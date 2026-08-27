نيوم يتفق مع أرجنتيني «ضمك» فالنتين فادا

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم أنهت اتفاقها مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب نادي ضمك، للانضمام إلى صفوف الفريق بنظام الانتقال لمدة موسم واحد.

وبحسب المصادر، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب، في خطوة تأتي ضمن تحركات نيوم لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، استعداداً للموسم الجديد والمنافسة على مختلف الاستحقاقات.

ومن المنتظر أن يخضع فادا للإجراءات النظامية والطبية قبل استكمال عملية تسجيله رسمياً، تمهيداً لانضمامه إلى تدريبات الفريق.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني في إطار توجه إدارة نيوم لدعم قائمة الفريق بعناصر جديدة، مع السعي إلى رفع مستوى الخيارات الفنية المتاحة للجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وسيكون فادا أمام تجربة ثانية داخل الملاعب السعودية، وسط ترقب لإعلان نادي نيوم عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.