار مهم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة كبيرة وحققنا فوزاً مهماً في ظل أجواء مناخية صعبة. نعمل يومياً من أجل تقديم الأفضل، ونجتهد مع المجموعة لإظهار كل ما يمتلكه اللاعبون من إمكانات».

وأضاف: «أشكر اللاعبين على الجهود التي بذلوها في المباراة، كما أشكر جماهير الهلال التي سجلت حضوراً مميزاً كعادتها، رغم صعوبة الأجواء داخل الملعب وخارجه».

وعن إهدار عدد من الفرص رغم السيطرة شبه التامة، خصوصاً في الشوط الثاني، أوضح مدرب الهلال: «لا أعتقد أن ما حدث كان نتيجة تراخٍ، بل غياب التوفيق في بعض الكرات. نحرص على مراجعة جميع اللقطات والعمل على تصحيحها مستقبلاً».

وتحدث إنزاغي عن مستوى سامرفيل، المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلاً: «اللاعب انضم إلى الفريق متأخراً ولا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقديم أفضل مستوياته. سمرفيل لاعب كبير وإضافة مهمة، وقد سجل وصنع وحصل على جائزة رجل المباراة، وسيكون دعامة قوية لنا في عدة مراكز قد نحتاج إلى توظيفه فيها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تراجع الفاعلية الهجومية في الشوط الثاني، وما إذا كان الفريق قد حافظ على جهده استعداداً لمواجهة الأهلي، قال إنزاغي: «من الطبيعي، بعد التقدم بهذه النتيجة في الشوط الأول، أن نحافظ على التوازن خلال الشوط الثاني ونعمل على ترشيد جهد اللاعبين. المشوار لا يزال طويلاً، وتنتظرنا مباريات صعبة، ولذلك يجب أن تكون الحلول حاضرة دائماً».

وحول النهج الفني المنتظر عند عودة سالم الدوسري، أوضح المدرب الإيطالي أن مرونة سامرفيل تمنح الجهاز الفني خيارات متعددة، مضيفاً: «يمكننا الاستعانة بسامرفيل في مراكز 7 أو 9 أو 11، وفقاً لاحتياجات الفريق وظروف كل مباراة»