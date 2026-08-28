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سبيرتسيان... نغم أرميني يعزف في الأهلي

النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان (النادي الأهلي)
النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان (النادي الأهلي)
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سبيرتسيان... نغم أرميني يعزف في الأهلي

النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان (النادي الأهلي)
النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان (النادي الأهلي)

جاء هدف الأهلي في شباك أوكلاند ثمرة لقطة فردية مميزة من النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الذي قدّم واحدة من أبرز لحظاته بقميص الفريق، وحوّل مجهوداً فردياً لافتاً إلى تمريرة حاسمة قادت الأهلي إلى الانتصار.

وانطلق سبيرتسيان من طرف الملعب في هجمة مرتدة سريعة، متجاوزاً منافسه بمهارة وسرعة، قبل أن يواصل تقدمه ويقرأ تحرك زميله القادم من الخلف، ليمرر الكرة أمام صالح أبو الشامات، الذي أودعها الشباك مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

ولم تكن التمريرة الحاسمة مجرد لقطة عابرة، بل جاءت امتداداً للمستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب الأرميني منذ انضمامه إلى الأهلي، بفضل حيويته وقتاليته وحضوره المؤثر في وسط الملعب، إلى جانب رؤيته الجيدة وقدرته على اتخاذ القرار المناسب والثقة في التمرير تحت الضغط.

وخلال أول أربع مباريات له بقميص الأهلي، فرض سبيرتسيان نفسه سريعاً بين أبرز عناصر الفريق، بعدما أسهم في 5 أهداف، بواقع هدفين و3 تمريرات حاسمة، ليؤكد أن بدايته مع الفريق جاءت استثنائية بكل المقاييس.

ويتفوق سبيرتسيان على زملائه في الأهلي بعدد من الأرقام خلال المباريات الأربع الأولى، إذ يتصدر قائمة المساهمات التهديفية بـ 5 مساهمات، كما يحتل المركز الأول في صناعة الفرص بـ 17 تمريرة مفتاحية، وصناعة الفرص المحققة بـ 5 فرص، إلى جانب تصدره قائمة صناعة الأهداف بـ 3 تمريرات حاسمة.

وكانت مواجهة أوكلاند امتداداً طبيعياً لحضوره المتصاعد، بعدما فرض نفسه في وسط الملعب، وقاتل على كل كرة، قبل أن يتوج مجهوده الفردي بصناعة هدف الانتصار.

إدوارد سبيرتسيان... حضور يتأكد مباراة بعد أخرى، وبداية تاريخية بقميص الأهلي.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

العقيدي يعود لقائمة النصر أمام التعاون… ورنالدو أساسيًا

نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
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العقيدي يعود لقائمة النصر أمام التعاون… ورنالدو أساسيًا

نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)

تأكدت جاهزية نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، للمشاركة مع فريقه أمام التعاون، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه الاختبارات الطبية والبدنية التي خضع لها دون الشعور بأي آلام.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، ضم العقيدي إلى قائمة الفريق التي ستواجه التعاون، إلى جانب الحارس عبدالرحمن العتيبي، فيما لم يكشف المدرب حتى الآن عن هوية الحارس الذي سيبدأ أساسياً في المباراة.

وشهدت القائمة أيضاً عودة الفرنسي محمد سيماكان، بعدما أبدى جاهزيته للمشاركة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد العراقي حيدر عبدالكريم من القائمة.

وفي المقابل، استبعد أنج الثلاثي سعد الناصر وعواد أمان ومحمد مران، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية، حيث يواصل اللاعبون برامجهم التأهيلية تمهيداً للعودة إلى التدريبات والمباريات.

ومن المنتظر أن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية للنصر أمام التعاون، بعدما فضل أنج إراحته في الشوط الثاني من مواجهة الاتفاق الماضية، ضمن خطة الجهاز الفني لإعادة قائد الفريق إلى المشاركة بصورة تدريجية، والحفاظ على جاهزيته البدنية وتفادي تعرضه للإجهاد.

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يكشف عن خطة التوسع في أكاديمياته

يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
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الأهلي يكشف عن خطة التوسع في أكاديمياته

يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي في حسابه عبر منصة «إكس» عن خطة جديدة للتوسع في أكاديمياته بمختلف مناطق المملكة، في خطوة تستهدف دعم وتنمية القطاع الرياضي، وإتاحة بيئة رياضية احترافية تسهم في تطوير المواهب وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

ويأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، إلى جانب نقل منهجية الأهلي وقيمه الرياضية إلى نطاق أوسع، بما يسهم في بناء أجيال جديدة مرتبطة بالرياضة وقيمها.

ويعمل النادي على تحقيق هذا التوجه من خلال التعاون مع شركة نجوم للإدارة الرياضية، بما يدعم خطة الأهلي للتوسع والوصول إلى نطاق أوسع في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتخصصة في إدارة وتشغيل الأكاديميات الرياضية.

ويعكس المشروع توجه الأهلي نحو الاستثمار في قطاع الأكاديميات باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب وتطويرها، إلى جانب تعزيز حضور النادي المجتمعي والرياضي في مختلف المناطق.

كما تمثل الخطوة امتداداً لاستراتيجية الأهلي في تنمية أعماله وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته الرياضية، وخلق فرص نمو تجارية مستدامة تعزز حضور النادي ومكانته على المستويين المحلي والدولي.

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رياضة سعودية النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخليج يجدد إعارة خيبري «نيوم»

ثامر الخيبري (نادي الخليج)
ثامر الخيبري (نادي الخليج)
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الخليج يجدد إعارة خيبري «نيوم»

ثامر الخيبري (نادي الخليج)
ثامر الخيبري (نادي الخليج)

وافقت إدارة نادي نيوم الرياضي على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم ثامر الخيبري إلى نادي الخليج، وذلك ضمن تحركات الناديين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي الخطوة في إطار إتاحة فرصة أكبر للخيبري لخوض دقائق لعب ومباريات تنافسية، في الوقت الذي يواصل فيه نيوم العمل على تنظيم قائمته الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يمثل الخيبري نادي الخليج خلال الموسم الحالي، على أن يعود إلى صفوف نيوم بعد نهاية فترة الإعارة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الناديين.

وتواصل إدارة نيوم تحركاتها في سوق الانتقالات، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، بهدف الوصول إلى القائمة الأكثر ملاءمة لمتطلبات الموسم والمنافسة على الاستحقاقات المحلية.

ويُعد انتقال الخيبري إلى الخليج خطوة جديدة في مسيرته، بحثاً عن مشاركة أكبر واكتساب المزيد من الخبرة من خلال المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين.

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