مارتينيلي يمنح «الهلال» الضوء الأخضر... والصفقة تدخل مراحلها الأخيرة

اقترب نادي الهلال خطوة جديدة من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات، بعدما أعطى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف الفريق.

وكشف الصحافي الإيطالي الأشهر «فابريزيو رومانو»، الجمعة، أن مارتينيلي وافق على الانتقال إلى الهلال، بينما دخلت المفاوضات مراحلها النهائية، مع استمرار العمل بين الناديين على استكمال تفاصيل الصفقة وإجراءاتها قبل إتمام انتقال اللاعب إلى الرياض.

تأتي التطورات الجديدة بعد أيام من المفاوضات بين الهلال وآرسنال، وسط سعي النادي السعودي لتعزيز جناحه الهجومي بلاعب جديد، في حين أشارت تقارير إلى أن الصفقة باتت قريبة من الحسم.

وذكرت تقارير إنجليزية، الجمعة، أن الكشف الطبي للاعب يجري الترتيب له، مع وصول قيمة الصفقة المحتملة إلى نحو 56 مليون جنيه إسترليني (75.8 مليون دولار، 286 مليون ريال سعودي).

ويمثل رحيل مارتينيلي نهاية رحلة طويلة مع آرسنال بدأت في عام 2019، عندما انضم اللاعب البرازيلي من إيتوانو مقابل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يتحول تدريجياً إلى أحد أبرز عناصر الفريق اللندني.

وخاض صاحب الـ25 عاماً نحو 275 مباراة بقميص آرسنال في مختلف المسابقات حتى نهاية الموسم الماضي، سجل خلالها 62 هدفاً، بعدما كان قد سجل 10 أهداف خلال 34 مباراة مع إيتوانو في بداية مسيرته الاحترافية.

وعاش مارتينيلي موسماً متبايناً على المستوى الفردي في 2025-2026، إذ تراجع تأثيره في «الدوري الإنجليزي»، لكنه تألّق أوروبياً، وسجل 6 أهداف في «دوري أبطال أوروبا»، وأنهى الموسم بـ11 هدفاً في جميع المسابقات، خلال موسم تُوّج فيه آرسنال بلقب «الدوري الإنجليزي الممتاز» وبلغ نهائي «دوري الأبطال».

وحصد البرازيلي مع آرسنال أيضاً كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، بينما تُوّج مع منتخب البرازيل الأولمبي بذهبية أولمبياد طوكيو، كما شارك مع المنتخب الأول في كأس العالم 2022 و2026، وسجل هدف الفوز على اليابان في «مونديال 2026»، ليواصل تثبيت مكانه ضِمن خيارات «السيليساو».