واتكينز في الرياض... والهلال يعلن الصفقة خلال ساعات

أبدى فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، سعادته بتحقيق الانتصار الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، مؤكداً أن فريقه فرض سيطرته على معظم مجريات المباراة أمام أبها.

وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «سعداء بالانتصار الأول في الدوري، سيطرنا تقريباً على أغلب مجريات المباراة، سواء من ناحية اللعب أو تسجيل الأهداف».

وأضاف: «هناك تحسن واضح في الانضباط، وكذلك في التمريرات الطويلة والقصيرة، وسنستمر في العمل من أجل تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة».

بدوره، أوضح دامير بوريتش، مدرب أبها، أن الإصابات وضغط المباريات كانتا من أبرز الأسباب التي أثرت في أداء فريقه خلال مواجهة الفيحاء، مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه المنافس وتحقيقه الفوز.

وأضاف: «اضطررنا اليوم إلى إشراك الظهير الأيسر في مركز الظهير الأيمن بسبب ظروف الإصابة، وهذا جزء من المشكلات التي تواجه الفريق، خصوصاً مع خوض عدد كبير من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة جداً».

وتابع مدرب أبها: «تحدثت قبل المباراة عن بعض المشكلات التي تواجه فريقنا، ومع بداية المباراة خسرنا لاعباً بسبب الإصابة، كما ظهر التعب على معظم لاعبي الفريق خلال هذه المواجهة، وهو ما أثر في مردودنا».