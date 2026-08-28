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العطوي: الفتح لا يملك الوقت الكافي للاستعداد لـ«الاتحاد»

العطوي قال إن فريقه يعاني من ضغط المباريات (موقع نادي الفتح)
العطوي قال إن فريقه يعاني من ضغط المباريات (موقع نادي الفتح)
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العطوي: الفتح لا يملك الوقت الكافي للاستعداد لـ«الاتحاد»

العطوي قال إن فريقه يعاني من ضغط المباريات (موقع نادي الفتح)
العطوي قال إن فريقه يعاني من ضغط المباريات (موقع نادي الفتح)

قال خالد العطوي مدرب فريق الفتح إن فريقه لا يملك الوقت الكافي للاستعداد الفني لمواجهة الاتحاد السبت، بعد أن عاد مساء الخميس من المجمعة؛ إذ سيعتمد على جانب الفيديو وبعض الأمور التي يمكن أن تساعد الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر نادي الفتح أن فريقه كان قريباً من الفوز في المباراة الماضية أمام الفيصلي، إلا أنه لم يوفق مجدداً بسبب المصاعب التي تعرض لها فريقه نتيجة ضغط المباريات التي خاضها، والتنقلات المرهقة في وقت زمني قصير، فضلاً عن الطقس الحار في هذه الفترة.

وعن جاهزية الحارس الكرواتي أدريان شيمبر الذي تم التعاقد معه والذي تم الإعلان عنه قبل وقت وجيز من المؤتمر، قال العطوي: «تعتمد مشاركته على جاهزيته، وسيتضح ذلك قبل المباراة إن كان جاهزاً للمشاركة». وشدد العطوي على أن تحديد الأسماء التي سيشارك بها سيكون حسب جاهزية اللاعبين، مبيناً أن الأجواء إيجابية، واللاعبين لديهم الرغبة في الفوز، وأنهم يفكرون بشكل إيجابي، وسيقاتلون لجلب الفوز الأول.

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أستون فيلا يؤكد رحيل واتكينز إلى الهلال

المهاجم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز على أعتاب الهلال (رويترز)
المهاجم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز على أعتاب الهلال (رويترز)
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أستون فيلا يؤكد رحيل واتكينز إلى الهلال

المهاجم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز على أعتاب الهلال (رويترز)
المهاجم الإنجليزي الدولي أولي واتكينز على أعتاب الهلال (رويترز)

أكّد الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، رحيل المهاجم الدولي أولي واتكينز إلى الدوري السعودي، والتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون ليحل محله.

ويشهد نادي أستون فيلا، المُتوَّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي، رحيل لاعب أساسي جديد، بعد لوكا دينيي وإزري كونسا والبلجيكي يوري تيليمانس ومورغان روغرز. غير أن معظم هذه المغادرات جرى تعويضها عددياً.

وقال إيمري في مؤتمر صحافي: «لا نريد أن نكون نادياً يبيع اللاعبين، لكن ذلك كان من مسؤوليتنا، لأن اللاعبين طلبوا الرحيل ولأنها كانت صفقات جيدة للنادي. هذا لا يغيّر أهدافنا: أن نكون قادرين على المنافسة، والقتال من أجل الوجود في المراكز المتقدمة».

ومن المتوقع أن ينضم واتكينز (30 عاماً) إلى الهلال، علماً بأنه لم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت أولى مباريات الدوري الإنجليزي، وخسرت أمام برايتون 0 - 4 الأحد.

وعلّق المدرب الإسباني على غياب اللاعب: «أخبرنا بعد المباراة أنه آسف وأنه ارتكب خطأ. لقد تقبلنا ذلك، وكذلك اللاعبون، لأنه كان دائماً صاحب سلوك مثالي مع النادي ومعي».

وأضاف: «قلت له وداعاً وعانقته بقوة مع بعض الدموع. لكن الآن يبدأ فصلٌ جديدٌ مع نيكولاس جاكسون»، وذلك قبل الإعلانات الرسمية من الناديين المعنيين.

يلعب جاكسون في تشيلسي منذ عام 2023، وقد أعاره الـ«بلوز» إلى بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الماضي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي نادي الهلال بريطانيا
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يطلب «صبياني الشباب» بنظام الإعارة

حسين صبياني (موقع نادي الشباب)
حسين صبياني (موقع نادي الشباب)
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الدرعية يطلب «صبياني الشباب» بنظام الإعارة

حسين صبياني (موقع نادي الشباب)
حسين صبياني (موقع نادي الشباب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي الدرعية قدّمت عرضاً رسمياً لنظيرتها في نادي الشباب، للتعاقد مع الظهير الأيسر حسين صبياني خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بنظام الإعارة مقابل مبلغ مالي، مع إدراج خيار الشراء بنهاية العقد.

وأكّدت المصادر نفسها أن إدارة نادي الشباب أبدت موافقتها على العرض المقدم، حيث يقف الملف حالياً في انتظار صدور موافقة لجنة الرقابة المالية للتوقيع الرسمي وإتمام جميع إجراءات الصفقة.

يُذكر أن حسين صبياني (25 عاماً) مثّل الفريق الأول بنادي الشباب في 60 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وصناعة 3 تمريرات حاسمة.

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شيمبر يحمي عرين الفتح أمام الاتحاد… والحسن يقترب من العودة

الحارس الكرواتي أدريان شيمبر وقّع رسمياً للفتح (نادي الفتح)
الحارس الكرواتي أدريان شيمبر وقّع رسمياً للفتح (نادي الفتح)
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شيمبر يحمي عرين الفتح أمام الاتحاد… والحسن يقترب من العودة

الحارس الكرواتي أدريان شيمبر وقّع رسمياً للفتح (نادي الفتح)
الحارس الكرواتي أدريان شيمبر وقّع رسمياً للفتح (نادي الفتح)

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع الحارس الكرواتي أدريان شيمبر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات سريعة بين الطرفين انتهت بالاتفاق على إتمام الصفقة.

ووصل شيمبر إلى محافظة الأحساء تمهيداً للانضمام إلى تدريبات الفريق، على أن يسجل ظهوره الأول بقميص الفتح أمام الاتحاد، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء التعاقد مع الحارس الكرواتي بعد تعثر مفاوضات الفتح مع النصر لاستعادة الحارس الدولي نواف العقيدي، الذي أبدى تردداً تجاه خوض تجربة جديدة مع الفريق الأحسائي، بعدما سبق له تمثيله على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2024 - 2025، وحصل حينها على فرصة المشاركة بصورة منتظمة، قبل أن يعود لاحقاً إلى صفوف المنتخب السعودي.

وفي سياق متصل، تعمل إدارة الفتح على حسم عدد من الصفقات قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفي مقدمتها استعارة لاعب الوسط علي الحسن من النصر.

وتقدمت المفاوضات بين الناديين بشأن انتقال الحسن إلى الفتح، وسط موافقة اللاعب على العودة إلى الأحساء، إضافة إلى قبوله تخفيض المقابل المالي الشهري الذي سيتقاضاه مقارنة بما يحصل عليه مع النصر، في خطوة تقرّبه من إتمام انتقاله خلال الأيام المقبلة.

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