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مدرب الخلود: استغربت تراجع الحكم عن «الجزائية»

مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب الخلود: استغربت تراجع الحكم عن «الجزائية»

مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مدرب الخلود خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

اعترف الأنجليزي ديس باكنغهام مدرب الخلود بأن فريقه لم يستغل مواجهتهم أمام الدرعية بالشكل المطلوب وذلك بعد خروجهم بنتيجة التعادل ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي"درسنا الدرعية جيدًا، وقدمنا شوطًا أول مميزًا، وصنعنا عدة فرص كبيرة، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أعتقد أننا كنا نستحق التسجيل مبكرًا، وكان بإمكاننا الخروج بالانتصار لو استثمرنا فرصنا بشكل أفضل".

وبخصوص ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد السماعيل بدعوى لمس مدافع الدرعية للكرة بيده ومن ثم إلغاءها بعد العودة للفار، قال: كنت أعتقد أن قرار الحكم الأول كان واضحًا وصحيحًا، واستغربت من تغييره، لكن في النهاية علينا احترام قرارات الحكم، وعلى اللاعبين والجهاز الفني ضبط انفعالاتهم.

وعن المصاعب التي مر بها فريقه قال مدرب الخلود "خلال آخر 12 شهرًا مررنا بفترة صعبة ومليئة بالتحديات، لكنني سعيد بالتطور الذي شهده المشروع والعمل الذي قام به النادي. هويتنا واضحة، نريد تقديم كرة قدم هجومية وممتعة، وليس التراجع واللعب من أجل تجنب الخسارة. الدرعية يملك لاعبين جيدين ومشروعًا مميزًا، لكننا جاهزون بأسلوبنا المعتاد، ولاعبونا أصبحوا أكثر تأقلمًا مع طريقتنا، سواء بالكرة أو في التنظيم الدفاعي دونها".

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جميستي لاعب الدرعية لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج إلى الوقت… ونسير في الطريق الصحيح

بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
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TT

جميستي لاعب الدرعية لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج إلى الوقت… ونسير في الطريق الصحيح

بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)
بيرات جميستي، لاعب الدرعية (الشرق الأوسط)

أكد بيرات جميستي، لاعب الدرعية، أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام الكامل في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، ومطالباً الجماهير بمواصلة دعمها خلال المرحلة المقبلة.

وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «التحضير يكون جيداً دائماً، وكنا نعلم أن الخلود فريق صعب ومنظم بشكل ممتاز، ومن الصعب اللعب ضده. لدينا فريق جديد ولاعبون جدد كثيرون، ونحتاج إلى بعض الوقت للانسجام، لكننا نتطلع إلى هذا الموسم والجميع جاهز لتقديم كل ما لديه».

وعن جماهير الدرعية، قال: «أشكر جماهير الدرعية دائماً على دعمهم، وأطلب منهم الاستمرار في دعمنا. سنبذل كل ما لدينا في الملعب، وسنقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة، مباراة بعد أخرى، ونسعى لأن نكون أفضل فأفضل، ونأمل أن نجعلهم فخورين».

وعن الانسجام داخل الفريق، أضاف جميستي: «التواصل بين اللاعبين جيد جداً، ولدينا مزيج مناسب من اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرة والشباب، وأرى أن لدينا انسجاماً جيداً، ومع المدرب أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح».

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عدي حسين عبدالغني: نطمح لتكرار إنجاز كأس الملك والوصول إلى النهائي

عدي حسين عبدالغني، لاعب الخلود (الشرق الأوسط)
عدي حسين عبدالغني، لاعب الخلود (الشرق الأوسط)
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عدي حسين عبدالغني: نطمح لتكرار إنجاز كأس الملك والوصول إلى النهائي

عدي حسين عبدالغني، لاعب الخلود (الشرق الأوسط)
عدي حسين عبدالغني، لاعب الخلود (الشرق الأوسط)

أكد عدي حسين عبدالغني، لاعب الخلود، أن فريقه يطمح إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وإنهاء الموسم في مركز متقدم، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام الكامل، في ظل وجود عدد من اللاعبين الجدد.

وقال عدي في حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة: «لدينا أسماء جيدة وفريق مجتهد ومتحمس للدوري، وإن شاء الله نقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة. ما زلنا في بداية الموسم ولدينا لاعبون جدد، ونحتاج إلى بعض الوقت للانسجام».

وأضاف: «المعسكر ساعدنا كثيراً في تأقلم اللاعبين، كما أن البيئة هنا جميلة وساعدت اللاعبين الجدد على التأقلم سريعاً».

وعن طموحات الخلود هذا الموسم، قال: «هدفنا حصد أكبر عدد من النقاط وإنهاء الدوري في أعلى مركز ممكن، كما نطمح إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي في كأس الملك والوصول إلى النهائي».

وأشار لاعب الخلود إلى صعوبة المنافسة هذا الموسم، قائلاً: «الموسم الحالي أصعب من الموسم الماضي، خصوصاً مع صعود أندية كبيرة مثل الدرعية».

وعن المواجهات المقبلة، قال: «النصر فريق كبير وسيدخل أي مواجهة باعتباره الفريق الأقوى، لكن تركيزنا حالياً على مباراتنا المقبلة أمام الأهلي، ولكل مباراة وقتها وتركيزها».

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محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
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محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)

أكد محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه نجح في تطبيق التعليمات الفنية المطلوبة خلال مواجهة أوكلاند، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فرض على اللاعبين التعامل بشكل مختلف مع مجريات المباراة.

وقال محمد عبد الرحمن في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: بسبب حرارة الأجواء حاولنا الاستحواذ على الكرة بصورة أكبر، حتى لا نبذل جهداً بدنياً مضاعفاً خلال المباراة.

وعن تفاهمه مع ترينكاو، قال: هناك تفاهم بيني وبين ترينكاو، وهذا الأمر بدأ منذ فترة المعسكر والعمل الذي خضناه معاً.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى انسجام اللاعبين مع تكتيك المدرب مارينو بوسيتش، أوضح: نعم، في مباراة اليوم طبقنا ما طلبه منا المدرب، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن الفارق بين المدرب السابق ماتياس يايسله والمدرب الحالي بوسيتش، قال محمد عبد الرحمن: بالتأكيد هناك اختلاف، فلكل مدرب تكتيكه وأسلوبه الخاص في العمل.

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