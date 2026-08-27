العقيدي يعود لقائمة النصر أمام التعاون… ورنالدو أساسيًا

تأكدت جاهزية نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، للمشاركة مع فريقه أمام التعاون، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه الاختبارات الطبية والبدنية التي خضع لها دون الشعور بأي آلام.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، ضم العقيدي إلى قائمة الفريق التي ستواجه التعاون، إلى جانب الحارس عبدالرحمن العتيبي، فيما لم يكشف المدرب حتى الآن عن هوية الحارس الذي سيبدأ أساسياً في المباراة.

وشهدت القائمة أيضاً عودة الفرنسي محمد سيماكان، بعدما أبدى جاهزيته للمشاركة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد العراقي حيدر عبدالكريم من القائمة.

وفي المقابل، استبعد أنج الثلاثي سعد الناصر وعواد أمان ومحمد مران، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية، حيث يواصل اللاعبون برامجهم التأهيلية تمهيداً للعودة إلى التدريبات والمباريات.

ومن المنتظر أن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية للنصر أمام التعاون، بعدما فضل أنج إراحته في الشوط الثاني من مواجهة الاتفاق الماضية، ضمن خطة الجهاز الفني لإعادة قائد الفريق إلى المشاركة بصورة تدريجية، والحفاظ على جاهزيته البدنية وتفادي تعرضه للإجهاد.