الاتحاد السعودي يدعم إنفانتينو في أزمته... ويشيد بجهود سلمان آل خليفة

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام ماتياس غرافستروم، الذي تضمَّن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بالمقترح.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان صادر الخميس، أن مجلس إدارته ثمّن ما تضمَّنته الرسالة من التزام تام بالاستفادة مما حدث، والمضي قدماً في تطوير الإجراءات وآليات التواصل وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتعامل مع التحديات المقبلة بروح من الوحدة والشفافية.

وشدَّد على أن ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية تمثل أساساً مهماً لتعزيز الثقة، لا سيما في ظلِّ تباين وجهات النظر داخل منظومة كرة القدم الدولية، بما يعزز أهمية توسيع نطاق الحوار والتواصل المباشر والبنّاء بين مختلف الأطراف الساعية إلى تطوير مسيرة كرة القدم حول العالم.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن مواصلة تطوير كرة القدم تتطلب وحدة منظومتها الدولية وتضافر جهود مختلف أطرافها، داعياً إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر.

وشدَّد الاتحاد على أهمية أن تظل مصلحة كرة القدم ولاعبيها وجماهيرها في مقدمة الأولويات، مثمناً في الوقت ذاته دور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة، في السعي لمصلحة كرة القدم الآسيوية، ومؤكداً استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد القاري ودعم جميع الجهود التي تسهم في تعزيز الحوار والتوافق، ووحدة أسرة كرة القدم الدولية.

وجدَّد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، على مدى نحو عقد من الزمن، لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها، وتوسيع حضورها عالمياً، بما يحقق مصلحة جميع أطرافها ويلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم.

وأشار الاتحاد السعودي إلى النجاحات التي حققتها النسخ الـ3 الأخيرة من كأس العالم، عادّاً أنها جسدت عمل المنظومة الكروية الدولية بروح واحدة.