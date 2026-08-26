عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«الشرق الأوسط» تكشف عن خريطة طريق الأهلي في كأس القارات

وصولاً إلى ملاقاة العملاق الأوروبي «سان جيرمان»

إيبانيز يهنئ أبو الشامات بعد الهدف (رويترز)
إيبانيز يهنئ أبو الشامات بعد الهدف (رويترز)
TT
TT

«الشرق الأوسط» تكشف عن خريطة طريق الأهلي في كأس القارات

إيبانيز يهنئ أبو الشامات بعد الهدف (رويترز)
إيبانيز يهنئ أبو الشامات بعد الهدف (رويترز)

تأهل الأهلي السعودي إلى المرحلة الثانية من كأس القارات للأندية 2026، عقب فوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي بهدف نظيف في مباراة الملحق التي أُقيمت مساء الأربعاء في جدة، ليضرب موعداً مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، يوم 19 سبتمبر (أيلول) المقبل على استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في مواجهة يتوج الفائز بها بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ FIFA ويتأهل إلى كأس التحدي.

وفي المسار الآخر، يواجه تولوكا المكسيكي، بطل كونكاكاف، بطل كوبا ليبرتادوريس لأميركا الجنوبية يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) ضمن كأس ديربي الأميركيتين FIFA، على أن يلتقي الفائز منهما ببطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ يوم 12 ديسمبر في كأس التحدي FIFA.

ويتأهل بطل كأس التحدي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا وحامل اللقب، في نهائي كأس القارات للأندية FIFA™ يوم 16 ديسمبر 2026، فيما سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً المقر المركزي المستضيف للمباريات الثلاث الأخيرة.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

رياضة سعودية مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)

محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

أكد محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه نجح في تطبيق التعليمات الفنية المطلوبة خلال مواجهة أوكلاند.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة سعودية جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
رياضة سعودية

جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

سجّل جمهور النادي الأهلي حضورًا استثنائيًا في كأس القارات للأندية، بعدما صنع أجواء جماهيرية تاريخية خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة سعودية ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

أبدى التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، سعادته بتأهل فريقه إلى الدور المقبل في بطولة كأس القارات.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة سعودية بوسيتش يركل قارورة المياه غاضبا في موقف فسره بسوء الفهم (رويترز)
رياضة سعودية

بوسيتش: الروح الجماعية أنقذت الأهلي... وغضبي مجرد «سوء فهم»

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، رضاه التام عن أداء لاعبيه عقب الفوز على أوكلاند بهدف دون مقابل في كأس القارات.

فيصل المفضلي (جدة)
رياضة سعودية أبو الشامات محتفلا بهدف الفوز (تصوير: محمد المانع)
رياضة سعودية

أبو الشامات: عوضت الأهلاويين... وظروف أثرت علي الموسم الماضي

أعرب صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدف الفوز أمام أوكلاند، مؤكداً أن فريقه حقق المطلوب رغم صعوبة الأجواء التي صاحبت اللقاء.

عبد الله الزهراني (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
TT
TT

محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)

أكد محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه نجح في تطبيق التعليمات الفنية المطلوبة خلال مواجهة أوكلاند، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فرض على اللاعبين التعامل بشكل مختلف مع مجريات المباراة.

وقال محمد عبد الرحمن في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: بسبب حرارة الأجواء حاولنا الاستحواذ على الكرة بصورة أكبر، حتى لا نبذل جهداً بدنياً مضاعفاً خلال المباراة.

وعن تفاهمه مع ترينكاو، قال: هناك تفاهم بيني وبين ترينكاو، وهذا الأمر بدأ منذ فترة المعسكر والعمل الذي خضناه معاً.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى انسجام اللاعبين مع تكتيك المدرب مارينو بوسيتش، أوضح: نعم، في مباراة اليوم طبقنا ما طلبه منا المدرب، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن الفارق بين المدرب السابق ماتياس يايسله والمدرب الحالي بوسيتش، قال محمد عبد الرحمن: بالتأكيد هناك اختلاف، فلكل مدرب تكتيكه وأسلوبه الخاص في العمل.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
TT
TT

جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)

سجّل جمهور النادي الأهلي حضورًا استثنائيًا في كأس القارات للأندية، بعدما صنع أجواء صاخبة تاريخية خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن الدور الأول من البطولة.

وشهدت المباراة حضور 46 ألف و628 متفرجا، ليصبح الرقم الأكبر في تاريخ مباريات الدور الأول من كأس القارات للأندية بنظامها الجديد، في مشهد عكس الحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي.

وتفوق الرقم الأهلاوي بفارق كبير على الحضور الذي شهدته مواجهة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في الدور الأول من نسخة 2024، والتي حضرها نحو 25 ألف متفرج.

وأثبتت جماهير الأهلي مجددًا أنها إحدى أبرز علامات الحضور الجماهيري في كرة القدم السعودية، بعدما رسمت لوحة جماهيرية مميزة، وأسهمت في منح مواجهة بطل آسيا وأوكلاند سيتي طابعًا استثنائيًا يليق بالحدث العالمي.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
TT
TT

ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)

أبدى التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، سعادته بتأهل فريقه إلى الدور المقبل في بطولة كأس القارات، مشيراً إلى أن الظروف المناخية في جدة صعّبت المواجهة، فيما كشف عن حقيقة ما دار في لقطة التبديل التي أثارت الجدل، مؤكداً أنها لم تكن سوى «سوء تفاهم».

وقال ديميرال: الأجواء في جدة اليوم كانت حارة جداً مع رطوبة مرتفعة، لكننا قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الفوز بهدف دون رد كان كافياً، ونحن سعداء جداً.

وكشف ديميرال حقيقة ما حدث في لقطة التبديل، قائلاً: لم يحدث شيء، كان مجرد سوء تفاهم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. لم يكن خطأ، وإنما سوء تفاهم.

وأوضح: كنت أشير إلى ضرورة تبديل زكريا، لأنه كان يشعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنهم فهموا أنني أطلب استبدالي. لا توجد مشكلة، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

وشدد مدافع الأهلي على أن الأهم هو الانتصار، قائلاً: لا توجد مشكلة، فزنا بهدف دون رد، وهذا هو الأمر المهم، بل الأهم بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة إلى الشعب السعودي؛ لأننا نمثل البلد، ولذلك كان الفوز مهماً للغاية.

وعن بداية الأهلي هذا الموسم، قال ديميرال: نحن في وضع جيد، ونقدم مستويات جيدة، وفزنا بجميع مبارياتنا، لذلك نحن سعداء. بالطبع ما زلنا بحاجة إلى الوقت، لكننا سعداء لأننا نحقق الانتصارات ونخرج بشباك نظيفة، والحمد لله.

وعن مستواه داخل الملعب، قال: أحاول تقديم أفضل ما لدي، والجماهير ترى كل شيء. دائماً أحاول أن أعطي كل ما أملك داخل الملعب من أجل النادي، وإن شاء الله نستمر بهذه الطريقة.

ووجّه ديميرال رسالة إلى جماهير الأهلي بعد حالة الغضب التي صاحبت تغيير المدرب ورحيل بعض اللاعبين، قائلاً: هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكن كما قلت، نحن هنا حتى النهاية. الجماهير دائماً تدعمنا حتى النهاية، ونحن أيضاً نقدم كل ما لدينا من أجلهم، لذلك لا داعي للقلق... نحن هنا.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية