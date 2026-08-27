الدوري السعودي: النصر يصطدم بالتعاون... والخليج في مأزق الهلال

يدخل النصر الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين منتشياً بواحد من أكثر انتصاراته إثارة منذ بداية الموسم، عندما يستقبل التعاون، الجمعة، بحثاً عن مواصلة انطلاقته المثالية والتمسك بصدارة الترتيب، في أمسية تشهد إقامة أربع مواجهات، يبرز فيها حلول الهلال ضيفاً على الخليج في الدمام، فيما يلتقي الرياض مع نيوم، ويستقبل الفيحاء نظيره أبها في المجمعة.

ويعود النصر إلى ملعبه بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام الاتفاق في الجولة الماضية، حين نجح في تحويل تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار ثمين بنتيجة 3 - 2، رغم إكماله معظم المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد البرازيلي بينتو، حارس مرمى الفريق، في الدقيقة 12.

وأكد النصر في تلك المواجهة شخصيته القوية وقدرته على العودة في أصعب الظروف، ليواصل بدايته المثالية في الموسم، إذ حقق أربعة انتصارات حتى الآن في مختلف المسابقات، ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، إلى جانب نجاحه في حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.

أنجي يتابع التدريبات (نادي النصر)

ونجح مدرب النصر الأسترالي أنجي بوستيكوغلو في تقديم فريقه بصورة مثالية على صعيد النتائج، في وقت يتطلع فيه إلى مواصلة سلسلة الانتصارات أمام التعاون، رغم افتقاده خدمات بينتو بسبب الإيقاف. ومن المتوقع أن يستمر الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي في حماية شباك النصر، بعدما شارك بديلاً أمام الاتفاق واستقبل هدفين في المباراة التي شهدت عودة فريقه المثيرة.

وعلى الطرف الآخر، لم يظهر التعاون حتى الآن بهويته الشرسة التي عُرف بها الموسم الماضي، إذ لا يزال الفريق تحت قيادة الصربي زاركو لازيتيتش يبحث عن انتصاره الأول بعد بداية شهدت تعادلين وخسارة.

وعزز التعاون صفوفه قبل مواجهة النصر بصفقتين، بعدما تعاقد مع الجناح الإيفواري بارفيه جوياجون، والمدافع الإكوادوري جاير كولاهوازو، الآتي من كودريفكا الأوكراني، أملاً في تعزيز خيارات الفريق، والعودة إلى طريق الانتصارات.

وفي الدمام، يحل الهلال ضيفاً على الخليج، باحثاً عن مواصلة انتصاراته والوصول إلى النقطة التاسعة قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي في المواجهة المؤجلة.

ويمتلك الهلال 6 نقاط من مباراتين، بعدما تأجلت مواجهته أمام الأهلي في الجولة الماضية إلى الثلاثاء المقبل بسبب مشاركة الأخير في كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال».

ورغم أن المستويات التي يقدمها الهلال تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي لم تصل إلى درجة الإقناع الكامل، فإن الفريق يسير بصورة مثالية على صعيد النتائج، ويتطلع للعودة من الدمام بالنقاط الثلاث قبل التفرغ لمواجهة الأهلي. في المقابل، لا يزال الخليج تحت قيادة البرتغالي جوزيه غوميز يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، بعدما خرج بالتعادل في مبارياته الثلاث الماضية، وكان آخرها أمام أبها.

ويدرك الخليج صعوبة المهمة أمام الهلال، لكنه يتطلع إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية، ومحاولة تسجيل انتصاره الأول في المسابقة. وفي مواجهة أخرى، يستقبل الرياض نظيره نيوم، باحثاً عن أول انتصاراته بعدما خرج بتعادل مثير بنتيجة 3 - 3 أمام الشباب في الجولة الماضية.

لاعبو الهلال خلال التحضيرات لمواجهة الخليج (نادي الهلال)

ويعيش الرياض تحت قيادة البرازيلي ماوريسيو دولاك ضغوطاً بسبب وجوده في المركز الأخير، ما يجعل الحصول على نتيجة إيجابية ضرورة بالنسبة للفريق، رغم صعوبة المهمة أمام نيوم.

أما نيوم، فيدخل المواجهة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام القادسية في الجولة الماضية، التي أوقفت انطلاقته القوية.

وكان فريق الفرنسي كريستوف غالتييه قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الموسم، بواقع انتصارين في الدوري وآخر في كأس الملك، قبل أن يتعثر أمام القادسية ويتجمد رصيده عند 6 نقاط. وفي المجمعة، تجمع مواجهة الفيحاء وأبها فريقين تشابهت بدايتهما إلى حد كبير، إذ يبحث كلاهما عن تسجيل انتصاره الأول بعد ثلاث جولات لم تكن مثالية.

ولم يحقق الفيحاء تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي أي فوز حتى الآن، مكتفياً بتعادل وحيد مقابل خسارتين، فيما يعيش أبها ظروفاً مشابهة، ويتطلع إلى تسجيل انتصاره الأول بعد عودته إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.