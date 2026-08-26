«الشرق الأوسط» تكشف عن خريطة طريق الأهلي في كأس القارات

تأهل الأهلي السعودي إلى المرحلة الثانية من كأس القارات للأندية 2026، عقب فوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي بهدف نظيف في مباراة الملحق التي أُقيمت مساء الأربعاء في جدة، ليضرب موعداً مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، يوم 19 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في مواجهة يتوج الفائز بها بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ FIFA ويتأهل إلى كأس التحدي.

وفي المسار الآخر، يواجه تولوكا المكسيكي، بطل كونكاكاف، بطل كوبا ليبرتادوريس لأميركا الجنوبية يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) ضمن كأس ديربي الأميركيتين FIFA، على أن يلتقي الفائز منهما ببطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ يوم 12 ديسمبر في كأس التحدي FIFA.

ويتأهل بطل كأس التحدي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا وحامل اللقب، في نهائي كأس القارات للأندية FIFA™ يوم 16 ديسمبر 2026، فيما سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً المقر المركزي المستضيف للمباريات الثلاث الأخيرة.