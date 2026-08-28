واتكينز في الرياض... والهلال يعلن الصفقة خلال ساعات

وصل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك تمهيداً لانضمامه للهلال قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي.
وحطّت الطائرة التي أقّلت اللاعب في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 7:40 مساء الجمعة؛ حيث كان في استقباله سايمون فرانسيس المدير الفني لكرة القدم بنادي الهلال.
#عاجل| لحظة وصول اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز إلى الرياض، تمهيداً لانضمامه لفريق #الهلال قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي. pic.twitter.com/7V6XWDH67q
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 28, 2026
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن حسم الصفقة للزعيم خلال الساعات المقبلة، بعد اكتمال إجراءات التوقيع مع اللاعب الذي سبق أن اتفق مسؤولو الهلال بشكل نهائي مع مسؤولي نادي أستون فيلا على شراء عقده مقابل 58 مليون يورو.