العطوي: الفتح لا يملك الوقت الكافي للاستعداد لـ«الاتحاد»

قال خالد العطوي مدرب فريق الفتح إن فريقه لا يملك الوقت الكافي للاستعداد الفني لمواجهة الاتحاد السبت، بعد أن عاد مساء الخميس من المجمعة؛ إذ سيعتمد على جانب الفيديو وبعض الأمور التي يمكن أن تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر نادي الفتح أن فريقه كان قريباً من الفوز في المباراة الماضية أمام الفيصلي، إلا أنه لم يوفق مجدداً بسبب المصاعب التي تعرض لها فريقه نتيجة ضغط المباريات التي خاضها، والتنقلات المرهقة في وقت زمني قصير، فضلاً عن الطقس الحار في هذه الفترة.
وعن جاهزية الحارس الكرواتي أدريان شيمبر الذي تم التعاقد معه والذي تم الإعلان عنه قبل وقت وجيز من المؤتمر، قال العطوي: «تعتمد مشاركته على جاهزيته، وسيتضح ذلك قبل المباراة إن كان جاهزاً للمشاركة». وشدد العطوي على أن تحديد الأسماء التي سيشارك بها سيكون حسب جاهزية اللاعبين، مبيناً أن الأجواء إيجابية، واللاعبين لديهم الرغبة في الفوز، وأنهم يفكرون بشكل إيجابي، وسيقاتلون لجلب الفوز الأول.