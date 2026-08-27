مدرب الخلود: استغربت تراجع الحكم عن «الجزائية»

اعترف الأنجليزي ديس باكنغهام مدرب الخلود بأن فريقه لم يستغل مواجهتهم أمام الدرعية بالشكل المطلوب وذلك بعد خروجهم بنتيجة التعادل ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي"درسنا الدرعية جيدًا، وقدمنا شوطًا أول مميزًا، وصنعنا عدة فرص كبيرة، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أعتقد أننا كنا نستحق التسجيل مبكرًا، وكان بإمكاننا الخروج بالانتصار لو استثمرنا فرصنا بشكل أفضل".

وبخصوص ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد السماعيل بدعوى لمس مدافع الدرعية للكرة بيده ومن ثم إلغاءها بعد العودة للفار، قال: كنت أعتقد أن قرار الحكم الأول كان واضحًا وصحيحًا، واستغربت من تغييره، لكن في النهاية علينا احترام قرارات الحكم، وعلى اللاعبين والجهاز الفني ضبط انفعالاتهم.

وعن المصاعب التي مر بها فريقه قال مدرب الخلود "خلال آخر 12 شهرًا مررنا بفترة صعبة ومليئة بالتحديات، لكنني سعيد بالتطور الذي شهده المشروع والعمل الذي قام به النادي. هويتنا واضحة، نريد تقديم كرة قدم هجومية وممتعة، وليس التراجع واللعب من أجل تجنب الخسارة. الدرعية يملك لاعبين جيدين ومشروعًا مميزًا، لكننا جاهزون بأسلوبنا المعتاد، ولاعبونا أصبحوا أكثر تأقلمًا مع طريقتنا، سواء بالكرة أو في التنظيم الدفاعي دونها".