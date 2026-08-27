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الاتحاد السعودي يدعم إنفانتينو في أزمته... ويشيد بجهود سلمان آل خليفة

دعا إلى تعزيز الحوار والتواصل بين «فيفا» والاتحادات القارية والوطنية... وتقريب وجهات النظر

الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
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الاتحاد السعودي يدعم إنفانتينو في أزمته... ويشيد بجهود سلمان آل خليفة

الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والأمين العام ماتياس غرافستروم، الذي تضمَّن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز»، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بالمقترح.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان صادر الخميس، أن مجلس إدارته ثمّن ما تضمَّنته الرسالة من التزام تام بالاستفادة مما حدث، والمضي قدماً في تطوير الإجراءات وآليات التواصل وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتعامل مع التحديات المقبلة بروح من الوحدة والشفافية.

وشدَّد على أن ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية تمثل أساساً مهماً لتعزيز الثقة، لا سيما في ظلِّ تباين وجهات النظر داخل منظومة كرة القدم الدولية، بما يعزز أهمية توسيع نطاق الحوار والتواصل المباشر والبنّاء بين مختلف الأطراف الساعية إلى تطوير مسيرة كرة القدم حول العالم.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي أن مواصلة تطوير كرة القدم تتطلب وحدة منظومتها الدولية وتضافر جهود مختلف أطرافها، داعياً إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر.

وشدَّد الاتحاد على أهمية أن تظل مصلحة كرة القدم ولاعبيها وجماهيرها في مقدمة الأولويات، مثمناً في الوقت ذاته دور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة، في السعي لمصلحة كرة القدم الآسيوية، ومؤكداً استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد القاري ودعم جميع الجهود التي تسهم في تعزيز الحوار والتوافق، ووحدة أسرة كرة القدم الدولية.

وجدَّد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، على مدى نحو عقد من الزمن، لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها، وتوسيع حضورها عالمياً، بما يحقق مصلحة جميع أطرافها ويلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم.

وأشار الاتحاد السعودي إلى النجاحات التي حققتها النسخ الـ3 الأخيرة من كأس العالم، عادّاً أنها جسدت عمل المنظومة الكروية الدولية بروح واحدة.

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الرياضة رياضة سعودية

أستون فيلا يوافق على بيع واتكينز للهلال

أولي واتكينز (رويترز)
أولي واتكينز (رويترز)
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أستون فيلا يوافق على بيع واتكينز للهلال

أولي واتكينز (رويترز)
أولي واتكينز (رويترز)

وافق أستون فيلا الإنجليزي على بيع مهاجمه أولي واتكينز إلى الهلال، بعدما قبل العرض الأخير الذي تقدم به النادي السعودي للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الخميس، تبلغ قيمة صفقة انتقال واتكينز نحو 58 مليون يورو (254 مليون ريال)، بعد أن سبق لأستون فيلا رفض عرضاً سابقاً من الهلال، في ظل تمسكه باستمرار المهاجم ضمن صفوفه.

وتغير موقف النادي الإنجليزي في الساعات الأخيرة، ليوافق على العرض الهلالي، في وقت أبدى فيه واتكينز رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويتزامن الاتفاق مع تحرك أستون فيلا لتعويض رحيل مهاجمه، بعدما توصل إلى اتفاق للتعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون من تشيلسي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 75 مليون يورو (328 مليون ريال).

وكان جاكسون قد قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن ميونيخ، كما سبق له العمل تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، خلال وجودهما في فياريال.

وبذلك، انتقل ملف واتكينز من مرحلة المفاوضات وتقارب المواقف إلى موافقة أستون فيلا على البيع وقبول عرض الهلال، بينما تتجه الصفقة إلى استكمال إجراءات انتقال اللاعب إلى النادي السعودي.

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جميستي لاعب الدرعية لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج إلى الوقت… ونسير في الطريق الصحيح

بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
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جميستي لاعب الدرعية لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج إلى الوقت… ونسير في الطريق الصحيح

بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)

أكد بيرات جميستي، لاعب الدرعية، أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام الكامل في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، ومطالباً الجماهير بمواصلة دعمها خلال المرحلة المقبلة.

وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «التحضير يكون جيداً دائماً، وكنا نعلم أن الخلود فريق صعب ومنظم بشكل ممتاز، ومن الصعب اللعب ضده. لدينا فريق جديد ولاعبون جدد كثيرون، ونحتاج إلى بعض الوقت للانسجام، لكننا نتطلع إلى هذا الموسم والجميع جاهز لتقديم كل ما لديه».

وعن جماهير الدرعية، قال: «أشكر جماهير الدرعية دائماً على دعمهم، وأطلب منهم الاستمرار في دعمنا. سنبذل كل ما لدينا في الملعب، وسنقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة، مباراة بعد أخرى، ونسعى لأن نكون أفضل فأفضل، ونأمل أن نجعلهم فخورين».

وعن الانسجام داخل الفريق، أضاف جميستي: «التواصل بين اللاعبين جيد جداً، ولدينا مزيج مناسب من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرة والشباب، وأرى أن لدينا انسجاماً جيداً، ومع المدرب أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح».

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مدرب الخلود: استغربت تراجع الحكم عن «الجزائية»

مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب الخلود: استغربت تراجع الحكم عن «الجزائية»

مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

اعترف الأنجليزي ديس باكنغهام مدرب الخلود بأن فريقه لم يستغل مواجهتهم أمام الدرعية بالشكل المطلوب وذلك بعد خروجهم بنتيجة التعادل ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي"درسنا الدرعية جيدًا، وقدمنا شوطًا أول مميزًا، وصنعنا عدة فرص كبيرة، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أعتقد أننا كنا نستحق التسجيل مبكرًا، وكان بإمكاننا الخروج بالانتصار لو استثمرنا فرصنا بشكل أفضل".

وبخصوص ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد السماعيل بدعوى لمس مدافع الدرعية للكرة بيده ومن ثم إلغاءها بعد العودة للفار، قال: كنت أعتقد أن قرار الحكم الأول كان واضحًا وصحيحًا، واستغربت من تغييره، لكن في النهاية علينا احترام قرارات الحكم، وعلى اللاعبين والجهاز الفني ضبط انفعالاتهم.

وعن المصاعب التي مر بها فريقه قال مدرب الخلود "خلال آخر 12 شهرًا مررنا بفترة صعبة ومليئة بالتحديات، لكنني سعيد بالتطور الذي شهده المشروع والعمل الذي قام به النادي. هويتنا واضحة، نريد تقديم كرة قدم هجومية وممتعة، وليس التراجع واللعب من أجل تجنب الخسارة. الدرعية يملك لاعبين جيدين ومشروعًا مميزًا، لكننا جاهزون بأسلوبنا المعتاد، ولاعبونا أصبحوا أكثر تأقلمًا مع طريقتنا، سواء بالكرة أو في التنظيم الدفاعي دونها".

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